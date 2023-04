SAKSØKER: Donald Trump foran sin daværende advokat Michael Cohen i 2016, da Cohen fortsatt representerte Trump.

Trump saksøker sin tidligere advokat for fem milliarder kroner

AUSTIN (VG) Michael Cohen er Donald Trumps tidligere advokat og kronvitnet i tiltalen mot ham. Nå saksøker Trump ham.

Søksmålet mot Cohen skal dreie seg om over 500 millioner dollar, eller mer enn fem milliarder kroner.

Ifølge Fox News hevder Trump at Cohen har brutt advokat-klient privilegier advokat-klient privilegierEtiske prinsipper og regler for hvordan en advokat skal opptre overfor en klient, og innebærer blant annet taushetsplikt om det en klient har formidlet til sin advokat. , «beriket seg urettmessig «spredt usannheter» om ekspresidenten.

Søksmålet kommer mindre enn to uker etter etter at påtalemyndigheten i New York tok ut tiltale mot Trump i saken hvor pornoskuespillerinne Stormy Daniels skal ha blitt betalt hysj-penger.

Da utbetalingene fant sted i 2016, var Cohen Trumps advokat. Han har samarbeidet med påtalemyndigheten og regnes som det mest sentrale vitnet mot Trump.

TILTALT: Donald Trump på tiltalebenken i New York tirsdag forrige uke.

Dømt til fengsel

Søksmålet på over 30 sider viser til «myriader» av offentlige uttalelser, to utgitte bøker og en podcastserie. Trumps advokater det her har fremkommet usannheter og brudd på konfidensialitet.

Ifølge en kilde tett på Trumps advokater, har ikke søksmålet «noe å gjøre med» med den ferske tiltalen, skriver Fox News.

Cohen ble selv i 2018 dømt til tre års fengsel i en dom knyttet til utbetalingene til Stormy Daniels, samt omfattende skattebedrageri.

Ifølge USAs justisdepartement skjedde da utbetalingene for å påvirke valget i 2016 – altså for å holde Daniels sin historie borte fra velgerne.

Utbetalingene ble gjort kort tid før Trump ble valgt som amerikansk president i november 2016.