TikTok anklages for spionasje av Trump-kampanjen

På Facebook anklages den kinesiske appen TikTok for spionasje av valgkamporganisasjonen til USAs president Donald Trump.

Det melder CNN og viser til en fersk Facebook-annonse.

Trump-kampanjen skriver i annonsen at «TikTok spionerer på deg!».

I bunnen av annonsen er det lenket til et opprop for å forby TikTok i USA.

Den populære kinesiske appen har den siste tiden tilsynelatende blitt dratt inn i Kinas konflikter med flere land, deriblant USA, India og Storbritannia.

India la nylig ned forbud mot bruk av TikTok og 58 andre kinesiske apper. Mens Mike Pompeo, USAs utenriksminister, sier at de også vurderer å forby TikTok.

Spam-bekjempelse

Ifølge CNN ser Trump-kampanjen til å referere til en rapport fra selskapet Mysk.

Tidligere i år sa de at TikTok og flere andre apper, blant dem noen fra amerikanske medieselskaper, som hadde skaffet seg tilgang til innholdet på Iphone-brukeres utklippstavler.

Et av problemene, ifølge CNN, er at noen brukere kopierer inn passordene sine til andre nettsider og applikasjoner på utklippstavlen.

TikToks sikkerhetssjef Roland Cloutier skrev et blogg-innlegg for å forklare seg

– I dette tilfellet hadde vi arbeidet for å bekjempe spam-problemer og tilfeller hvor enkelte brukere noen ganger skrev den samme kommentaren på hundrevis av videoer. Teknologien vår lot oss identifisere brukere som kopierte kommentarer og skrev dem inn igjen og igjen i kommentarer til ulike videoer, skrev han.

Britene i Kina-krangel

Storbritannias varslet tirsdag et forbud mot nytt 5G-utstyr fra det kinesiske telekomselskapet Huawei. Forbudet trår i kraft fra årsskiftet, skriver BBC.

Britene varslet også at alt slikt utstyr skal tas ut av mobilnettverk i landet innen 2027.

– Det er feil av Storbritannia å diskriminere et kinesisk selskap på grunn av politisk press fra USA, sier Liu Xiaoming, Kinas Storbritannia-ambassadør, i et BBC-intervju søndag.

Nå skriver BBC at det er sådd tvil om TikToks planer om å bygge sitt internasjonale hovedkvarter i Storbritannia. Dette på grunn av det sterke presset mot kinesiske selskaper fra USA.

Angriper Facebook

ByteDance, som eier TikTok, har snakket med den britiske regjeringen om nytt hovedkvarter i London. De avviser at de vurderer å trekke investeringen.

– Vi forplikter oss fremdeles til å investere i London, sier en talsperson til BBC.

Søndag svarte TikTok også på Trump-kampanjens spionasje-anklage – med en bredside mot Facebook.

– Vi forstår at valgretorikk blir opphetet, som er grunnen til at vi ikke har politiske annonser på vår plattform. Det er interessant at Facebook tar betalt for en politisk annonse som angriper en konkurrent akkurat når de selv forbereder seg på å lansere en TikTok-kopi, sier en talsperson til CNN.

Facebook offentliggjorde fredag at de skal lansere en TikTok-konkurrent globalt.

