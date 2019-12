STORE PROTESTER: Indiske kvinner i det sørlige Shadnagar demonstrerte i protest og støtte til politiet som fredag skjøt og drepte fire menn. Mennene hadde erkjent gruppevoldtekt og ildspåsettelse av en 27 år gammel kvinne som døde av skadene. Fredag kveld døde en annen kvinne som ble satt fyr på da hun skulle i et rettsmøte mot to menn hun hadde anmeldt for voldtekt. Foto: Ajit Solanki / AP / NTB scanpix

Indisk kvinne anmeldte menn for voldtekt – døde etter å ha blitt satt fyr på

En 23 år gammel indisk kvinne som ble satt fyr på etter at hun anmeldte en voldtekt i 2018, døde lørdag av skadene hun ble påført.

NTB-DPA

Kvinnen ble torsdag overfalt da hun var på vei til et rettsmøte mot to menn som hun hadde anmeldt for å ha voldtatt henne i 2018. Kvinnen ble angrepet av fem menn i Unnao-provinsen i delstaten Uttar Pradesh nord i landet. Mennene helte brennbar væske over henne og tente på.

Etter først å ha blitt innlagt på et lokalt sykehus, ble kvinnen fløyet til hovedstaden New Delhi med 70 prosent brannskader. Fredag kveld døde hun av hjertestans, opplyser kvinnens lege, Shalabh Kumar.

I en forklaring til politiet oppga kvinnen at de to mennene hun hadde anmeldt for voldtekt var blant de fem som angrep henne. De slo henne først og satte deretter fyr på henne.

Ildspåsettelsen i Unnao-provinsen er den andre i India på litt over én uke. Den 27. november ble en 27 år gammel veterinær voldtatt av fire menn og siden satt fyr på nær byen Hyderabad lenger sør i landet. Fredag morgen ble alle fire skutt og drept av politiet, angivelig da det lokale politiet skal ha vært i ferd med å gjennomføre en rekonstruksjon av forbrytelsen, og de siktede skal ha forsøkt å ta tak i politiets våpen.

Det har vært store demonstrasjoner i India etter at de grusomme overgrepene er blitt kjent.

Publisert: 07.12.19 kl. 14:08

