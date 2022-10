Statsminister Liz Truss går av

Storbritannias statsminister går av etter kun seks uker.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mandag 5. september vant landets utenriksminister kampen mot tidligere finansminister Rishi Sunak (42). Liz Truss (47) ble Boris Johnsons arvtager som partileder for De konservative, og dermed også Storbritannias tredje kvinnelige statsminister.

Torsdag har Truss sittet i et møte med lederen for toryenes 1922-komité, Graham Brady, melder britiske medier. 1922-komiteen har ansvaret for å organisere ledervalg i Det konservative partiet.

Samme dag sier Truss at hun nå går av som statsminister.

– Gitt situasjonen, anerkjenner jeg at jeg ikke kan levere på mandatet jeg er valgt til, sier statsministeren til pressen.

Sky News erfarer at det var Truss som ba om møtet.

Hun har informert kong Charles om at hun trekker seg som leder for Det konservative parti og at hun går av som statsminister.

En rekke av partiets parlamentarikere har de siste dagene bedt Truss om å gå av, etter bare seks uker som statsminister, og presset mot henne har stadig blitt større.

Flere sentrale politikere i Det konservative partiet mener Truss har gjort en svært dårlig figur og har antydet at de vil skifte henne ut som partileder og statsminister.

Misnøyen i deler av partiet skjer som følge av det omstridte budsjettforslaget Truss og hennes daværende finansminister Kwasi Kwarteng la fram i september, der omfattende skattekutt for de rikeste og næringslivet var sentralt.

Skattekutt var fanesak da Truss tidligere i år ble valgt til partileder. Etter omfattende uro i finansmarkedene ble hun tvunget til retrett i kutt i toppskatt og selskapsskatt.

Fredag ga hun Kwarteng sparken som finansminister. Resultatet har blitt misnøye og hoderysting i eget parti.