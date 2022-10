MØTE: President Vladimir Putin tar imot Tsjetsjenias president Ramzan Kadyrov i sin residens i 2019. Bildet er publisert av Kreml.

Kadyrov mener Russland bør bruke atomvåpen – får svar fra Kreml

Tsjetsjenias president Ramzan Kadyrov (45) tar til orde for bruk av atomvåpen i Ukraina, men fikk kontant svar fra Kreml. Hans folk tsjetsjenerne står på begge sider i krigen i Ukraina.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den omstridte presidenten kom med sine meninger på Telegram forrige helg- etter at ukrainske styrker hadde presset russerne ut av byen Lyman i Donetsk-regionen, som Putin har erklært som en del av Russland.

– Min personlige mening er at mer drastiske tiltak bør settes i verk, som innføring av unntakstilstand i grenseområdene og bruk av taktiske atomvåpen, skrev Kadyrov på Telegram.

Putin lovte fredag 30. september – da fire regioner i Ukraina ble innlemmet og annektert annektert Å annektere betyr at en stat tar over en annen stats område, og erklærer det for sitt.i Russland – at han ville bruke alle midler for å forsvare disse områdene. Ut fra Russlands doktrine ligger det i dette også bruk av atomvåpen.

Men mandagen etter satte Putins talsmann Dmitrij Peskov president Kadyrov på plass:

– Følelser bør utelukkes fra slike vurderinger, sa Peskov ifølge Izvestija.

– Et veldig følelsesladet øyeblikk. Regionsjefene har myndighet til å si sin mening og gi vurderinger. Tross alt er dette sjefene for regionene, inkludert Kadyrov, som helt fra begynnelsen av spesialoperasjonen har gjort mye og gitt et stort bidrag til operasjonen, hele republikken bidrar veldig heroisk og effektivt, sier Peskov.

SEREMONI: Ramzan Kadyrov (t.h.) sammen med Putins «propagandaminister» Margarita Simonjan i Kreml sist fredag.

Ramzan Kadyrov var på plass i Moskva for å bivåne den storslagne seremonien der Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzjia ble annektert.

Mens nesten ingen av de andre rundt 80 regionale lederne uttaler seg om krigen, kommer Kadyrov nesten daglig med «innspill» til ledelsen i Kreml. Det er uklart hvor populært det er. Kreml har ikke sendt ut bilder av møter mellom Putin og Kadyrov i helgen.

Ramzan Kadyrov har gjennom hele krigen skrytt av hvor viktige hans soldater har vært for Russland. Nå roses tsjetsjenske soldater som avgjørende for at Ukraina har lykkes med sin motoffensiv.

I forrige uke vakte han igjen litt oppsikt da han opplyste på Telegram at hans sønner på 14, 15 og 16 vil reise til frontlinjen for å kjempe, noe som er i strid med en FN-konvensjon Russland selv har skrevet under på.

Han er fortsatt en av Putins aller sterkeste støttespillere, og denne uken ble han utnevnt til generaloberst i den russiske hæren.

TSJETSJENERE: Til venstre tsjetsjenske soldater som kjemper for Ukraina, til høyre de som kjemper for Russland.

Tsjetsjenere står på begge sider i krigen i Ukraina:

Kadyrov forteller med jevne mellomrom på sin Telegram-kanal om hva hans elitesoldater har prestert på russisk side i Ukraina. Styrken tilhører Putins nasjonalgarde.

På den andre siden har vi Dudajev-bataljonen, som slåss på ukrainsk side og som skal ha vært sentrale da Izjum ble gjeninntatt nylig. Ifølge Voice of America bor mange av dem i Vest-Europa.

Moskva førte på kort tid to kriger mot Tsjetsjenia og deres forsøk på å bryte løs fra den russiske føderasjonen. Den første krigen varte fra desember 1994 til august 1996 – mens Boris Jeltsin fortsatt satt ved makten.

