REDDET: Tre av skoleelevene etter at de ble hentet ut av den ødelagte gondolen tirsdag kveld.

Overlevde gondol-drama i Pakistan: − Mirakuløs redning

En av tenåringene som sammen med syv andre ble reddet fra en dinglende gondol i nordvestlige Pakistan tirsdag, sier det er et mirakel at de fortsatt er i live.

Kortversjonen Tirsdag ble syv tenåringer og en lærer reddet fra en gondol i Pakistan, etter å ha vært fanget i 16 timer.

Gondolene er et mye brukt transportmiddel i fjellområder i Pakistan, men ofte dårlig vedlikeholdt og utsatt for ulykker.

Redningsaksjonen var risikabel. Hver person om bord måtte hentes ut én etter én.

Eieren og operatøren av gondolen er pågrepet, men det er ikke gitt detaljer om hva de er siktet for. Vis mer

Syv mindreårige og en lærer satt fanget i gondolheisen i 16 timer før redningsmannskaper klarte å få dem trygt ut.

Redningsaksjonen var svært risikabel og hver av menneskene om bord måtte hentes ut én etter én.

Lokalt politi forteller onsdag at både eieren av gondolen og operatøren er pågrepet, men gir ikke detaljer om hva de er siktet for.

– Vi trodde at vi skulle dø

– Jeg har hørt historier om mirakler, men jeg så en mirakuløs redning skje med mine egne øyne, sier 15 år gamle Osama Sharif, en av de seks guttene som var fanget i gondolen.

STOPPET: Gondolen var midtveis mellom de to toppene i det avsidesliggende fjellområdet i Allai i Khyber-Pakhtunkhwa-provinsen i Pakistan da kabler røyk.

Han var på vei til skolen for å få eksamensresultatene sine da kabler på taubanen røyk. Gondolen ble hengende dinglende i lufta nesten 300 meter over bakken.

– Vi følte plutselig et støt, og det hele skjedde så plutselig at vi trodde at vi skulle dø, sier Osama.

Risikofylt redningsaksjon

Et av de yngste barna ble trukket ut av gondolen av en kommandosoldat som hang under et redningshelikopter i tau. En video fra redningen viser tauet som vaier vilt i vinden mens barnet, sikret med sele, trekkes inn i helikopteret.

– Vi gråt og var redd for at gondolen ville falle ned, forteller Osama.

REDNINGSAKSJON: Det pågikk en lang og svært risikofylt redningsaksjon for å få skolebarna og læreren trygt ut av den ødelagte gondolen i Battagram-distriktet tirsdag. REDDET: Abrar Ahmed (venstre) sitter ved siden av fetteren sin. Han er et av skoleelevene som overlevde gondolulykken. REDDET: En av guttene som var fanget i den ødelagte gondolen, forteller journalister om den skumle opplevelsen.

Siden helikoptrene ikke kunne fly etter at mørket falt på, måtte redningsmannskapene improvisere. De laget en provisorisk stolheis av en sengeramme og et tau, som de klarte å sende mot gondolen ved å bruke den ene kabelen som fortsatt var intakt, ifølge den lokale politisjefen Nazir Ahmed.

I sluttfasen av redningsaksjonen, rett før midnatt tirsdag, klarte redningsmannskaper og frivillige å dra stolheisen tilbake til fast grunn.

Det brøt ut gledesrop da heisen kom til syne og alle endelig var trygt hentet ut.

Gråt av glede

Ifølge politisjefen fikk barna oksygen som en forholdsregel før de ble overlevert til sine foreldre. Mange brast ut i gråt da de endelig ble gjenforent.

– Jeg er så glad for å være tilbake med familien min, sier Niaz Muhammad, en elev i 10. klasse som var blant de som satt fanget i gondolen.

FORSVARET: Et helikopter fra det pakistanske forsvaret bidro i redningsaksjonen i Battagram-distriktet tirsdag. DE SISTE: Pakistanske soldater og lokale redningsarbeidere henter de siste som var fanget i den ødelagte gondolen. SPENTE: Lokale innbyggere sitter samlet i nærheten av der gondolulykken skjedde i Battagram-distriktet i Pakistan.

Men faren hans Umar Zaib er usikker på om noen av barna noen gang vil tørre å ta gondolen til skolen igjen. Det tror heller ikke rektor på den offentlige skolen Ali Asar.

– Jeg tror foreldrenes tillit har blitt knust, og de kan være nølende med å sende barna sine med taubanen i fremtiden, sier han.

Lokalproduserte gondoler er et mye brukt transportmiddel i det fjellrike Battagram-distriktet i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen i Pakistan.

Gondolene glir over de bratte dalene og reduserer reisetiden, men er ofte dårlig vedlikeholdt og utsatt for ulykker. Hvert år er det mennesker som dør eller blir skadd mens de reiser i dem.

