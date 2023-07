STOR INTERESSE: Politisjef James Turner med et bilde av ettersøkte Andre Longmore, som nå er død etter en massiv jakt.

Drepte fire - mistenkt skutt etter massiv jakt

Fire mennesker ble skutt og drept i småbyen Hampton i Georgia.

– Monsteret er død. Hele staten Georgia kan puste litt roligere nå.

Det var sheriff Reginald B. Scandretts ord på en pressekonferanse søndag kveld lokal tid, skriver NBC.

Lørdag morgen rykket politiet ut til meldinger om at fire personer, tre menn og en kvinne, var skutt og drept i småbyen Hampton, sør for Georgia.

Den mistenkte gjerningsmannen var på rømmen, og en massiv politijakt ble satt i gang. Mistenkte var 40-årige Andre Langmore, og var nabo med de fire ofrene. Motivet for de fire drapene er foreløpig ikke kjent.

Søndag lokaliserte etterforskere han til å være nær grensen mellom Henry fylke og Clayton fylke, rundt en halv mil sør for Atlanta. Politiet mente han hadde stukket av i en SUV.

MISTENKT FOR Å HA DREPT FIRE: Andre Longmore var jaktet å av politiet i over et døgn.

Da bilen ble funnet ble det i følge politiet utvekslet skudd, og mannen ble ifølge sheriffen «nøytralisert», og erklært død på stedet.

Ordfører i Hampton Alex Cohilas takker politiet etter aksjonen.

– Dette samfunnet er i sorg. Vi er glade for at det ble en løsning uten at flere liv gikk tapt, sier han.

Byen han er ordfører for har ifølge ham ikke hatt et drap siden 2018, og skal være et av de tryggeste områdene i delstaten Georgia ifølge NBC.

– Dette er rett og slett ikke vanlig for oss.

To politibetjenter ble likevel skadet i skuddvekslingen, en av dem alvorlig etter å ha blitt skutt i ryggen.

Skytingen var den 31. masseskytingen i USA til nå i år, der til sammen minst 153 personer er blitt drept, ifølge en database som vedlikeholdes av USA Today og nyhetsbyrået AP i samarbeid med Northeastern University, skriver NTB.

Deres definisjon på masseskyting er at minst fire personer må være drept, uten at gjerningspersoner er medregnet, innen en 24-timersperiode.