Japans statsminister evakuert etter eksplosjon

Japans statsminister Fumio Kishida ble evakuert som følge av en eksplosjon mens han skulle holde en tale i fiskehavnen Saikazaki i Wakayama lørdag.

Kishida er i god behold, og ingen andre er skadd, mens en person er pågrepet.

Statsministeren var i Wakayama for å støtte en kandidat fra hans eget parti ved et lokalvalg da et rørformet objekt ble kastet mot ham mens han skulle tale, og en høy eksplosjon ble hørt.

Kyodo skriver at gjenstanden var en røykbombe, og det så ikke ut til at det var skadde eller materielle skader på stedet.

TV-bilder viser sivilt og uniformert politi som omringer og overmanner en ung mann som trolig var gjerningsmannen, og fører ham bort mens folk rundt skriker i panikk.

KISHIDA: Japans statsminister vinker til folket før røykbomben gikk av lørdag.

En kvinne som var til stede, sier til TV-kanalen NHK at hun så en gjenstand som kom flyende bakfra over hodet hennes, og at det kom et høyt smell. Hun flyktet deretter med sine barn.

Japan har trappet opp sikkerheten rundt politikere etter at tidligere statsminister Shinzo Abe ble skutt og drept mens han holdt en valgkamptale i juli 2022.

41 år gamle Tetsuya Yamagami tilsto skytingen, bekreftet politiet i Nara i Japan etter skytingen.

Skytteren ble pågrepet på stedet rett etter at han skjøt Japans tidligere og lengstsittende statsminister Shinzo Abe. Skuddene skal ha blitt avfyrt omkring klokken 11.30 lokal tid – to minutter og 20 sekunder inn i Abes tale.

Ifølge en video fra kringkasteren NHK stod gjerningsmannen i folkemengden. Han skal ha ankommet stedet med tog. Et minutt og ti sekunder ut i Abes tale, bevegde han seg nærmere den tidligere statsministeren. Deretter stod han stille, før han åpnet bagen sin, tok opp et våpen – og skøyt.

Våpenet skal ha vært hjemmelaget.

– Den mistenkte sier han hadde noe imot en spesifikk organisasjon som han trodde Abe var en del av, fortalte politiet i juli.

FØRSTEHJELP: Shinzo Abe mottar livreddende førstehjelp på stedet, like etter han ble skutt. Tilstanden er ukjent. Det som trolig skal være tidligere statsminister Shinzo Abe bæres på båre inn på et sykehus i Kashihara. Abes kone Akie Abe er fremme ved sykehuset. Tidligere statsminister Shinzo Abe taler like før han blir skutt. Her taler Abe like før han blir skutt. Den sladdede mannen med oransje joggesko er ikke gjerningmannen.

