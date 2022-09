1 / 4 forrige neste fullskjerm

Ballettstjernen døde på slagmarken – nå hylles han

Ukraina sørger over en av landets mest elskede ballettdansere, som hadde meldt seg som frivillig soldat etter den russiske invasjonen.

Oleksandr Sjapoval (47) døde under et russisk angrep nær Majorsk i Donetsk-regionen, melder engelskspråklige Kyiv Independent.

En militær æresgarde bar kisten med Sjapoval ut av operahuset i Kyiv. Noen gikk ned på kne i respekt, andre klappet mens kisten, drapert i det ukrainske flagget.

Sjapoval hadde vært danser ved balletten på Kyiv-operaen helt siden 1994 og valgte i fjor å trekke seg tilbake som danser – og starte som instruktør i koreografi.

– I dag tok fienden livet av Oleksandr Sjapoval. Han var en enestående kunstner. Han var en av de få som levde scenen. Og nå har hans dans gått inn i evigheten. Det smerter. Veldig, skriver prima ballerina ved Kyiv-operaen, Kateryna Kukhar, på Instagram.

– Før krigen gikk jeg ofte i operaen. Jeg har sett Oleksandr Sjapoval på scenen. Hvert eneste dødsfall er et sjokk. Ikke mine verste mareritt kunne jeg se for meg at en ballettdanser skulle dø mens han forsvarte Ukraina, og at det skulle tas et siste farvel med ham i operaen, skriver Anton Gerasjtsjenko, den mektige rådgiveren til den ukrainske innenriksministeren, på Twitter.

– Russland har i århundrer forfulgt, fengslet og drept ukrainske intellektuelle, kunstnere og vitenskapsmenn. Nå er kunstnere blitt tvunget til å ta til våpen, for å forsvare vårt land og vårt folk. Hvis russerne dreper dem, vil de dø med våpen i hånd for å forsvare vår frihet, sier ukrainske menneskerettighetsaktivisten Oleksandra Matviitsjuk på telefonen fra Kyiv til VG. Hun er blant de mange ukrainere som har hedret Sjapoval på sosiale medier.

– Han vil bli husket både av dem som var så heldige å jobbe med ham på scenen, av de han underviste og av et takknemlig publikum, heter det i en uttalelse fra Kyiv-operaen, gjengitt av Kyiv Independent.

Både i Ukraina og Russland er de beste ballettdanserne store stjerner – på linje med idrettstoppene. Sjapoval meldte seg allerede dagen etter den russiske invasjonen som frivillig i hæren. Han etterlater seg to tenåringsdøtre.

Dødsfallet faller sammen med at et ballettkompani satt sammen av ukrainske flyktninger, har premiere på «Giselle» på London Coliseum. De instrueres av den verdenskjente koreografen Alexei Ratmansky, som har både russiske og ukrainske røtter – og som jobbet ved Bolsjoj-teatret i Moskva da invasjonen startet den 24. februar i år.

– Han var en modig mann. Det er hjerteskjærende, sier han til BBC.

– Mange av danserne var hans venner, jobbet eller studerte med ham. Jeg husker Sasja godt fra mine første balletter i Kyiv. Han døde mens han forsvarte landet sitt. Evig minne og takknemlighet til helten. Jævla russisk aggresjon som bringer død og ødeleggelse. Sasja, vi skal fortsette å danse til ditt minne, skriver Ratmansky på Facebook. .

– Det er utfordrende å holde fokus. Danserne har venner og kjente i Ukraina. Hver morgen våkner de opp og lurer på hvilke byer som har blitt bombet og hvor mange som er døde – og om noen av dine er rammet, sier Ratmansky til BBC om sine dansere.