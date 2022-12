Luksusfalker på

første klasse. Store pengesummer

og raske biler. Det er ikke bare

fotball som er

big business i

Qatar.

Vingenes herrer

En liten, brun skinnhette sitter på hodet til fuglen.

Med varsomme hender løftes den ut av en hvit SUV. Den flakser litt med vingene, og gjør seg klar til kamp.

Idet hetten går av, har den bare ett mål:

Fly så fort som mulig og prøve å ta igjen en due. Hvis klørne settes raskt nok i duen, kan eieren feire.

Det er nemlig to dyre biler i premiepotten. Og flere hundre tusen kroner går til vinnerne.

VG er på den årlige falkefestivalen i Qatar. Der konkurrerer rike menn fra Gulfen om heder og penger.

Dette er ikke en billig hobby. Fuglene kan koste fra 80.000 og opp til tre millioner norske kroner.

Under denne konkurransen i januar er det 821 falker, og deres eiere, til stede.

– Alle hobbyer er dyre, om det er å spille piano, dykking eller å fiske, forteller Metab, en av arrangørene.

Han er omgitt av ørken, menn og dyre falker.

Like ved ham står 35 år gamle Saud og følger med på lekene. Han sier at falkesporten er en utrolig viktig del av identiteten til det qatarske folket.

– Hva er det dere liker best, er det fotball eller falkene?

– Det er femti-femti. Noen liker fotball, noen falker.

Selv i januar var fotballfeberen allerede da på vei oppover.

– VM er veldig viktig, ikke bare for Qatar, men for hele Midtøsten, forteller han.

For nå er verdens øyne rettet mot Qatar.

Det kontroversielle fotball-VM er i gang, og titusenvis av fotballgale tilskuere er ankommet det dypt konservative landet.

Stadioner, hoteller, veier og infrastruktur er blitt bygd i det som er et av verdens rikeste land. Men det har også hatt konsekvenser.

En undersøkelse fra The Guardian anslo at 6500 migrantarbeidere hadde dødd i Qatar etter at de ble tildelt VM, og i prosessen til å omgjøre det til en fotballnasjon.

Et av disse dødsfallene dokumenterte VG tidligere i år.

Men fotball har ikke alltid vært i landets blod. Det er det falkene som har.

For frem til Qatar fant olje på 60-tallet, var dette en ørkenstat der levde befolkningen et tradisjonelt beduinliv.

Og her var falkene sentrale; for i hundrevis av år ble de ble trent opp og sendt ut for å fange byttedyr for sine eiere. Det sies at falker er blitt brukt i Qatar i 5000 år.

Disse majestetiske fuglene er blitt et nasjonalt symbol på deres historiske røtter.

Men der de før var nødvendige for å overleve, er falkene i dag blitt en hobby for de med tjukke lommebøker og mye tid å slå i hjel.

– Før vi fant olje så brukte folket falken til å fange en fugl eller kanin, og så spise den. Men nå kan vi dra på restaurant og kjøpe alt vi vil, forteller Metab.

Han pleier ofte å reise ut i ørkenen sammen med barna sine for å få ro, eller å leke med falkene sine.

Men dette er kun en sport for menn, medgir han.

– Vi våkner før sola og jakter til solnedgang. Det vil være vanskelig for kvinner. Men kvinner bidrar også, de hekler hettene til falkene.

Like ved han skal en av falkene snart på tokt.

Hetten på fuglen tas av. Bortenfor kastes en due opp i lufta og flakser av gårde.

Med bestemte vingeslag letter falken.

Fuglen peiler seg inn på byttet.

Falken som på kortest tid innhenter byttet, vinner. Men dette er også et show, for rundt i ørkenen er det har TV-kameraer tatt oppstilling, mens tilskuere på tribunen følger med på jakten.

På TV-skjermene sees falken som en liten prikk langt der oppe i luften der den stadig nærmer seg duen. Noen av disse rovfuglene kan komme opp i over 300 kilometer i timen i det de skal angripe byttet.

