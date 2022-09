Dette skjer med dronningens milliardformue

Dronning Elizabeth II etterlater seg enorme verdier. Slik tjener kongehuset penger – og dette skjer med dronningens formue nå.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Torsdag døde britiske dronning Elizabeth, 96 år gammel.

Etter over 70 år på tronen etterlater den kjente monarken en hel verden i sorg – og en enorm personlig formue.

Ifølge The Sunday Times «riking-liste» for 2022, var dronningen verdt 370 millioner britiske pund i år. Det tilsvarer rundt 420 millioner dollar, eller over 4,2 milliarder norske kroner.

Hvordan tjener en dronning penger i dag?

Den britiske skattebetaleren bidrar også til å finansiere det britiske monarkiet. Dronningens inntekt kom i stor grad fra et skattebetalerfond som utbetales til den britiske kongefamilien årlig.

Tilskuddet stammer fra en avtale gjort av kong George III, som innebærer å overgi inntektene sine fra parlamentet for å heller motta en fast årlig betaling.

Opprinnelig kjent som «Civil List», ble navnet på tilskuddet endret til «The Sovereign Grant» for ti år siden.

Tilskuddet ble ifølge Bloomberg estimert til over 86 millioner pund i 2021 og 2022.

Disse midlene er øremerket offisielle reiser, lønn til ansatte, vedlikehold av eiendom og drifts- eller vedlikehold av dronningens hjem, Buckingham Palace.

Utgiftene er ikke få. Det er estimert at de offisielle kongelige reisene krevde 4,5 millioner pund i 2021. Eksempelvis kostet prins William og hertuginne Kates kontroversielle reise til Karibien i år 226 383 britiske pund, skriver Bloomberg.

Finansavisen skriver også at de kongelige utgiftene innebærer kong Charles skatteregning på nesten seks millioner pund.

RIKING: Kong Charles og hans kone Camilla lidde ingen økonomisk nød. Nå arver han også morens rikdom.

The Firm

Nå som dronningen er død, vil de fleste av hennes personlige eiendeler og penger bli overført til kong Charles når han inntar tronen. Men forklaringen på hva som skjer med dronningens og kongehusets formue, er kompleks, skriver Fortune.

En spesiell juridisk klausul har fritatt dronning Elizabeth fra å betale arveavgift på morens dødsbo. Dette vil også gjelde kong Charles.

Storbrittannias nye konge vil imidlertid ikke direkte arve selve familieimperiet.

Mye av det som anses som dronningens eie, tilhører i realiteten det såkalte «Royal Firm».

Finansimperiet, som ifølge Forbes er verdt 28 milliarder dollar, ble en gang omtalt av prins Phillip som «familiebedriften».

Hvem står bak The Firm?

FAMILIEBEDRIFTEN: Både Charles, Camilla, William, Kate og avdøde prins Philip er medlemmer av The Royal Firm.

The Royal Firm, også kjent som «the Monarchy PLC», består av en gruppe offentlige personer fra House of Windsor – altså kongefamilien.

Sammen driver de det som betraktes som et globalt forretningsimperium, som ifølge Forbes pumper hundrevis av millioner pund inn i Storbritannias økonomi hvert år.

Medlemmene i The Firm har blitt innskrenket med årene. Utenom Elizabeth selv, består den av kong Charles og hans kone Camilla, kronprins William og hans kone Kate, prinsesse Anne og prins Edward, og sistnevntes kone Sophie, grevinnen av Wessex.

Og hvordan tjener firmaet i hovedsak penger?

Ved å vise seg frem.

Da prins Harry giftet seg med Meghan Markle foran hele verdens øyne, fikk den britiske økonomien et løft på anslagsvis 1,5 milliarder dollar. Overdådige TV-bryllup, travle rundreiser i Commonwealth-land, og offentlige opptredenenes av pomp og prakt genererer en massiv interesse, turisme og mediedekning. Dette gir ringvirkninger for landets økonomi.

Familiemedlemmer som prins Harry og prins Andrew – hvor sistnevnte den siste tiden har vært i søkelyset grunnet overgrepsanklager og Epstein-skandalen, er ikke lenger med i The Firm.

Ifølge historiker og kongehus-kommentator Carolyn Harris begrenses den indre sirkelen både for å konsolidere ressurser – og opprettholde omdømmekontroll, skriver Forbes.

RIK FAMILIE: Bildet tatt i 1972 viser kongefamilien i Buckingham Palace.

Under det kontroversielle intervjuet med Oprah Winfrey i 2021, snakket Meghan Markle om den «usynlige kontrakten» mellom det britiske kongehuset, og det tabloide mediene. Tidligere har merkevurderingsfirmaet Brand Finance estimert The Firms bidrag til medieindustrien til nesten 70 millioner dollar.

Administrerende direktør i Brand Finance, David Haigh, omtaler det som en «veldig formalisert influencer-virksomhet». Et produkt med et kongelig «godkjenningsstempel» kan ifølge Haigh øke innehaverens inntekter med opptil ti prosent.

Men i motsetning til kjendiser som Kardashian-familien, går ikke ett eneste øre av denne inntekten i deres egne lommer. Den enorme mediedekningen gir imidlertid store utslag for landets økonomi, sier Haigh til Forbes.

KONDOLANSER: Den nye kongen og dronningen utenfor Buckingham Palace fredag.

The Crown Estate

Kongefamilien selv finansieres i stor grad ved hjelp av eiendom. Monarkiet eier en stor andel eiendommer som ikke kan selges, deriblant Buckingham Palace, Kensington Palace og «The Crown Estate».

