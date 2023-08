SYKEPLEIER: Lucy Letby jobbed ved barselavdelingen på sykehuset Countess of Chester i England.

Sykepleieren dømt for drap på syv spedbarn: − Hun har tatt fra oss alt

Tvillingsønnene hennes lå i kuvøse etter å ha blitt født for tidlig. Der ble de passet på av Lucy Letby (33).

Kortversjonen Lucy Letby, en 33 år gammel britisk sykepleier, har blitt funnet skyldig i drap på syv spedbarn på sykehuset i Chester i England. Hun er også funnet skyldig i seks drapsforsøk.

Letby har hele tiden nektet straffskyld i saken.

Flere av foreldrene til de døde barna var til stede i retten. Til BBC forteller en tvillingmor, som mistet et barna, at Letby har «tatt fra dem alt».

Politiet begynte å etterforske dødsfall ved sykehusets nyfødtavdeling i mai 2017. Drapene skjedde mellom juni 2015 og juni 2016.

Politiet skal nå gå gjennom papirene til over 4000 babyer ved sykehus der Letby har jobbet, for å se om det finnes flere saker. Vis mer

– Hun har tatt fra oss alt, absolutt alt.

Det sier moren til to av Letbys ofre til BBC. Sykepleieren ble fredag funnet skyldig i å ha drept den ene av hennes to nyfødte tvillingsønner – og for å ha prøvd å drepe den andre.

Moren, som også forklarte seg under rettssaken, forteller at tvillingene kom til verden etter flere mislykkede prøverørsforsøk.

Hun ønsker å være anonym for å beskytte den overlevende sønnen, som i dag er syv år gammel.

Tvillingene ble født for tidlig sommeren 2015, og lå side om side i kuvøsene sine på sykehuset. Moren, som jobbet med å komme seg til hektene etter keisersnitt, besøkte jevnlig babyene på rommet der de lå.

Én dag hørte hun intens gråt, nesten som hyling, forteller hun til BBC.

– Jeg har aldri hørt noe lignende siden. Jeg lurte på hva som var galt med ham, sier hun, og forteller at sønnen hadde blod rundt munnen da hun gikk inn for å prøve å trøste ham.

– Hun badet ham

Sykepleieren som passet på babyene denne dagen, var Lucy Letby – en sykepleier foreldrene følte de kjente godt, og som de stolte på.

Ifølge moren ba hun henne om å ikke være urolig, og sa at hun trygt kunne gå tilbake til sykesengen sin.

Senere ble gutten bare dårligere og dårligere. Foreldrene ble tilkalt, og forteller at de så på gjennom et glassvindu mens en gruppe leger prøvde å hjelpe ham.

Til slutt ble presten tilkalt.

Han døpte den lille babyen, som døde i foreldrenes armer.

Lucy Letby var til stede hele tiden, forteller moren.

– Hun badet ham og kledde ham i et lite ullplagg før hun ga ham tilbake til oss. Så holdt vi ham litt til.

FOR NYFØDTE: Politiet har frigitt dette bildet fra barselavdelingen på sykehuset i Chester.

– Hva skjedde?

Fordi babyen var født for tidlig, ble ikke dødsfallet regnet som mistenkelig i begynnelsen, skriver BBC. I retten kom det frem at han døde av indre blødninger og luft som var blitt injisert inn i blodomløpet hans.

Tvillingbroren hans, som i dag er syv år gammel, ble svært syk bare 24 timer etter brorens død. Ifølge retten ble han forgiftet med insulin, og han skal fortsatt slite med ettervirkninger.

Moren forteller at hun og tvillingenes far fikk sjokk da de hørte hvem som sto bak.

– Jeg trodde aldri i verden det kunne være noen vi følte vi hadde en tilknytning til. Alt gikk hennes vei, og så begynte hun å drepe babyer. Hva skjedde?

SYKEHUSET: Countess of Chester Hospital ligger i Chester sør for Liverpool i England.

Politiet begynte å etterforske de mange dødsfallene ved nyfødtavdelingen på sykehuset Countess of Chester i mai 2017, skriver Sky News. Chester ligger sør for Liverpool i England.

Saken gjør Letby til den verste barneseriemorderen i moderne britisk historie, skriver The Guardian. Selv har hun hele tiden nektet straffskyld.

– Jeg har alltid gjort mitt beste for å ta vare på dem. Jeg er her for å hjelpe og å gi omsorg, ikke for å skade, sa hun under rettssaken, ifølge avisen.

Har kontaktet flere foreldre

Til tross for at Letby er funnet skyldig i syv drap og seks drapsforsøk, fortsetter politiet arbeidet med saken.

De skal nå gå gjennom papirene til over 4000 babyer på sykehuset i Chester for å se om det finnes flere saker. De vil også se på et kvinnesykehus i Liverpool der Letby var utplassert i to perioder fra hun begynte å jobbe som sykepleier i 2012.

– Gjentatte ganger skadet hun spedbarn i et miljø som skulle være trygt for dem, sa påtalemyndighetens Pascale Joenes under en pressekonferanse etter rettssaken fredag, og la til at Letby viste de sørgende familiene «falsk medfølelse» etter dødsfallene.

Under rettssaken ble Letby frikjent for to anklager om drapsforsøk, og juryen klarte heller ikke å bli enige om seks andre anklager, skriver NTB.

Politiets etterforskningsleder Paul Hughes sier til Sky News at de vil gjøre alt de kan for å avdekke flere potensielle saker.

– Det er saker der vi har fortalt det til foreldrene, sier han.