Men også falken jages.

For under den ligger en firehjuling som forsøker å holde følge på sanddynene, mens TV-kommentator Mohammed kommenterer jakten.

– Denne falken er farlig, den er veldig rask, utroper han.

Så roper kommentatoren:

– Fare, fare, fare!

I luften får falken satt klørne i duen.

De daler ned mot bakken, og lander i sanden.

Eieren av falken, Mohammed Ethman (29), ruller opp ved siden av i sin hvite SUV. Han er i ekstase.

– Det er en fantastisk følelse.

Gjengen av menn begynner å danse med den døde duen i hånden.

– Det var et veldig vanskelig løp, forteller han.

Han har flydd inn til Qatar fra Saudi-Arabia kun for å delta. Fordi han fanget en av fuglene, mottar han automatisk en av premiene på 100.000 qatarske riyal, tilsvarende nesten 300.000 norske kroner.

– Nå blir det fest og drikke, sier han og ler.

Så setter han seg i bilen og kjører mot Doha.

Innimellom nybygde fotballstadioner, ligger den tradisjonelle basaren i hovedstaden. Her selges og kjøpes falker.

Der ligger også et falkesykehus som myndighetene har bygd.

I resepsjonen sitter menn med falker som venter på behandling.

Hit kommer falkene når de har problemer.

For har falkene en liten skade kan det bli kostbart for eierne. Derfor ble sykehuset bygd for å kunne holde fuglene i live så lenge som mulig, og for at de skal oppnå best mulig resultater i konkurranser.

– Fuglene er ganske sensitive, forteller lege og direktør for falkesykehuset, Ikdam Majed Al Karkhi.

Hver eneste dag behandler de omkring 200 falker.

Å se at fuglene blir friskere, gjør ham stolt.

– Før ville en fugl med brudd i vingen vært ferdig. Men nå kan vi hjelpe den, slik vi gjorde nylig med en falk. Etter to måneder den på vingene igjen og vant i en konkurranse. Da ble jeg stolt, sier han.

En av falkene

legges i narkose

før røntgen. Så blir den

avfotografert

og undersøkt. En annen fugl

har en infeksjon

som opereres.

Men det er ikke bare praktiske skader de hjelper med.

Noen eiere tar også med falkene for litt kosmetisk behandling, for å få dem til å bli så pene som mulig.

– Vi gjør kosmetiske operasjoner, hvor vi bytter ut fjær på fuglen.

– Vi gjør også manikyr på fuglene, eller bruker en spesiell sjampo som gir dem en mer skinnende farge på fjærene.

For det finnes også skjønnhetskonkurranser for disse falkene, der de vakreste fjærene, fargen, størrelsen og egenskapene til hver fugl vil påvirke hvem som vinner.

Falkene er såpass viktige i golflandene at eierne ofte tar med seg fuglene på fly, ofte på første klasse.

Fuglene har egne pass, og får lov til å fly inne i kabinen. Qatar Airways opplyser på sine nettsider at de tillater opptil seks falker inne i kabinen.

Men noen har tatt med seg flere.

Da dette bildet av falker på et fly til Saudia-Arabia ble publisert på Reddit, gikk det viralt.

Like ved sykehuset, tar Khaled Alkaja seg en røyk.

Foran han sitter flere titalls falker som venter på å bli kjøpt.

I flere generasjoner har Khaled og familien kjøpt og solgt falker, og dette er noe han har lagt hele sitt liv i.

Hans drøm er at hans barn en dag vil kunne ta over forretningen.

– Falkene våre er som et medlem av familien. Vi bryr oss om den hver dag, vi tar den med til sykehuset, vi gir den medisin. Har fuglen det dårlig har jeg det dårlig, forteller han.

En og annen kunde kommer innom. De spør om prisen på fuglene, tar kanskje en selfie med fuglene, og går igjen.

Khaled forteller at forretningen ikke går så bra for tiden, at folk ikke er like interessert i falkene som de engang var.

Nå er det fotball som gjelder.