Tyrkisk valgkaos: Går mot omvalg

ISTANBUL (VG) Det meste tyder på at det blir et omvalg i Tyrkia. Men president Recep Tayyip Erdogans tilhengere feirer som om de har vunnet.

Natt til mandag kjører Erdogans tilhengere gjennom Tyrkias største by, metropolen Istanbul. De tuter fra biler og vifter med tyrkiske flagg og vimpler fra Erdogans parti AKP.

– Det er over for opposisjonen, vi vinner. Erdogan vil ryste verden, sier Orhan Kaya (32) til VG.

Men han tar nok seieren på forskudd – det meste tyder på at det blir en andre valgrunde.

For både tallknuserne som er knyttet til Erdogans regjering, og de som er tilknyttet opposisjonen, mener rundt midnatt lokal tid at ingen av de to kandidatene får over 50 prosent.

Dersom det står seg, så betyr det omvalg 28. mai.

FEIRET: Orhan Kaya (32) og Yunus Aslan (36) samlet seg utenfor hovedkvarteret til Erdogans parti AKP.

Søndag 14. mai gikk 64 millioner tyrkere til urnene for å avgjøre hvem som skal styre landet de neste fem årene:

Recep Tayyip Erdogan (69), som først ble statsminister i 2003, og som vant det forrige presidentvalget i 2018, der han fikk utvidet makt

Eller Kemal Kiliçdaroglu (74), som leder det største opposisjonspartiet CHP og har en splittet allianse av seks ulike partier i ryggen.

Kaotisk opptelling

Opptellingen søndag ble preget av kaos og uenighet: De første tallene som kom viste soleklar ledelse til Erdogan. Men da var bare distrikter der hans parti alltid gjør det godt talt opp.

Utover kvelden krympet ledelsen sakte, men sikkert.

Det statlige nyhetsbyrået Anadolu, som er svært regjeringsvennlig, viste ved midnatt at Erdogans oppslutning var falt til rett under 50 prosent, basert på stemmer fra 89 prosent av valgurnene.

Det privateide nyhetsbyrået Anka, tilknyttet opposisjonen, melder at 76 prosent av valgurnene er telt, men ifølge dem er Erdogans ledelse syltynn.

Presidenten har foreløpig 48 prosent, mot opposisjonsleder Kemal Kilicdaroglus 46 prosent, melder Anka.

HEIER PÅ ERDOGAN: Tilhengere av presidenten.

– Jeg håper, ved Gud, at resultatet når tellingen er ferdig i kveld, er bra for landets fremtid og for det tyrkiske demokratiet, sa Erdogan da han stemte i Istanbul søndag formiddag.

Resultatet er mye bedre for Erdogan enn meningsmålinger tydet på i forkant. I tillegg har den tredje kandidaten, Sinan Ogan, lovet at han vil støtte Erdogan i andre valgrunde.

– Jeg skal uansett feire i kveld. Min slekt kommer fra samme distrikt som Erdogan, så jeg er veldig stolt. Jeg var aldri i tvil, sier førstegangsvelger Hizir Hocay (19) til VG utenfor hovedkvarteret til Erdogans parti.

KANDIDATENE: President Recep Tayyip Erdogan, Muharrem Ince (som har trukket seg), opposisjonsleder Kemal Kiliçdaroglu, og Sinan Ogan som anses som sjanseløs.

De unge og storbyene

I forkant var det stor tro på at unge velgere skulle tippe valget i favør av Kilicdaroglu.

De tidlige resultatene i tyrkiske valg må alltid tas med en stor klype salt, påpekte professor og Tyrkia-ekspert Einar Wigen ved Universitetet i Oslo til NTB.

– Det er altfor tidlig å si noe om utfallet av presidentvalget, understreket Wigen etter at de første resultatene tikket inn.

Opposisjonen håper i det lengste at resultater fra storbyene skal endre bildet: Stemmer fra de tre største byene – Istanbul, Ankara og Izmir – kan endre resultatet av valget, melder BBC.

I Izmir og Istanbul kan det late til at Kilicdaroglu ligger foran, mens i Ankara er Erdogan så vidt i ledelsen.

Spent stemning

I Istanbul-hovedkvarteret til opposisjonspartiet CHP er stemningen spent og avventende, søndag kveld forklarer lokalpolitiker i den liberale bydelen Kadiköy, Arif Kizilyalin til VG.

– Det som skjer nå er at nyhetsbyrået Anadolu viser resultatene i distrikter der Erdogan gjør det bra. Men det er store velgermasser i bydeler i Istanbul og Ankara der flertallet støtter Kiliçdaroglu, som ikke er talt opp.

Han mener klager fra valgobservatører som støtter AKP forsinker opptellingen i de områdene.

– De vil skape et inntrykk av at de leder klart, men egentlig er det veldig jevnt. Vi har ikke gitt opp. Det er mange stemmer som ikke er talt opp, sier Kizilyalin til VG.

AVVENTENDE: Hovedkvarteret til Erdogans parti AKP.

