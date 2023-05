1 / 4 forrige neste fullskjerm

Dommedagssekt i Kenya: Over 200 funnet døde – 600 savnet

En pastor i Kenya er anklaget for å ha bedt tilhengerne sine om å sulte seg til døde før jorden skulle gå under 15. april.

Myndighetene i Kenya har etterforsket dommedagssekten dommedagssekten Ordet dommedagssekt brukes om sekter som har endt i tragedie, gjerne der tilhengerne har tatt sine egne liv fordi de tror verden skal gå under. En sekt er en religiøs gruppe eller et samfunn som har brutt ut av et annet religiøst samfunn, skriver Store norske leksikon. siden mars.

Siden 21. april har politiet jobbet på den gigantiske, avsidesliggende eiendommen til sektlederen som er pågrepet i saken. De har gravet opp massegraver, og finkjemmet området i jakt på overlevdede.

Fortsatt gjøres det makabre funn.

Lørdag melder nyhetsbyrået AP at levningene etter 22 personer er funnet døde på eiendommen, som ligger i Shakahola-skogen utenfor kystbyen Malindi sør i Kenya.

Til sammen er over 200 personer funnet døde, begravet i massegraver. De døde bærer preg av å ha sultet i hjel, og svært mange av dem er barn, ifølge lokalt politi.

Over 600 personer er meldt savnet av familiene sine i forbindelse med saken.

SEKTLEDER: Pastoren Paul Nthenge Mackenzie anklages for å ha beordret tilhengerne sine å sulte seg i hjel.

Reuters: Skal ha vært planlagt nøye

Til sammen er 26 personer pågrepet i saken. Den hovedmistenkte er pastoren Paul Nthenge Mackenzie (50), som leder den kristne sekten Good News International Church, skriver NTB.

Politiet aksjonerte på eiendommen hans etter å ha fått opplysninger om at han skal ha bedt tilhengerne sine om å sulte både seg selv og barna sine til døde for å redde seg selv og møte Jesus i himmelen.

Pastoren skal ha hevdet at jorden ville gå under den 15. april i år, skriver Al Jazeera.

Nyhetsbyrået Reuters skriver at de har snakket med ti personer som skal ha kjennskap til sekten – deriblant noen av ofrenes slektninger. De har også gått gjennom rettsdokumenter og snakket med politietterforskere.

SAVNER FAMILIEMEDLEMMER: Herbell Farasi og svigerbroren Mwachai Dzombo holder opp bilder av Herbells kone Judith Farasi og deres tre barn. Kona var tilhenger av sekten «Good News International Church», skriver nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge disse kildene skal pastoren ha planlagt massesulten nøye: Først skulle barna sultes i hjel, så kvinnene og de yngre mennene. Til slutt skulle resten av mennene – inkludert ham selv – sulte seg til døde.

Ifølge slektninger Reuters har snakket med, skal sektmedlemmene ha bodd i teltlignende hjem på den store eiendommen til Mackenzie, som skal ha vært oppdelt i områder med bibelske navn som «Jerusalem» og «Judea». Kvinnene skal ha blitt beordret til å klippe håret sitt kort, og til ikke å bruke sminke.

Nekter for anklagene

Selv nekter Mackenzie, som tidligere var taxisjåfør, for anklagene. Han hevder at han sluttet i kirken i 2019, og at han flyttet til den avsidesliggende eiendommen for å drive jordbruk. Han nekter også for å ha sagt til folk at de ikke skulle spise, skriver Reuters.

Kenyas president WIlliam Ruto har oppnevnt en egen kommisjon for å granske hvorfor dødsfallene knyttet til sekten ikke ble oppdaget tidligere.

Ifølge Reuters begynte det å komme meldinger om sekten i midten av mars, da en mann i lokalområdet fortalte politiet at broren og kona hans hadde sultet barna sine til døde i skogen – og at det hadde skjedd på ordre fra pastor Paul Mackenzie.

Politiet rykket til stedet, der de fant to av brorens barn begravet. De fant også parets tredje sønn: Han skal ha vært i live, men svært medtatt.

Mackenzie ble pågrepet etter dette, men han ble løslartt mot kausjon. Etterpå skal han ifølge Reuters ha reist tilbake til den gigantiske skogseiendommen sin og fremskyndet dommedag til 15. april – ikke 15- august som han tidligere hadde sagt til tilhengerne sine.

