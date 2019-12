FENGSLET: På denne politistasjonen utenfor Tokyo sitter Ingrid Martinussen. Foto: Ahmed Fawad Ashraf

Her sitter norske Ingrid Martinussen (32) fengslet: - Hun er utslitt

SAITAMA/TOKYO (VG) Ingrid Martinussen som er fengslet i Japan mistenkt for narkotikasmugling gråter mye, sier advokaten til VG. Han har fått hennes forklaring, og sier han nå vil granske meldinger i sosiale medier.

Onsdag møtte advokat Shota Yamaguchi norske Ingrid Martinussen som sitter i varetekt på en politistasjon i Saitama, 40 kilometer nord for Tokyo.

De snakket sammen i over en time på cellen. Advokaten sier til VG at den 32 år gamle kvinnen har det tungt:

– Hun har det greit etter forholdene. Hun er utslitt og gråter mye - alt er nytt for henne. Hun vil ut så fort som mulig, sier han og forteller at hun vil at forklaringen hennes blir kjent, fordi hun er uskyldig.

Martinussen sitter alene på en celle uten seng. Cellen har toalett og vask.

– Dette, og tiden alene er en påkjenning for henne, forteller Yamaguchi. Hun sier hun gjerne vil treffe venner og familie.

Siden Ingrid Martinussen ble fengslet 20. november er hun blitt avhørt to ganger.

MISTENKT: Studenten Ingrid Martinussen har sittet fengslet i Tokyo i to uker. VG har fått bildet fra familien med tillatelse om bruk. Foto: Privat

Dette forklarer hun

– Historien hennes er veldig rett frem, og det forståelig hva som er skjedd nå som jeg har snakket med henne, sier advokaten til VG.

Rundt februar i år kommuniserte Martinussen med en person på sosiale medier i USA, forteller hun via advokaten.

Denne personen skrev på sosiale medier at hun liker å bake «cookies», og tilbød å sende dem til folk gratis i posten, forklarer Martinussen.

Målet for personen skal ha vært å åpne en nettbutikk.

Videre forteller Martinussen til advokaten at hun oppga adressen til en venninne i Tokyo, fordi hun på det tidspunktet bodde hos venninnen og passet dyrene hennes mens venninnen var bortreist.

Pakken kom imidlertid aldri frem til denne adressen, forteller Martinussen til advokaten.

I TOKYO: VGs Ahmed Fawad Ashraf er i Japan og følger saken. Foto: Privat

Har aldri fått pakken

– Hun har aldri mottatt en pakke med kaker, og vet ikke hva som er i den. Første gang hun hørte at den inneholder narkotika var da hun ble spurt om dette i avhør, forteller advokaten Yamaguchi til VG.

Han vil granske meldingene Martinussen og kvinnen i USA har sendt til hverandre for å få mer informasjon om historien til den norske studenten.

– Hvor mye betalte hun for pakken?

– Ingenting. Personen i USA betalte frakt.

– Kan det være at pakken ble stanset i tollen?

– Det er mulig. Pakker havner sjelden på avveie i Japan, forteller advokaten til VG.

FORSVARER: Onsdag møtte advokat Shota Yamaguchi norske Ingrid Martinussen. Foto: Ahmed Fawad Ashraf

Møtte amerikansk kvinne i Tokyo

– Hvem er denne personen hun bestilte pakken av?

– Det er en kvinne fra USA. Ingrid forteller at de har møttes en gang før, her i Japan, for seks-syv år siden. Ingrid sier hun tenkt på denne kvinnen som en venn.

Dette bekrefter også familiens talsperson Stian Sopp, til VG.

Advokat Yamaguchi får først vite nøyaktig hva pakken inneholder under bevisførselen, hvis saken kommer opp i retten. Torsdag skal han treffe kvinnen igjen.

VG har vært på politistasjonen i dag der Ingrid sitter fengslet, men ikke fått politiet i tale.

VG blir fortalt at det er svært sjelden påtalemyndigheten i Japan gir kommentarer i pågående saker, uavhengig av sak.

Publisert: 04.12.19 kl. 11:31

