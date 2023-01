Yan Dobronosov / Telegraf / VG Det er bursdag

på kjøkkenet

i Dnipro. Fireåringen blåser

stolt ut lysene

på kaken. Pappa Mikhael

holder lillesøster

på armen. Dagen etter

treffer et

russisk missil

leiligheten.

Døds­blokken

Dødsblokken i Dnipro

På TikTok-videoen ser man den lysluggede datteren vente spent. Moren bøyer seg ned med kaken.

Mens storesøster blåser ut de fire lysene, lener faren seg inn i bildet. Så setter han den yngre datteren på gulvet, for å gi bursdagsjenta en klem.

Et lite innblikk i en families feiring, inne på et knallgult kjøkken i byen Dnipro i Ukraina.

Lørdag nådde krigens nådeløse brutalitet boligblokken.

Et russisk missil traff med enorm sprengkraft.

Minst 40 personer er bekreftet drept, mens ytterligere 35 ikke er gjort rede for, opplyser lokale myndigheter.

Fremdeles pågår en leteaksjon, men håpet svinner.

Et dronebilde, publisert av den ukrainske avisen Telegraf, har gått viralt i Ukraina. Bildet viser den ødelagte leiligheten med det knallgule kjøkkenet, der hele ytterveggen er sprengt vekk.

Hva skjedde med dem som bodde der, spør brukere i sosiale medier seg.

Det har nå kommet frem at én av de omkomne i dødsblokken er den kjente boksetreneren Mikhael Korenovskij. Han er den stolte faren på bursdagsvideoen fra TikTok.

Moren er blitt enke, og de to døtrene farløse.

Det ukrainske bokseforbundet bekrefter dødsfallet, og har lagt ut videoen av familien som ferier bursdag.

Ifølge kontoen som har lagt ut klippet, skal det ha vært filmet kvelden før missilangrepet.

Boksetrenerens enke, Olga, forteller til bokseforbundet at hun og de to barna var ute og gikk en tur da missilet traff blokken.

Mikhael var nettopp tilbake fra et boksestevne. Han skulle bare hvile litt, så skulle han ut til familien.

Dødsfallet er meldt av flere ukrainske medier, og BBCs ukrainskspråklige versjon. Også Sky News skriver at han er blant de bekreftede omkomne.

Bokseforbundet skriver at mor og barn nå står uten hjem og eiendeler, og ber alle som kan sende henne et bidrag.

VG har kontaktet familien, og bokseforbundet, som ikke har svart på henvendelsen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fordømte søndag russernes «feige taushet» etter angrepet.

– Vi slåss for hver eneste person, sa han mens redningsarbeiderne gjennomsøkte ruinene av den ni etasjer høye blokken.

Zelenskyj skiftet til russisk da han snakket direkte til det russiske folk.

– Jeg vil gjerne også henvende meg til alle i Russland som ikke med et eneste ord vil fordømme denne terroren, sa presidenten.

– Den feige tausheten deres vil en dag ende med at terroristene kommer etter dere også, fortsatte Zelenskyj.

En av de første på åstedet var den ukrainske fotografen Arsen Dzodzaev.

Han ble møtt av et hav av røyk.

– Boligblokken hadde falt sammen som et korthus. Det var et sjokk og det er vanskelig å forklare, forteller fotografen til VG.

Der leilighetene engang sto, så han nå en mann i 9. etasje som blinket med en lighter, og som desperat forsøkte å få hjelp.

Like under mannen så han en kvinne i rødt.

Det var 23 år gamle

Anastasiia Shvets. Hun lå og sov

idet missilet

sprengte. Nå var leiligheten

og foreldrene

hennes borte.

Store deler av leiligheten raste ut som følge av eksplosjonen.

– Det var et veldig høyt smell, så ble alt dekket i støv. Jeg klatret ut og innså at rommet mitt var borte, og kjøkkenet var ødelagt. Det eneste jeg så var ruiner, sier Anastasiia i et intervju med den ukrainske TV-kanalen TV Kyiv.

En dør skal ha beskyttet henne, og hun fikk kun lettere skader på leggen og på hodet.

– Jeg husker at foreldre mine var på kjøkkenet, og jeg gikk og la meg i sengen fordi jeg skulle jobbe nattskift.

Så forsvant rommet med foreldrene.

Bildet av henne etter eksplosjonen er blitt delt hyppig i ukrainske Telegram-kontoer.

«Hele internett skriver om meg. Men jeg ønsker bare å være sammen med mine foreldre», skriver hun i en post på Instagram.

Mandag morgen er det blitt bekreftet at foreldrene hennes er blitt funnet drept i ruinene.

flere bilder fra den rammede boligblokken: