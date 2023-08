ALLE DØDE: MH17, på vei fra Amsterdam til Kuala Lumpur, ble skutt ned over Øst-Ukraina i juli 2014.

Broren ble drept da MH17 ble skutt ned: − Jeg tenker på det hver dag

Hans bror, og 197 andre nederlendere ble drept da MH17 ble skutt ned. Nå er Nederland et av de første landene til å sende F-16 angrepsfly til Ukraina. – Mange mener dette er hevn mot Russland. Jeg ser det ikke sånn, sier Piet Ploeg.

– Russland skjøt ned MH17. Min familie ble drept. Jeg tenker på det hver dag. Nederlenderne vil aldri glemme, sier Piet Ploeg i dette intervjuet med VG.

Denne uken ble angrepet for ni år siden, der hans bror, svigerinne og nevø ble drept, igjen aktuelt.

Søndag ble nemlig Nederland det første landet til å bekrefte at de skal overføre opp mot 40 F-16-angrepsfly til bruk i Ukrainas forsvarskrig mot Russland.

DREPT: Ekteparet Edith Cuijpers, Alex Ploeg og deres sønn Robert Ploeg.

Den militære flybasen i Eindhoven i Nederland, 23. juli 2014:

196 døde nederlendere ankommer hjemlandet i kister. Det er landesorg, og sinnet rettes mot Russland.

En uke tidligere ble flyet MH17, på vei fra Amsterdam til Kuala Lumpur, skutt ned i nærheten av et russiskstyrt, opprørskontrollert område i Donbas i Øst-Ukraina. Alle de 298 om bord, fra 17 ulike land, mistet livet.

Info Fakta: MH17 * Malaysia Airlines' rute MH17 på vei fra Amsterdam til Kuala Lumpur styrtet 17. juli 2014 i nærheten av opprørskontrollerte Donetsk i Øst-Ukraina. * Alle de 298 om bord, som kom fra 17 ulike land, mistet livet. De fleste av dem var nederlandske. * Pro-russiske separatister ble anklaget for å ha skutt flyet ned, noe de benektet. * Den nederlandske flyhavarikommisjonen konkluderte i 2017 med at MH17 ble skutt ned med en russiskbygd BUK-rakett. * Russland har avvist anklager om at de hadde utstyrt opprørerne med bakke-til-luft-raketter som gjorde nedskytningen mulig. * I 2016 konkluderte også et internasjonalt team av etterforskere (JIT) fra Nederland, Malaysia, Ukraina, Belgia og Australia med at flyet skutt ned med en BUK 9M38-rakett. * Etterforskerne konkluderte med at raketten i sin tid ble levert til Russlands 53. luftvernbrigade, stasjonert i Kursk i Russland. * Nederland opplyste i mai 2018 at Russland vil bli stilt rettslig ansvarlig for nedskytingen. * I juni 2019 ble fire menn begjært pågrepet, siktet for å ha stått bak nedskytingen. Tre av dem er russere med forbindelse til russisk militær og sivil etterretning. En er fra Ukraina. * Rettssaken mot de fire startet i en nederlandsk domstol i mars 2020. * 17. november 2022 ble tre av de tiltalte dømt til livstids fengsel in absentia. Den fjerde tiltalte, en russer, ble frikjent. Vis mer

Den nederlandske flyhavarikommisjonen konkluderte i 2017 med at MH17 ble skutt ned med en russiskbygd BUK-rakett. Etterforskere har også konkludert med at alt tyder på at Putin selv godkjente å gi sepreratistene missilsystemet.

TILBAKE TIL NEDERLAND: De døde nederlenderne ble tatt imot på miliærbasen i Eindhoven i juli, 2014.

Den samme militærbasen i Nederland, sist søndag:

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ankommer militærbasen sammen med Nederlands statsminister Mark Rutte. Sammen inspiserte to F-16-fly i en hangar på basen.

Zelenskyj fikk vite at Nederland har 42 F-16-fly tilgjengelig, og at landet har bestemt seg for å donere en stor del av flyene til Ukraina.

De to statslederne tok en selfie, og Zelenskyj strålte av en grunn:

Mens landet hans står i et svært blodig motoffensiv for å frigjøre okkupert land fra russiske styrker, har de hele tiden vært tydelige på at de trenger kampfly. De allierte har tvilt, men nå går Nederland og Danmark foran.

– Jeg må si at det absolutt er symboltungt at dette skjer på samme flybase, sier Piet Ploeg til VG.

FORNØYD: Zelenskyj sammen med Nederlands statsminister på militærbasen i Eindoven søndag.

– Mange snakker om hevn

Raskt etter nyheten om Nederlands betydelige flystøtte ble kjent, kom også kommentarene i sosiale medier. Mange mente at dette er Nederlands hevn mot Russland etter MH17-katastrofen.

VG kontaktet derfor flere av familiene til de nederlendere som døde da MH17 ble skutt ned. Hva tenker de nå?

Piet Ploeg har brukt en stor del av de siste ni årene på saken. Han fungerer også som en talsperson for familiene til de drepte.

De etterlatte ser på seg selv om «de første ikke-ukrainske ofrene for Russlands krig mot Ukraina», forteller Ploeg.

– Russland støttet separatistene. De leverte missilsystemet som ble brukt. Derfor er vi så klart spesielt interessert i Ukraina-krigen. Vi følger nøye med, sier han.

Samtidig er det noe han ønsker å gjøre veldig klart:

– Mange nederlendere snakker nå om at F-16-leveransen er «pay back time». Mange mener det er hevn mot Russland. Jeg synes ikke det er riktig, sier han, og utdyper:

– Uavhengig av hva som skjedde med MH17, så er det riktig av Nederland å støtte Ukraina. Nederland må støtte Ukraina, ikke fordi mange nederlendere ble drept i 2014, men fordi Russland invaderte Ukraina og tok fra dem suvereniteten.

DREPT: Piet Ploeg sammen med den nå avdøde broren Alex Ploeg.

Støtter F-16-leveranse uavhengig

Ploegs bror kom aldri tilbake fra Ukraina. Kun to kropper ble aldri funnet i åkeren øst i Ukraina, der flyet styrtet. Ploegs bror var en av dem.

– Jeg vet at min bror ikke ville likt at hans død skulle brukes i et hevnmotiv til å sende våpen til et annet land. Vi som er etterlatte søker rettferdighet gjennom rettssystemet, ikke hevn gjennom våpenleveranser.

I november i fjor dømte en nederlandsk domstol to tidligere russiske etterretningsagenter og en ukrainsk separatistleder for drap og for å ha bidratt til å få på plass det russiske rakettsystemet. De tre ble dømt in absentia og er fortsatt ikke pågrepet.

Den ukrainske riksadvokaten har sagt i en kommentar at de vil bruke alle juridiske muligheter internasjonalt for å sørge for at Putin stilles til ansvar.

Piet Ploeg sier han følger nøye med på Europas støtte til Ukraina. Han er svært glad for Nederlands brede støtte generelt, og for at de nå skal sende F16-fly.

– Og det ville jeg vært uavhengig av det som skjedde med min familie, avslutter han.

I RETTEN: Ploeg var tilstede på alle rettsmøter under rettssaken etter MH17 i Nederland i fjor.

Nederlands statsminister: Trekker inn MH17

Under en pressekonferanse med Zelenskyj i mai i år, knyttet den nederlandske statsministeren Rutte, selv MH17 til landets støtte til Ukraina.

– Helt siden nedskytingen av MH17, har vi i Nederland visst at rettferdighet ikke kommer av seg selv, sa han, og fortsatte:

– Nederland skal gjøre alt for å sørge for at Ukraina oppnår rettferdighet, uansett hvor lang tid det tar og uansett hvor vanskelig det kommer til å bli.

Tirsdag denne uken mottok den ukraianske forsvarsministeren sin nederlandske kollega i Kyiv:

Det var i forrige uke at USA ga grønt lys til at Ukraina kan få F-16-fly.

To dager senere besøkte Zeenskyj Nederland og så Danmark. De to landene har forpliktet seg til å levere F-16-fly, og opplæringen av ukrainske jagerflygere er i ferd med å komme i gang blant annet i Romania.

Det er antatt at det vil ta minst seks måneder før nok piloter og mekanikere er opplært til at flyene kan settes inn i kampen.

SKUTT NED HER: Lokale gruvearbeidere lette etter lik og vrakrester i det enorme området, mens de russiskstyrte opprørerne voktet flyvraket. 298 mennesker ble drept.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post