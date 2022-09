TRUMP: Allerede i januar hadde Donald Trump årest første folkemøte.

Ikke alle republikanere er begeistret for Donald Trumps folkemøter

Det har stormet rundt Donald Trump også etter han tapte valget i 2020. Nå er han i gang med sine kjente folkemøter i flere stater før mellomvalget.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

USAs tidligere president Donald Trump har den siste tiden holdt nye folkemøter. Det som er hans grunnmuren, ifølge forsker og USA-ekspert Hilmar Mjelde.

– Folkemøtene er selve grunnmuren i Trumps politiske karriere. Hans politiske makt hviler i stor grad på det direkte båndet til fansen som han vedlikeholder med disse folkemøtene, og Trump har jo definitivt fortsatt store politiske ambisjoner, sier Mjelde.

Lørdag kveld klokken 19 lokal tid, skal Trump holde et av sine kjente folkemøter i Ohio. En av statene han vant i 2020.

Målet med disse folkemøtene er trolig å øke støtten til republikanerne før årest mellomvalg. Men også for å sanke stemmer til det neste presidentvalget.

– Dette er dels Trump som driver både 2022- og 2024-valgkamp. Høstens republikanske kongress-kandidater er jo i stor grad håndplukket av Trump. Og disse partifellene blir viktige støttespillere når han etter alt dømme stiller til valg igjen, forklarer Mjelde.

Var ikke invitert til å ha folkemøter

Partifellen Trump planlegger å støtte i Ohio er kongresskandidat J.D Vance.

New York Times skriver at Donald Trump ikke var invitert av Vance til å holde et folkemøte i Ohio.

Det samme skjedde for to uker siden, da han var i Pennsylvania for å møte folket og støtte opp under Mehmet Oz. Heller ikke han hadde invitert Trump dit.

Avisen skriver at noen republikanere ikke er så begeistret for å delta på Donald Trumps folkemøter.

Trumps kapanje-ledelse skal ganske enkelt bare informert dem om at han kommer.

– Dels er dette også politisk entertainment. Trump-rallyene minner meg om Elton John og Rolling Stones som fortsatt reiser rundt og spiller gamle hits for en hengiven fanskare. Jeg tror Trump vil holde disse rallyene selv etter han er ferdig i politikken, og underholde med snakk om «Russia hoax» og andre slagere, sier Mjelde.

Guvernøren møter ikke opp

Etter planen skulle guvernøren i Ohio, Mike DeWine, møte på folkemøtet til Trump. Men det får han ikke anledning til.

DeWine er opptatt med et langrennsløp, der tre av hans barnebarn skal delta. Dette skjer samtidig som Trumps folkemøte.

Om DeWine kommer til å møte Trump i Ohio, eller om løytnantguvernør Jon Husted vil delta på rallyet, har ikke DeWines kampanje svart på.

Ifølge Cincinnati.com har ikke DeWine deltatt på et Trump-rally på flere år.

Nytt forsøk på å bli president

Hilmar Mjelde er ganske sikker på at Donald Trump vil gjøre et forsøkt på å bli USAs president igjen.

– Trump trenger bare å vedlike støtten fra en tredjedel av primærvelgerne for vinne nominasjonen i 2024. Som jeg altså er nokså sikker på at Trump allerede har bestemt seg for å gå for, sier Mjelde.

Andre kandidater fra republikanerne, tror Mjelde, trår vannet, mens de håper på at Trump på en eller annen måte forsvinner ut av politikken.

– Ron DeSantis har litt bedre odds, han er den eneste mulige utfordreren Trump har per i dag, sier Mjelde.

FLORIDA: Ron DeSantis er en av de som kan utfordre Trump.

Fant superhemmelige dokumenter

I forbindelse med den dødelige stormingen av kongressen 6. januar 2021, har Donald Trump blitt nøye gransket.

Etterforskingen har avdekket at Trump har hatt superhemmlige dokumenter hjemme i hans eiendom i Florida.

Dokumentene skal ha hatt opplysninger om et annet lands militære forsvar og atomvåpen-kapasitet. Hvilket land det er snakk om er ikke kjent.

Dokumentene skal ha vært så strengt hemmelige at det kun var presidenten, eller to andre nære regjeringsansatte som kan godkjenne at andre skal få vite om dem.

18 måneder etter at han gikk av som president ble dokumentene fortsatt oppbevart på Trumps eiendom.