Anklager hverandre for angrep - flyalarmen går i Ukraina

Russlands 36-timer lange våpenhvile er i gang. Likevel melder AFP at det er hørt artillerild.

Nyhetsbyrået AFP melder at journalister har hørt både inngående og utgående artilleriild i den østlige byen Bakhmut.

Samtidig går også flyalarmen over hele Ukraina, ifølge alarmkartet

Bakhmut ligger i Donetsk, øst i Ukraina. Byen er symbolsk viktig og kan også få strategisk betydning ettersom et russisk gjennombrudd her kan påvirke kampen om Donbas-regionen.

Den russisk-innsatte lederen i Donetsk, Denis Pushilin, sa i en uttalelse tidligere fredag at angrep vil bli besvart selv om Russlands president Vladimir Putin har erklært en 36 timer lang våpenhvile fra klokken 12 fredag lokal tid.

Den angivelige våpenhvilen har fra ukrainsk hold blitt avvist som russisk propaganda.

– Ukraina har fortsatt sine angrep mot russisk-bebodde områder og militære posisjoner, til tross for at russiske styrker følger våpenhvilen, hevder det russiske forsvarsdepartementet i en uttalelse til Interfax fredag formiddag, gjengitt av Reuters.

Samtidig anklager Ukraina russerne for å ha gått til angrep i Kramatorsk, skriver NTB.

– Okkupantene rammet byen med raketter to ganger, skriver regjeringsrådgiver Kyrylo Tymosjenko i sosiale medier. En boligblokk er truffet, men ingen skal være drept, ifølge Tymosjenko.

Anklager om Kherson

Forsvarsanalytiker Per Erik Solli ved NUPI fortalte til VG torsdag at Putins ordre er lite annet enn symbolsk.

– Russland vil bruke våpenhvilen som en unnskyldning til å stoppe vår fremgang i Donbas, og hente inn mer utstyr, sa Ukrainas president Volodymr Zelenskyj, ifølge det ukrainske nyhetsbyrået Ukrinform.

Russisk TV meldte tidligere at den trådte i kraft klokka 12 Moskva-tid, som tilsvarer klokka 10 i Norge. Meldingene fra AFP kom rundt halvannen time senere.

AFP skriver at angrepene virker mildere enn de har vært de siste dagene, og at gatene i den stort sett nedbombede byen er ganske tomme, med unntak av militærkjøretøyer.

Kort tid etter at våpenhvilen skulle ha trådt i kraft, sa også en høytstående ukrainsk tjenesteperson til nyhetsbyrået at Kherson var rammet av et russisk angrep der flere ble drept eller såret.

– Det var minst fire eksplosjoner. De snakker om en våpenhvile. Dette er de vi er i krig mot, sa regjeringsrådgiver Kyrylo Tymosjenko.

Ba om pause

Det var torsdag det ble kjent at Putin instruerte forsvarsminister Sergej Sjojgu om den midlertidige våpenhvilen.

Patriark Kirill, overhodet for den russisk-ortodokse kirken, ba tidligere samme dag om våpenhvile og julefred i Ukraina, meldte det russiske statsstyrte nyhetsbyrået Tass.

I en uttalelse signert Kirill, patriark av Moskva og alle russere, appellerer han til alle involverte parter i det kan kaller en «innbyrdes» krig om å fastsette julefred fra 6. januar til 7. januar.

Det er da den russisk-ortodokse kirken feirer jul, da de følger den julianske kalenderen.

Russlands patriark Kirill regnes som en nær alliert av president Vladimir Putin.

Kirill har selv uttalt flere ganger at han er tilhenger av Russlands invasjon av Ukraina. Dette har ført til at Den ortodokse kirken i Ukraina kuttet alle bånd til Russland i mai.