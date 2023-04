HILSTE: Stoltenberg med Zelenskyj torsdag.

Stoltenberg i Kyiv: Ukrainas fremtid er i Nato

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sa at Ukrainas fremtid er i Nato, da han møtte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj under sitt uanmeldte besøk i hovedstaden Kyiv torsdag.

I Kyiv ble han møtt av nye forventninger om medlemskap i Nato for landet som har kjempet mot den russiske invasjonen siden februar i fjor.

Den ukrainske presidenten sa at det er på tide at Nato gjør et politisk vedtak med en invitasjon til Ukraina om medlemskap.

– Ukraina har en rettmessig plass i den euro-atlantiske familien. Ukrainas hører rettmessig til i Nato. Og over tid, vil vår støtte hjelpe til å gjøre dette mulig, sa Stoltenberg.

Dette er Nato-sjefens første besøk i Ukraina siden krigen startet i februar 2022.

Han sa at Nato-landene har støttet Ukrainas kamp med mer enn 150 milliarder euro - 1700 milliarder kroner - siden Russland startet sin invasjon.

– Nato-allierte leverer flere kampfly, stridsvogner, og pansrede kjøretøy. Og Natos fond for Ukraina bidrar med vikrig støtte, som samlet gjør en virkelig forskjell på slagmarken, sa Stoltenberg.

Les også Nato-sjef Jens Stoltenberg er i Ukraina OSLO/ZAPORIZJZJA (VG) Nato-sjef Jens Stoltenberg besøkte torsdag morgen den ukrainske hovedstaden Kyiv.

Vil ikke tidfeste

VG har tidligere rapportert om uenighet inad i Nato om hvor langt alliansen skal gå i å love Ukraina et fremtidig medlemskap. Stoltenberg har ikke ønsket å tidfeste det, men har flere ganger sagt at Ukraina en gang i fremtiden kommer til å kvalifisere for medlemskap, slik alliansen lovet allerede i 2008.

President Zelenskyj er formelt invitert til Natos kommende toppmøte i Vilnius i juli, og han har akseptert invitasjonen

Men Zelenskyj ønsker enda en invitasjon, sa han på et felles pressemøte med Stoltenberg i Kyiv:

– Jeg er takknemlig for invitasjonen om å besøke toppmøtet, men det er også viktig for Ukraina å motta den samme invitasjonen, sa Zelenskyj.

Fredag skal Stoltenberg til Ramstein i Tyskland, der han skal delta på et møte med den internasjonale koalisjonen til støtte for Ukraina, som ledes av USAs forsvarsminister Loyd Austin.

1 / 2 SAMTALER: Stoltenberg og Zelenskyj. forrige neste fullskjerm SAMTALER: Stoltenberg og Zelenskyj.

Moskva: Vil hindre medlemskap

Russland har også reagert på Nato-sjefens besøk.

Russlands president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov sier torsdag at et av målene med «spesialoperasjonen» i Ukraina er å hindre Ukraina å bli medlem av Nato.

Han blir spurt av russiske journalister i forbindelse med Stoltenbergs besøk i Kyiv torsdag:

– Selvfølgelig, for det vil ellers utgjøre en betydelig trussel mot sikkerheten i landet vårt, svarer han på spørsmålet om Russland ønsker å forhindre ukrainsk Nato-medlemskap. Han sier også at Kreml ikke har noen vurdering av utsiktene for at Ukraina kan bli en del av Nato.