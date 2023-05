Russland gir USA skylden for droneangrep

Russland står på at det var Ukraina som sto bak dronene mot Kreml - og Vladimir Putins talsmann hevder torsdag at det var USA som beordret angrepet.

Samtidig som en rekke internasjonale eksperter, blant annet den amerikanske tenketanken ISW (Institute for the Study of War) mener at dronene mot Kreml var iscenesatt av russerne selv, står Moskva på sitt.

De meldte onsdag om et attentatforsøk mot Vladimir Putin.

– Forsøk på å fornekte dette både i Kiev og Washington er selvfølgelig helt latterlige, sier Putins talsmann Dmitrij Peskov til russiske journalister, gjengitt av RIA.

– Vi er godt klar over at beslutninger om slike handlinger og slike terrorangrep ikke tas i Kyiv, men i Washington. Og Kyiv gjør det de blir bedt om å gjøre, sier Peskov.

En rekke analytikere mener derimot at «droneangrepet» er arrangert av russerne.

Grunn? For å bringe krigen hjem til russerne og få en bredere støtte i folket for krigen.

– Det er så gjennomsiktig at dronene mot Kreml ikke kan være noe annet enn en russisk operasjon, sier professor Stefan Hedlund ved Uppsala universitet til VG.

Putin-talsmannen Peskov sier ifølge RIA at «Moskva vet at ofte er ikke selve målene bestemt av Kyiv, men de er bestemt i Washington og så må Kyiv oppfylle dem».

– Det er ikke hver gang Kyiv får rett til å velge midler. Også dette er ofte diktert fra den andre siden av havet. Vi vet dette godt og er klar over dette. Washington bør forstå tydelig at vi vet det.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post