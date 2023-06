ILLUSTRASJONSBILDE: Det var et fly fra Delta Airlines som ble kansellert.

Arrestert før avgang - flyvning til New York kansellert

Et crewmedlem fra Delta Airlines ble pågrepet i Edinburgh like før flyet skulle ta av til New York.

Flyvningen ble kansellert som følge av at et 61 år gammelt crewmedlem ble pågrepet og ført i arresten fredag, skriver Edinburgh News.

Flyselskapet har bekreftet hendelsen.

– Delta bekrefter at et av crewmedlemmene ble pågrepet fredag morgen på flyplassen i Edinburgh. Delta samarbeider med myndighetene i den pågående etterforskningen.

Det er ikke bekreftet hva slags stilling crewmedlemmet hadde, og grunnen til arrestasjonen er ikke kjent. Politiet etterforsker hendelsen.

