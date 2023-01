SKISTRIPE: Bildet er fra Ramsau am Dachstein, der VM i nordiske grener tidligere har vært arrangert. Nå finnes det bare en tynn stripe med kunstsnø der.

Energikrise og kunstsnø hett tema i Tyskland: − Vi må slutte å lage snø

BERCHTESGADEN/REIT IM WINKL/RUHPOLDING (VG) Samtidig som tyskerne og andre europeere opplever energikrise, lages det kunstsnø på harde livet i alpene.

Vi befinner oss i Bayern, dit tyskere og utlendinger vanligvis valfarter for å stå på nedover- eller bortoverski.

Men her er det grønt overalt. Den lille snøen vi finner, er laget ved god hjelp av masse strøm og store vannmengder - altså kunstsnø.

Debatten herjer i Tyskland og andre alpeland:

Snøen er borte i opp mot 2000 meter i Alpene nå.

Snø produseres av snøkanoner som bruker masse strøm.

Samtidig er Tyskland og Europa i energikrise etter Russlands invasjon.

Miljøaktivister mener at produksjon av snø har for mange minus.

Andre synes det er viktig at barn og andre får komme på snø.

Samtidig er et nytt problem oppstått: Smale traseer og ingen snø utenfor gjør at det blir flere ulykker, også med dødelig utfall.

– Leter du etter snø? Det gjør jeg også, smiler Stefan Höllbacher, en beskjegget herre som driver skiskole i Berchtesgaden.

STENGT: Stefan Höllbacher (i rødt) må innse at skiskolen hans i Berchtesgaden ikke har snø til å drive nå.

– Klimakrise? Tja, jeg vet ikke. Bestefaren min forteller at det var sånn på 1970- og 80-tallet også. Jeg er optimist, selv om turistene er borte. De har dratt hjem. Men snart kommer snøen. Eller kulde så vi kan produsere snø. Strømprisen er ikke altfor ille nå.

Ikke så langt unna, ved skitrekket Götschen, som ligger på omtrent 1300 meters høyde, treffer vi Dominik og hans sønn Nikolaus på ni år. De er fra München og vil ikke ha etternavnet i VG. Begge har staver og er glade i å gå på ski.

NEI TIL KUNSTSNØ: Dominik fra München med sønnen Nikolaus går på beina, med staver, ved det stengt skitrekket i Götschen.

– Når det ikke er snø, så kan man ikke stå på ski. Det må man skjønne. Vi kan ikke basere oss på kunstsnø. Jeg synes vi må slutte å lage kunstsnø. Vi må innse at det er en klimaendring og innrette oss etter det. Det er også merkelig om vi skal produsere snø når det er energikrise, sier Dominik bestemt.

Debatten går altså. Næringsministeren i Bayern-området, Huber Aiwanger, har fått betydelig oppmerksomhet etter et intervju med Deutschlandsfunk. Han mener det er en «ideologisk debatt», at skituristene vil forsvinne til nabolandene om de ikke fortsetter å lage kunstsnø - og sier også:

– Vi kan da ikke si til folk: Bli hjemme med barna. Lag ved av skiene og gå ned i kjelleren og gråt.

LITE SNØ: Det er ikke lett å finne snø å gå på for langrennsentusiastene i Reit im Winkl i Bayern.

Uttalelsen har blitt mye delt på sosiale medier – men etter noen dager var næringsministeren like klar i sin tale da det ble snakk om en debatt om strømmen skal brukes til å lage snø eller ikke:

– Vi må dra ut støpselet på slike ideologisk motiverte ideer på et tidlig tidspunkt ... Folk må også få slappe av utendørs.

STENGT SKITREKK: Over hele Mellom-Europa kryr det av stengte skitrekk, som her i Achern i Schwarzwald i Tyskland.

I langrennsmetropolen Reit im Winkl, der Oddvar Brå for nøyaktig 50 år siden tok sin første internasjonale seier som senior, er det grønt - og brunt – overalt. En tynn stripe med langrennsspor er i ferd med å smelte bort i varmen.

– Dette er nok den siste turen jeg kan ta, sier Klaus Prassberger, som bor et par mil unna, men der er det ikke en gang kunstsnø. Så han drar hit til Reit im Winkl for å få gått litt.

– Det blir stadig varmere vintre. Før var det vinter her fra desember til slutten av mars. Så det er ingen tvil om at klimaet forandrer seg.

