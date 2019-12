SINNA: Speaker Nancy Pelosi var tydelig sint da hun fikk spørsmål om hun hater presidenten. FOTO: J. Scott Applewhite / AP / NTB scanpix

Pelosi langet ut mot journalist som spurte om hun hater Trump

Demokraten Nancy Pelosi satte en journalist kontant på plass da han spurte henne om hun hater Donald Trump. – Ikke prøv deg! befalte hun, tydelig opprørt.

NTB-AP

Nå nettopp

Pelosi fikk spørsmålet omtrent to timer etter at hun hadde kunngjort at det skal utarbeides et forslag til riksrettstiltale mot Trump.

Som speaker er Pelosi leder av Representantenes hus, som har startet riksrettsgranskingen av Trump.

Det var da Pelosi skulle forlate sin ukentlige pressekonferanse at journalisten spurte:

– Hater du presidenten, fru speaker?

Pelosi stanset, viftet med pekefingeren og svarte at hun ikke hater noen ettersom hun er katolikk og oppdratt til å ikke hate. Deretter gikk hun tilbake til podiet og avsluttet med en kraftig advarsel.

– Ikke tull med meg når det gjelder slike ord, sa hun, for deretter å kalle Trump en feiging når det gjelder våpenlovene, grusom når det gjelder innvandring og for klimafornekter når det gjelder klimaendringene.

– Men dette handler om grunnloven, sa hun.

Til slutt føyde hun til at hun ber for Trump.

Like etter tvitret Trump at Pelosi hadde et «nervøst sammenbrudd». I en ny melding konstaterte han at han ikke er i nærheten av å tro på at Pelosi ber for ham.

Publisert: 05.12.19 kl. 22:02

Mer om