Boris Johnson grilles om Partygate: − Jeg løy ikke

Boris Johnson svarer for seg etter festene i statsministerboligen under corona-nedstegningen.

Utspørringen av Storbritannias tidligere statsminister Boris Johnson er i gang,

En tverrpolitisk granskningskomité i det britiske parlamentet skal de neste timene forsøke å komme til bunns i følgende:

Løy Johnson for Parlamentet da han satt ved makten?

– Vi har fortsatt ikke konkludert i saken, og det vil vi ikke gjøre før vi har hørt Johnsons forklaring. Dette er hans mulighet til å gi disse svarene, sier komitéleder Harriet Harman fra Labour.

Dette er saken:

Boris Johnson og Det konservative partiet hadde flere ulovlige fester i statsministerboligen i Downing Street 10 i London da resten av Storbritannia var i corona-lockdown.

Johnson har bedt om unnskyldning for den såkalte Partygate-skandalen, men mener at han ikke brøt noen regler.

I juli 2022 måtte han gå av som statsminister på grunn av saken. Nå må han forklare seg for Parlamentet.

«Hånden på hjertet»

Boris Johnson måtte sverge på Bibelen at han skulle fortelle sannheten under høringen.

– Jeg angrer bittert, og jeg tar fullt ansvar, sier Johnson under sin innledende forklaring.

Den tidligere statsministeren viser her til festene. Men han står fast ved at han ikke har ført Parlamentet bak lyset:

– Jeg er her for å fortelle, med hånden på hjertet, at jeg løy ikke til Underhuset.

Underhuset, kalt House of Commons, er et av de to kamrene i Det britiske parlamentet.

Johnson sier at hans tidligere uttalelser om festene ble gjort «i beste tro».

Info Dette er Johnsons uttalelser: Johnson har flere ganger nektet for at det ble holdt fester i Downing Street under nedstengningen. Han visste ikke noe om dette, har han sagt.

Bilder skal imidlertid vise at han selv skålte i statsministerboligen i november 2020. I fjor innrømmet Johnson under press at han deltok på en hagefest i mai 2020, med 100 andre – på et tidspunkt der folk kun fikk lov til å møte én person utenfor husstanden og det var tometersregel.

Da han 8. desember 2021 fikk spørsmål fra parlamentet om en fest den aktuelle dagen, svarte han: «Nei, men jeg er sikker på at uansett hva som skjedde, så ble rådene og reglene fulgt til enhver tid». Isolert i millionbyen: Slik levde resten av London mens festene pågikk Vis mer

Johnson forklarer at nærmest «alle» i Downing Street trodde at de fulgte alle regler.

– Det finnes ikke noe bevis for at jeg ble advart i forkant om at sammenkomstene var ulovlige.

Stor risiko

Dette er en skjebnedag for Johnson, som populært kalles BoJo.

Han er i dag er parlamentariker for Det konservative partiet, og risikerer å bli kastet ut av Parlamentet for Partygate-saken.

Skjer det, er han ute av britisk toppolitikk på ubestemt tid.

– Det er et stort drama i dag. Konsekvensene for Johnson kan bli enorme, har den britiske professoren og statsviteren Tony Travers ved eliteuniversitetet LSE i London sagt til VG.

Dette er årsaken til at han kan bli utvist av Parlamentet:

Reglene tilsier at den som blir suspendert i ti arbeidsdager eller mer, må bli spurt om på komme tilbake gjennom en begjæring.

Dette kan igjen utløse et såkalt suppleringsvalg i egen valgkrets, som i Johnsons tilfelle er for Vest-London.

– Og da vil han trolig tape, og da er han ute, oppsummerer professoren Travers.

Saken oppdateres.