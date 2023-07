MISTENKT: Rex Heuermann er mannen politiet mener står bak det som foreløpig er tre drap på unge kvinner på Long Island i New York.

Skremt av mistenkt seriemorder kort tid før arrestasjon

Rex Heuermann (59) ble arrestert midt på gaten på Manhattan fredag, mistenkt for å ha drept tre kvinner. To uker før skal han ha skremt vettet av en kvinne i en park der han bor.

Seriemordene på Long Island i New York har vært et mysterium i 13 år, og er full av mysterier og merkelige sammentreff.

Saken eksploderte etter at 23 år gamle Shannan Gilbert forsvant 1. mai 2010, etter å ha ringt nødnummeret og fortalt at hun var i fare.

Hun befant seg på Oak Beach hvor hun hadde et oppdrag som escorte. Hun ble funnet død først i desember 2011 lenger ut på strandområdet hun forsvant fra.

I letingen etter Gilbert gjorde man imidlertid andre grusomme funn: Fire kvinnekropper ble funnet i løpet av to dager i desember 2010. Alle jobbet som prostituerte og alle var pakket inn i striesekker av samme type.

Fredag ble mannen som nå er siktet for tre drap, den 59 år gamle arkitekten Rex Heuermann, pågrepet midt på Manhattan og ført i arresten. Han har i flere tiår bodd i Massapequa Park, på den andre siden av bukten for hvor kvinnene ble funnet.

Han var blitt holdt under oppsyn i flere måneder, og ble pågrepet etter at etterforskerne fikk DNA-treff på et hårstrå funnet på en av kvinnene, Megan Waterman. Etterforskerne matchet 59-åringens DNA ved å hente det ut fra pizzarester han hadde slengt fra seg i en søppelbøtte på Manhattan.

Etterforskerne som holdt ham under oppsyn slo til raskt da de så Heuermann kaste fra seg esken med pizzarester utenfor kontoret sitt på Manhattan

FANT SPOR: Fra disse pizzarestene hentet politiet Rex Heuermanns DNA, og matchet det til spor i saken.

Presse fra hele USA har i helgen samlet seg utenfor huset til 59-åringen i et rolig område på Long Island, og jakten på folk som kan si noe om den tilsynelatende vanlige familiemannen har begynt.

New York Post har snakket med en 25 år gammel kvinne som fikk sjokk da hun så bilder av den pågripne mannen.

Hun måtte ringe politiet etter et svært ubehagelig møte med Heuermann i en park like ved der han bor.

– Han kom opp bak meg og spurte hvor mye klokken er, sier hun til New York Post.

I ARRESTEN: Bildet politiet tok av Rex Heuermann etter han ble pågrepet.

– Han prøvde å gi meg komplimenter, og spurte om jeg kom hit ofte og hva jeg het. Han hadde veldig skitne klær på seg, og kom bare hoppende ut av skogen. Uansett hvor jeg var i skogen, så dukket han opp, sier kvinnen som syklet i parken.

Hun ble så satt ut at hun måtte ringe søsteren for å bli hentet. Etterpå meldte hun hendelsen til politiet ifølge New York Post.

Historiene som ofte kommer fra naboer i slike saker om at han var “veldig stille”, har også kommet. En av naboene har imidlertid noe annet å fortelle.

– På Halloween blir barna bedt om å holde seg unna huset hans. Han er ikke veldig hyggelig, sier naboen Barry Auslander til Newsweek. Han sier han selv aldri har snakket med 59-åringen, men sier huset var forfallent og hagen ustelt.

Heuermann har avvist at han står bak ifølge hans advokat Michael Brown.

Han er foreløpig siktet for å ha drept tre kvinner, men til sammen elleve skjelett er funnet i samme område.

OFRENE: Melissa Barthelemy (øverst til venstre), Amber Costello (øverst til høyre), Megan Waterman (nede til venstre) og Maureen Brainard-Barnes. Heuermann er siktet for å ha drept Barthelemy, Costello og Waterman, og er politiets hovedmistenkte i drapet på Brainard-Barnes.