Sistnevnte består av en samling av landområder og eiendommer som tilhører det britiske monarkiet – men som ikke var eid av dronningen personlig.

På sin egen nettside skriver de at porteføljen inkluderer «noen av Londons beste steder å jobbe, handle og oppleve», regionale handelssteder og nasjonale turistdestinasjoner.

I juni kunngjorde The Crown Estate et nettoinntektsoverskudd på 312,7 millioner dollar for regnskapsåret 2021–2022 – 43 millioner dollar mer enn året før.

Finansieringen av The Sovereign Grant kommer fra en prosentandel av dette overskuddet.

Kongefamilien mottar 25 prosent av Crown Estate-inntektene. De resterende 75 prosentene går til det britiske statskassen.

TV-BRYLLUP: Da Harry giftet seg med sin Meghan, fulgte hele verden med fra TV-skjermen.

«Privy Purse»

De private utgiftene til dronningen og hennes familie betales imidlertid gjennom en egen godtgjørelse, kalt the «Privy Purse.»

Dronningens Privy Purse er i hovedsak en privat portefølje av eiendommer og eiendeler som har vært i kongefamiliens besittelse siden 1300-tallet. Denne formuen gir en privat inntekt til dronningen fra hertugdømmet Lancaster.

I en uttalelse på nettstedet til hertugdømmet, skriver de at de i slutten av mars 2022 hadde eiendeler til en nettoverdi at 652,8 millioner dollar. Netto driftsinntekter for 2020–2021 var mer enn 20 millioner pund, ifølge France 24.

Dronningen ga en del av dette til sine slektninger og betalte skatt av beløpet som ikke ble brukt på offisielle oppgaver.

– Dronningen bruker de pengene til å betale for sine egne faste kostnader for å drive Balmoral og Sandringham, som er veldig dyre, sier David McClure til AFP. Han er forfatter av «The Queen's True Worth», en bok om monarkens økonomi.

– Hun bruker også noen av pengene til å subsidiere andre medlemmer av kongefamilien som ikke får penger fra det offentlige tilskuddet, eller suverent tilskudd, sier McClure til AFP.

BALMORAL: Arkivbilde av kongefamilien på Balmoral Castle i Skottland. Det var her dronningen sovnet inn torsdag.

Kong Charles mottar en lignende inntekt fra hertugdømmet Cornwall. Eiendommene kan ikke selges – men ved å leie dem ut til bedrifter, bønder og beboere, håver hertugdømmet inn.

Kronprins William, som nå er neste arvtager til tronen, har ikke en direkte inntekt fra farens hertugdømme. Han og Kate mottar riktignok et årlig stipend fra faren for sine private utgifter.

William arvet også deler av prinsesse Dianas formue da han ble 25, sammen med lillebroren Harry. Det er takket være denne arven at sistnevnte har kunnet bryte bånd med kongehuset og slå seg ned i California.

IKKE MED: Dronningens sønn, prins Andrew, er ikke med i The Royal Firm.

Den private formuen

På toppen av disse inntektene, ligger den avdøde dronningens personlige formue – som nå går direkte til Charles. Denne er estimert til å ha en verdi på over 500 millioner dollar, skriver Business Insider.

Den store oppsamlingen av verdier fra hennes lange liv skyldes i hovedsak egne investeringer, kunstsamlinger, kongelige juveler og privat eiendom – deriblant Sandringham House og Balmoral Castle, hvor hun sovnet stille inn.

Dronningen eide også en frimerkesamling som tilhørte hennes bestefar – til en svimlende verdi av 100 millioner pund. Elizabeths lidenskap for hesteveddeløp ga henne også mer enn 7 millioner i premiepenger, ifølge estimater fra myracing.com.

Hun arvet i tillegg verdier for nesten 70 millioner dollar fra sin mor i 2002, skriver Fortune. Deriblant kunstneriske verk av Monet, Nash og Carl Fabergé.

JUVELENE: Dronningens kronjuveler har en estimert verdi på tre milliarder pund. Disse ble automatisk overført til Kong Charles’ eie da hun døde.

Kongefamilien har flere ganger vært i søkelyset når det gjelder penger. I 2017 ble dronningen navngitt i «Paradise Papers» – lekkede dokumenter som knyttet flere rike og mektige personer til skatteparadiser.

Ifølge dokumentene skal dronningen gjennom hertugdømmet Lancaster ha plassert verdier verdt ti millioner pund i kontoer på Caymanøyene og Bermuda.

Fremtiden til Windsor-familiens formue er knyttet til resten av Storbritannia, skriver New York Times.

Selv om de nyter godt av privilegiene som medfølger av sine kongelige titler, er rikdommen deres er i stor grad knyttet til eiendom.

Det gjør verdiene deres sårbare for de økonomiske opp- og nedturene som rammer nasjonen – inkludert den tosifrede inflasjonen som ruinerer forretninger.

Dronningens enorme samling av juveler, eiendommer og rikdom kan virke imponerende. I virkeligheten blekner den sammenlignet med andre kongelige formuer.

Eksempelvis er den thailandske kongefamiliens formue estimert til å være mellom 50 og 70 milliarder dollar. Den saudiarabiske kong Salman har ifølge rapporter en nettoformue på 18 milliarder dollar.

Storbritannias dronning nådde ikke opp til topp 250 på Sunday Times rikingliste i 2022.