Den andre Tsjetsjenia-krigen ble satt i gang omtrent samtidig med at Vladimir Putin ble statsminister i august 1999 – og fortsatte med Putin som president fram til mai 2000.

TSJETSJENIA-EKSPERT: Julie Wilhelmsen.

En norsk-tsjetsjensk fremmedkriger fortalte nylig til VG hva som skjedde da de gikk inn i en landsby holdt av russerne. Han var en del av den ukrainske motoffensiven i området rundt Kherson, den første storbyen som falt til russiske styrker.

Julie Wilhelmsen, seniorforsker ved NUPI, er en av Norges fremste eksperter på den russiske republikken. Vi spør om hva som er grunnen til at tsjetsjenere kjemper på begge sider i Ukrainakrigen?

– Som følge av den andre krigen mot Tsjetsjenia fra 1999 er det i dag opp mot 200.000 tsjetsjenere i eksil i Europa. Krigen som Russland førte mot denne lille russiske delrepublikken, var brutal og mange tsjetsjeneres følelse av at det ikke går an å leve trygt under russisk styre, ble bekreftet, svarer Russland-eksperten.

PRO-PUTIN: De tsjetsjenske styrkene under ledelse av politikeren Adam Delimkhanov (bildet) kjemper på russisk side. Her er de i nærheten av Azovstal-verket i Mariupol.

– I tillegg har Kremls stedfortreder i Groznyj gjennom mange år, Kadyrov, styrt med svært hard hånd, inkludert utenomrettslige drap, bortføringer og tortur. For en del eksiltsjetsjenere er krigen i Ukraina den samme kampen for frihet fra russisk styre som de selv vil kjempe. De tror at kampen kan føres videre inn i Tsjetsjenia dersom Russland taper, og bidrar derfor på ukrainsk side, sier Julie Wilhelmsen – og legger til:

– Siden Kadyrovs menn kjemper på russisk side er dette dessuten en mulighet for noen av dem til å hevne seg mot Kadyrovs overgrep mot sine egne.

– Fører sin egen krig videre

Krigsforsker Ilmari Käihkö ved Aleksanteri-instituttet i Finland tror ikke det er så mange tsjetsjenere som kjemper på ukrainsk side:

– Men de er sikkert bra motiverte og forsøker å utgjøre en forskjell. Det har vært tsjetsjenere på Kyivs side helt siden 2014–2015. De tapte borgerkrigen mot Moskva, men fører nå sin egen krig videre i Ukraina. For disse tsjetsjenerne kan denne krigen være ekstra viktig.

– Hvem er de?

– Det er trolig mange eksil-tsjetsjenere. Mange av dem kan ha bodd i Ukraina. Dette er en del av et større fenomen med utenlandske krigere der, mener Ilmari Käihkö.

TSJETSJENSK ENHET: Dette er en soldat fra den såkalte Dudajev-bataljonen, som kjemper på ukrainsk side. Her er avbildet under trening utenfor Kyiv.

Al-Jazeera har beskrevet hvordan prorussiske tsjetsjenere rullet gjennom Butsja med Kyiv som mål den 27. februar i år. Et par dager tidligere hadde soldatene hadde en stor oppstilling i Tsjetsjenias hovedstad Groznyj, der president Kadyrov ga de 12.000 soldatene ordre om å storme Kyiv. Minst 1.200 av dem dro inn i Ukraina, ifølge ukrainsk etterretning.

Kreml har ikke vært imponert av hjelpen fra «kadyrovtsi», som deres tsjetsjenske soldater blir kalt.

«Kaotisk»

– De koordinerte ikke med noen. De beveget seg kaotisk og fikk ordre fra Kadyrov, sier en Kreml-kilde ifølge al-Jazeera.

PS: «Dudajev-bataljonen» har sitt navn etter mannen som prøvde å løsrive Tsjetsjenia fra den russiske føderasjon, Dzjokhar Dudajev. Han ble tatt av dage av russerne i 1996.