Liz Truss går av etter seks uker

Ifølge The Times er Storbritannias eksstatsminister Boris Johnson ventet å stille som kandidat til å overta ledervervet i Det konservative partiet etter at Liz Truss går av som statsminister.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Flere tory-politikere har allerede foreslått at han kan bli Truss' etterfølger, skriver The Times.

Johnson gikk av for bare seks uker siden etter et internopprør i partiet. Blir han partileder, er han automatisk sikret statsministerposten.

Johnson tror han kan få partiet på rett kjøl, og at det er i nasjonens interesse at han stiller, skriver den britiske avisen.

En rekke andre konservative parlamentarikere er også ventet å kjempe om partilederposten.

Vanligvis er valget av ny partileder en omstendelig prosess. Nå sier lederen for den mektige 1922-komiteen, Graham Brady, at en ny leder kan være på plass allerede innen neste fredag. Men han sier ingenting om hvordan det skal skje.

Ny rekord

Mandag 5. september ble Liz Truss (47) Boris Johnsons arvtager som partileder for De konservative, og dermed også Storbritannias tredje kvinnelige statsminister.

Torsdag 20. oktober har hun annonsert sin avgang.

Hun ønsket å bli sammenlignet med britenes største konservative ikon, Margaret Thatcher. Isteden blir hun den kortest sittende statsministeren i britisk historie.

– Jeg anerkjenner, gitt situasjonen, at jeg ikke kan levere på mandatet jeg er valgt til, sier statsministeren til pressen.

Hun har informert kong Charles om at hun trekker seg som leder for Det konservative parti og at hun går av som statsminister.

AVGÅTT: For bare seks uker siden ble Liz Truss ny statsminister i Storbritannia.

Bedt om å gå av

En rekke av partiets parlamentarikere har de siste dagene bedt Truss om å gå av, etter bare seks uker som statsminister, og presset mot henne har stadig blitt større.

Flere sentrale politikere i Det konservative partiet mener Truss har gjort en svært dårlig figur og har antydet at de vil skifte henne ut som partileder og statsminister.

Info Liz Truss * Storbritannias statsminister fra 6. september til 20. oktober 2022. * Leder for Det konservative partiet siden 5. september. * Født 26. juli 1975 i Oxford. Hennes fulle navn Mary Elizabeth Truss. * Oppvokst i Glasgow, Leeds og Canada. * Studerte filosofi, politikk og økonomi (PPE) på universitetet i Oxford, der hun var aktiv i Liberaldemokratene. * Gift og har to døtre. * Fikk sin første regjeringspost som statssekretær i utdanningsdepartementet i september 2012, ble handelsminister i 2019 og utenriksminister i 2021. * Stemte for fortsatt britisk EU-medlemskap i folkeavstemningen i 2016, men endret standpunkt og gikk inn for en hard linje overfor EU. Kilder: Wikipedia, NTB, AFP Vis mer

Misnøyen i deler av partiet skjer som følge av det omstridte budsjettforslaget Truss og hennes daværende finansminister Kwasi Kwarteng la fram i september, der omfattende skattekutt for de rikeste og næringslivet var sentralt.

Skattekutt var fanesak da Truss tidligere i år ble valgt til partileder. Etter omfattende uro i finansmarkedene ble hun tvunget til retrett i kutt i toppskatt og selskapsskatt.

Fredag ga hun Kwarteng sparken som finansminister. Resultatet har blitt misnøye og hoderysting i eget parti.

– Fortjener bedre

Etter avgangen til Truss har opposisjonspartiet Labours leder Keir Starmer krevd umiddelbart nyvalg i Storbritannia, skriver NTB.

– Det konservative partiet har vist at det ikke lenger har mandat til å styre, sier Starmer ifølge Sky News.

Starmer anklager toryene for å ha ført landet ut i et uføre der skattene er rekordhøye, institusjoner er bygd ned og briter opplever en levekostnadskrise.

Nå er økonomien så hardt rammet at folk må ut med 500 pund ekstra i måneden for boliglån, hevdet Starmer, som mener det vil ta år å rydde opp.

– Etter tolv år med tory-fiasko, fortjener det britiske folk så mye bedre enn denne svingdøren av kaos, sa han.

Også lederen for Liberaldemokratene slutter seg til kravet om nyvalg.

– Boris Johnson sviktet landet vårt og Liz Truss ødela økonomien. De konservative har igjen og igjen vist at de ikke er skikket til å lede landet vårt, sier partileder Ed Davey.

– Vi trenger ikke en annen konservativ statsminister som svirrer fra krise til krise, vi trenger et parlamentsvalg, sa Davey.

– Offer for sine egne gjerninger

– Det er ingen andre enn Liz Truss som har ansvaret for det som har skjedd i Storbritannia de siste dagene og som nå kulminerte med henne egen avgang, sier VG-kommentator Yngve Kvistad.

– Hun ble innhentet av realitetene. Det viste seg at hun ikke kjente sitt eget parti. Hun trodde hun kunne gjennomføre ytterliggående Høyre-politikk, som ikke engang var det, for hun la frem et stort skattekutt uten inndekning. Partiet ville ikke ha det og markedet ville ikke ha det, så hun ble et offer for sine egne handlinger, sier kommentatoren.

I tillegg til Boris Johnson er det ventet at en rekke andre sentrale politikere vil kjempe om ledertittelen i Det konservative partiet.

Blant dem som nevnes er Rishi Sunak, som kjempet mot Truss om ledervervet i sommer og Penny Mordaunt, som er parlamentarisk leder for toryene i Underhuset. Det blir også spekulert på om Suella Braverman stiller. Hun gikk av som innenriksminister onsdag.

Av andre mulige kandidater er den erfarne tory-politikeren Jeremy Hunt og tidligere forsvarsminister Ben Wallace.

Både Hunt og Braverman stilte som kandidater i forrige ledervalg, som Truss til slutt vant. Men begge røk ut tidlig i prosessen.