I SØKELYSET: Dette bildet fra et overvåkningskamera ble vist i retten i 2012, og viser seks av de ni mennene som ble dømt for terrorplaner mot London-børsen. Terroristen fra London Bridge har fått en rød ring rundt. Foto: Shutterstock

Britene rystet av nye terrordetaljer: – Vi er på et mørkt sted

En rasende politisk debatt om fengselsstraff, som kan få innvirkning på det kommende valget i Storbritannia, følger i kjølvannet av terrorangrepet i London.

For mindre enn 10 minutter siden

Etter nok en terroraksjon spør britene seg – hvordan kunne det skje enda en gang? Etter nyheten om at den identifiserte terroristen på London Bridge inntil nylig var fengslet for en terrordom, dreier debatten seg om to spor:

Vilkårene for prøveløslatelse av særlig farlige kriminelle, og etterretningens oppfølging av tidligere terrordømte.

Det siste tilfellet bærer begge elementer i seg. Nå granskes det hvorfor terroristen Usman Khan (28) ble løslatt mange år før dommen var sonet ferdig, og hvordan han kunne utføre angrepet til tross for at han bar en elektronisk fotlenke.

Dommeren advarte

Ifølge avisen Daily Mail, som har fått tak i dommen mot Khan fra 2013, skal dommeren ha påpekt hvor farlig han var. Denne dommen var etter en ankesak, der han ble dømt for å ha vært involvert i planer for et bombeangrep mot London-børsen.

I første instans ble Khan dømt til åtte års fengsel, men under anken ble straffen skjerpet til 16 års fengsel. Da den siste dommen ble avsagt ble det anbefalt at en eventuell prøveløslatelse måtte vurderes nøye av den statlige nemnda.

Men lørdag morgen har nemnda for prøveløslatelser fastslått at den aldri fikk saken til Khan på sitt bord. Han ble løslatt på prøve som ren rutine.

TEKNISKE UNDERSØKELSER: Krimteknikere i arbeid ved åstedet lørdag formiddag. Foto: NIKLAS HALLE'N / AFP

– Vet ikke hva vi skal gjøre

– Løslatelsen av denne mannen etter bare syv år er et stort tankekors. Før ble det sagt at vi kjempet mot ukjente jihadister, nå kjemper vi mot dem vi kjenner til og faktisk har dømt, sier professor Anthony Glees ved Universitetet i Buckingham på telefon til VG.

Glees, som er en av Storbritannias mest anerkjente eksperter på sikkerhet og etterretning, sier det er ironisk at drapsmannen kom rett fra deltagelse på en konferanse om rehabilitering av kriminelle.

– Sannheten er at vi ikke vet hva vi skal gjøre med disse personene. Vi kan ikke internere dem, fotlenker fungerer ikke og vi kan ikke forandre hva de tenker. Vi er på et mørkt sted, mener Glees.

Mer synlig politi

Sikkerhetskorrespondent for BBC, Gordon Corera, skriver at hendelsen vil stille spørsmål ved om politiet gjør nok for å overvåke og vurdere risikoen tidligere straffedømte utgjør.

Jan Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder og Storbritannia-ekspert sier til VG at han ikke tror det blir noen kraftige reaksjoner

mot myndighetene

– Det vil nok komme umiddelbare følelsesmessige reaksjoner på at

myndighetene ikke har kontroll på personer som finnes i politiets

register. Samtidig reagerte politiet raskt og terroristen ble

uskadeliggjort, sier Mustad.

– Tror du denne hendelsen vil føre til sterkere politiovervåkning?

– Nei, jeg tror ikke dette angrepet alene vil føre til noen generell

oppjustering av terrorberedskapen. Men det vil utvilsomt bli økt

overvåkning i ukene som kommer i forbindelse med det kommende valget, sier Mustad.

BESØKTE ÅSTEDET: Statsminister Boris Johnson ved åstedet på London Bridge lørdag. Foto: SIMON DAWSON / POOL

Blir tema i valget

Statsminister Boris Johnson lover nettopp mer synlig politi i gatene. Han sier samtidig at han er kritisk til ordningen med prøveløslatelser.

– Jeg har lenge argumentert for at det er en feil å tillate at voldelige kriminelle får slippe ut av fengsel før tiden, og at det er veldig viktig at vi håndhever adekvate straffer for farlige kriminelle, særlig terrorister, sier Johnson til Sky News.

Men dette standpunktet skal ikke være nytt – det lå allerede inne i De konservative sitt valgkampprogram, skriver Daily Mail.

Johnsons motstander, Jeremy Corbyn, har ikke tatt til orde for å stramme inn på prøveløslatelser. Han lover derimot 2000 flere politifolk, og styrket samarbeid mellom lokalt politi og etterretningen.

Både Johnson og Corbyn har gitt ny uttalelser om hendelsen lørdag: Johnson sier britene «aldri vil la seg kue, skremme eller bli splittet» av slike angrep, mens Corbyn sier terroristen har «angrepet oss alle».

Ville sprenge børsen

Dette er nå kjent om terroristen:

Publisert: 30.11.19 kl. 14:54

