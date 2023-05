RUINER: En tidligere boligblokk i byen Bakhmut, fotografert 26. april.

Ukraina gjorde «en beinhard, kynisk prioritering»: Hevder 20.000 russere er drept

På bare fem måneder skal 100.000 russiske soldater være satt ut av spill, ifølge amerikansk etterretning. – Russerne er ikke lenger i stand til å gjennomføre offensive operasjoner i Ukraina, sier oberstløytnant Geir Hågen Karlsen.

Mandag kom talsmannen for Joe Bidens nasjonale sikkerhetsråd, John Kirby, med noen oppsiktsvekkende tall.

Ifølge amerikansk etterretning har russerne gått på svært store tap i Ukraina gjennom vinteren – større enn hva mange før har trodd:

USA mener å vite at 20.000 russiske soldater skal være drept siden starten av desember.

Rundt halvparten av de 20.000 drepte var leiesoldater fra den omstridte Wagner-gruppen, ifølge amerikanerne.

De hevder også at 80.000 russiske soldater er såret i kamp i samme tidsperiode.

Russiske myndigheter avviser det amerikanske anslaget, og sier «tallene er tatt ut av løse lufta».

SKADET: En skadet ukrainsk soldat får behandling i en kjeller inne i Bakhmut, 23. april.

Det er særlig i den ødelagte frontlinjebyen Bakhmut, en tidligere industriby med omlag 70.000 innbyggere, at russerne har gått på de største tapene.

Siden august har de russiske styrkene, ledet an av Wagner-soldater, forsøkt å få kontroll over byen. Det målet har de ennå ikke klart å oppnå.

– Russlands forsøk på en offensiv i Donbas via Bakhmut har feilet. Russland har ikke vært i stand til å erobre områder som virkelig er strategiske eller betydelige, sa Kirby til pressen.

Kirby erkjenner at Russland har rykket en del fram i Bakhmut, men sier at prisen har vært «forferdelig, forferdelig høy» og at det ukrainske forsvaret i regionen fortsatt er sterkt.

SLAGMARK: Kampen om Bakhmut har vært en av de dødeligste byslagene i Europa siden andre verdenskrig.

– Beinhard, kynisk prioritering

Hovedlærer ved Stabsskolen i Forsvaret, oberstløytnant Geir Hågen Karlsen, som har fulgt utviklingen i den brutale krigen tett, ble selv overrasket over USAs anslag.

– Tallet på antall drepte og sårede russere er høyere enn jeg hadde regnet med, sier han til VG.

Gjennom de månedene etterretningen viser til, har frontlinjen i Øst-Ukraina ligget mer eller mindre fast, mens antall drepte soldater på begge sider har vært svært høye.

Les også Russland frykter ukrainsk motoffensiv KYIV/OSLO (VG) Mens ukrainske tropper inntar nye posisjoner ved fronten, angriper Russland sivile byer hundrevis av…

I starten av mars gikk Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ut og annonserte at landets militære ledelse hadde bestemt at deres soldater ikke skulle gi opp Bakhmut.

Tross store ukrainske tap, var strategien å bli værende i den ødelagte byen for å drepe så mange russiske soldater som mulig.

– Sett i ettertid, mener du den beslutningen var riktig, rent militærstrategisk?

– Ja. I en beinhard, kynisk prioritering er det lurt å holde et sted der fienden tar veldig mye større tap enn dine egne styrker, sier Hågen Karlsen.

Mener Russland ikke kan angripe

De store tapstallene Russland angivelig skal ha hatt gjennom vinteren, påvirker åpenbart deres militære muligheter, mener Hågen Karlsen.

– Russerne er nå ikke lenger istand til å gjennomføre offensive operasjoner, sier han.

Det betyr likevel ikke at de kommende månedene blir lette for det ukrainske forsvaret. En lenge varslet ukrainsk motoffensiv, ser ut til å være nært forestående, men russerne har bygget opp solide forsvarsverk langs hele frontlinjen.

Les også Den usynlige fienden: – Russerne minelegger overalt KYIV (VG) I Ukraina går protesefabrikkene for full maskin. Nå ventes det at de får enda mer å gjøre.

– Selvom Russland ikke kan være offensive, er det noe helt annet å forsvare seg. Det er lettere å holde en stilling, og det kan gjøres med mindre trente og motiverte soldater, sier han

Fordi offensiv krigføring er langt mer komplekst og vanskelig enn å forsvare seg, sier oberstløytnanten at det blir krevende for Ukraina fremover.

– Tør du spå utfallet av den varslede offensiven?

– Det er umulig å si om de lykkes,men vi har blitt overrasket over Ukrainas evne før, og vi kommer til å bli overrasket igjen, avslutter han.

TREKKER SEG IKKE UT: En ukrainsk soldat tar en pause fra kampene inne i Bakhmut den 28. april.