DEN SISTE TUREN: Klass Prassberger går på en smal stripe av kunstsnø i Reit im Winkl. Men nå er det knapt noe igjen av kunstsnøen, og det er for varmt til å produsere ny.

– Hva tenker du om kunstsnø kontra energikrise?

– Når det er mangel på energi, må fritidsaktiviteter stille i bakerste rekke. Det er rart å lage kunstsnø når vi har energikrise. Vi må jo prioritere det som er aller viktigst. Men nå skal vi få mer gass fra Norge, så det blir bra.

Pensjonistene Tatjana og Aleksander rusler forbi.

– Vi kan aldri huske noe slikt. Det er alltid snø her. Det var det også helt frem til nyttår, så slo det varme været inn. Det er først og fremst synd for turistnæringen her, sier Aleksander.

Han nikker bort mot det lille sentrumet i Reit im Winkl, der sportsbutikkene blør og de hyggelige små hotellene må finne andre aktiviteter til sine gjester.

– Dette er veldig spesielt. Vi har aldri opplevd noe lignende, sier Tatjana.

BART: Bare på de høyeste fjelltoppene rundt Innsbruck var det snø da Halvor Egner Granerud satte utfor i Innsbruck sist uke.

Professor Georg Kaser ved universitetet i Innsbruck, som ligger i Alpene, kommenterer debatten slik til VG:

– Ingen, verken de som driver skianleggene eller skituristene, vil erkjenne de truslene som klimaendringene gir. Ingen er villig til å akseptere at vi trenger radikale sosiale endringer raskt for å avverge dette, sier Kaser.

Han mener at skiferie i alpene mer og mer går mot å bli en elitær luksusfornøyelse.

– Og det er akkurat slik de vil ha det. Fem-stjerners-gjestene kommer jo uansett.

– Etter hvert vil likevel både de som driver skiområdene og turistene innse at disse tekniske løsninger blir stadig mer ineffektive og for dyre. Og de må innse at kunstsnø ikke kan bringe vinteren tilbake, mener professor Kaser.

KUNSTSNØ: Arrangørene i Ruhpolding er klare for verdenscup. Overalt rundt arenaen er det bart, men arrangørene har fine løyper til skiskytterstjernene denne uken.

Mange steder i alpene har det ikke vært kaldt nok til å produsere snø den siste uke. I Ruhpolding, der det denne uken skal være verdenscup i skiskyting med blant andre OL-heltene Johannes Thingsnes Bø og Marte Olsbu Røiseland ser det likevel glitrende ut. I løypene. Rundt er det like grønt her som alle andre steder. Men takket være snøkanonene er løypene perfekte.

– Snøkanonene - ja, hva annet kan vi gjøre. Vi hadde natursnø her fram til nyttår, men så kom mildværet. Derfor måtte de produsere snø. Skiskytingen er jo så viktig for turistnæringen her i Ruhpolding, sier Sandra og Thomas, et ektepar som er ute og rusler i nærheten og som ikke vil ha etternavnet i VG.

Maximilian Witting, forsker ved Ludwig-Maximilians-universitetet i München er også forsiktig med å dømme snøturismen for hardt:

– Når vi snakker om moralsk forsvarlige former for reiseliv, bør vi se på alle reiselivsaktiviteter og ikke skille ut enkelte. Selvfølgelig må vi som samfunn spørre oss selv hvordan vi skal klare å nå klimamålet på 1,5 grader. Fra mitt ståsted blir det imidlertid feil å fremstille skisport som moralsk forkastelig, sier Witting til t-online.

Slik så det ut da Adelboden arrangerte verdenscup sist lørdag.

Die Welt skriver at skistedene blir stadig mer avhengige av kunstsnø. Ifølge avisen viser de siste tilgjengelige tall at 90 prosent av snøen i bakkene i Sør-Tirol er produsert ved hjelp av strøm og vann, og at de tilsvarende tallene for Østerrike, Sveits og Frankrike er 70, 45 og 35 prosent.

Med smale striper med snø, er det risikabelt å komme utenfor løypene. Da kan det bli bråstopp i gresset. Derfor har antall ulykker eksplodert skriver den østerrikske tv-stasjonen ORF. De skriver at minst 11 mennesker har mistet livet i løypene denne vinteren.

– Dette er tall til ettertanke, sier talsmannen for de østerrikske skiheisoperatørene, Franz Hörl, til ORF.

Samme ORF melder at antall skisteder og skiheiser har gått ned.

– Virkningene av klimaendringen er allerede godt merkbar, sier klimaforskeren Andreas Gobiet til den østerrikske statskanalen.