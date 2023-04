FUNNET: Pågripelsen av 32-åringen i Filippa-saken gjør at politiet ser på flere andre uløste saker. Her fra politiets åstedsundersøkelse i Korsør etter at Filippa ble funnet.

Dette vet vi om 32-åringen: Fotballtrener siktet for drapet på Emilie Meng

En Hyundai i30 kan løse den syv år gamle drapssaken i Danmark.

Kortversjonen 13 år gamle Filippa ble kidnappet fra tettstedet Kirkerup i Danmark tidligere i april. Hun ble funnet i live et par mil unna.

En 32 år gammel mann ble pågrepet for kidnappingen. Han er nå også siktet for voldtekt og drap på Emilie Meng. Hun forsvant fra Korsør i 2016.

32-åringen hadde en Hyundai i30 som politiet etterlyste i Meng-saken. Mannen skal ha solgt bilen til en familie i Slovakia. Dansk politi har beslaglagt bilen og håper den gir svar i Meng-saken.

Mannen ble avhørt og tatt DNA-prøve av i 2016 i forbindelse med Meng-saken.

Mannen har vært frivillig fotballtrener for jenter under 18 år, noe som kan være relevant i etterforskningen av 32-åringen

Familie til Meng er sjokkert over den siste utviklingen, og håper på en avslutning i saken. Vis mer

Tidligere i april ble 13 år gamle Filippa kidnappet i Kirkerup i Danmark. Hun ble meldt savnet etter at hun ikke kom hjem fra en avisrunde. Sykkelen hennes, vesken og mobilen ble funnet etterlatt ved Kirkerup Kirke.

27 timer senere ble hun funnet på en adresse i Svenstrup, ikke langt fra byen Korsør, og en 32 år gammel mann ble pågrepet og siktet for forholdet.

I etterkant har også 32-åringen blitt siktet for andre saker. Deriblant drapet på Emilie Meng i 2016.

Info Emilie Meng-saken 17 år gamle Emilie Meng forsvant 10. juli 2016 i Korsør da hun var på vei hjem fra en bytur. Meng ble funnet død i en sjø på julaften samme år. Politiet etterlyste blant annet en Hyundai i30 i saken, men føreren av bilen meldte seg aldri. Nå, syv år senere, er en 32 år gammel mann siktet for drapet på Meng. Vis mer

Området hvor kidnappingen av Filippa og drapet på Meng er i nærheten av hverandre. Det har gjort at politiet har sett på muligheten for at 32-åringen kan ha en forbindelse til den uoppklarte saken.

Dette vet vi

Onsdag ble mannen siktet for voldtekt og drap på Emilie Meng. I tillegg er han siktet for voldtekt og frihetsberøvelse i Filippa-saken, samt trusler med kniv, forsøk på frihetsberøvelse og forsøk på voldtekt på en 15 år gammel jente.

I saken med Emilie Meng ble en Hyundai i30 etterlyst. Politiet fikk aldri kontakt med føreren. I etterkant av Filippa-saken har det kommet frem at 32-åringen eide en slik bil på det aktuelle tidspunktet.

32-åringen skal ha solgt bilen til en familie i Slovakia. Dansk politi har beslaglagt bilen, og håper nå den kan gi nye svar i Meng-saken.

KAN BLI OPPKLART: Emilie Meng-saken kan bli oppklart syv år etter.

Tidligere drapssjef og nestleder i politiets reiselag i Danmark, sier politiet er avhengig av å finne spor eller bevis i den aktuelle bilen.

– Så hvis du finner fingeravtrykkene hennes, DNA eller eiendeler fra henne på noen av disse stedene eller bilene, så er han knyttet til det. Det er helt avgjørende, sier han til BT i Danmark.

Mannen skal også ha blitt avhørt i forbindelse med Meng-saken i 2016. Det skal ha blitt tatt DNA-prøve av mannen den gang.

Ifølge danske TV 2 var 32-åringen frivillig fotballtrener for jenter under 18 år. Det kan avisen fortelle etter samtaler med fotballklubben, nære venner, tidligere spillere og dokumentasjon fra klubbens sosiale medier.

Danske TV2 skriver videre at trenerjobben er en del av politiets etterforskning.

Mannen nekter straffskyld i Emilie Meng-saken.

Tidligere drapssjef og visepolitiinspektør, Jens Møller, sier til samme kanal at de kan finne spor og bevis selv mange år etter.

– Jeg vet, det lyder barbarisk, men noen samler en form for dokumentasjon eller «trofé» for sine forferdelige handlinger. Det kan også være tilfeller her. Alt i alt kan det være så mange indisier, at det kan føre til en dom.

MINNESEREMONI: Her fra minneseremonien til Emilie Meng andre juledag 2016.

Sjokkert

Danske BT har snakket med en kvinne som var venn med 32-åringen i 2016. Hun sier til avisen at 32-åringen oppførte seg som normalt mens saken pågikk.

– Vi er alle sammen dypt rystet, sier hun.

Danske TV 2 har snakket med mormoren og morfaren til Emilie Meng. De sier det har vært hardt for familien.

– Det har vært et mareritt, sier morfar Per Meng.

Besteforeldrene understreker at de ennå ikke våger å tro på at saken blir avsluttet.

– Ingenting er sikkert før det kommer bevis på bordet, og det faller en dom, sier morfaren.

– Vi håper, det gjør vi virkelig, sier mormor Lone Meng til avisen.

2016: Politiet gjorde søk i flere vann etter forsvinningen av Emilie Meng.

På et pressemøte onsdag kunne ikke politiet fortelle hvilke beviser som har ført til at 32-åringen er siktet for drapet på Meng.

Forsvant

13-åringen Filippa ble meldt savnet lørdag 15. april, og funnet dagen etter.

Hun ble meldt savnet etter hun ikke kom hjem fra en avis-runde. Hennes sykkel, veske og mobil ble funnet ved Kirkerup Kirke.

Dagen etter hadde politiet sperret av et større område rundt et hus i nærheten av Kirkerup, ikke langt dra der Filippa forsvant.

Ekstra Bladet snakket med moren til Filippa kort tid etter hun ble funnet. Hun ønsket ikke å gå inn i detalj på hva datteren hadde vært utsatt for, eller hvordan tilstanden hennes var.

– Hun har det bra etter omstendighetene, sa moren den gang.

Politiet har ikke ønsket å kommentere hvorvidt jenta og 32-åringen har en relasjon.