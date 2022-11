PRIS-SJOKK: EUs snuskrig mot Sverige trappes opp. Her er en svensk snushylle i Töckfors i 2018.

Kan bli norske snustilstander i Sverige: − Jeg skal kjøpe meg et kjempelager

Det er deilig å være norsk i Sverige – på grensehandel. Men nå foreslår EU en sjokkøkning på snusprisene hos söta bror.

I årevis har nordmenn spart tusenvis av kroner i året ved å legge snusshoppingen til Sverige.

Og etter nesten to stille og ensomme corona-år for tollerne, strømmet nordmenn igjen over svenskegrensen i februar – uten styr med lange køer, testing, registrering og coronapass.

Men nå truer Den europeiske union (EU) Sveriges posisjon som snusdestinasjon nummer én for nikotinhungrige nordmenn.

EU vil sørge for at svenske myndigheter hever særavgiften på snusprodukter i landet.

Aftonbladet skrev lørdag at opplysningen kommer fram i lekket dokument fra EU-kommisjonen.

Forslaget skal etter planen bli offentliggjort i begynnelsen av desember. Det må da diskuteres og avgjøres av EUs medlemsland.

DET FORJETTEDE LAND: På andre siden av Svinesundet ligger Sverige. Der er prisene lavere. Men snart kan nordmenn få én grunn mindre til å besøke naboen i øst.

Dobbel pris på løssnus

Hvis forslaget blir realitet, kan svenskene få seg et realt «pris-sjokk»:

En boks med General løssnus kan komme til å koste over 120 svenske kroner. På svenske nettbutikker selges produktet i dag til nesten halvparten av denne prisen.

Og prisen på porsjonssnus kan øke med rundt 34 svenske kroner.

Dermed vil gevinsten ved å kjøre en svipptur østover kunne forsvinne for de som har posesnus på handlelisten.

For løssnus-shopperne kan det bli langt billigere å holde seg hjemme – og handle på nærbutikken.

SNUSENS HVITE RIDDER: Finansminister Elisabeth Svantesson (M) varsler at hennes parti vil jobbe mot en prisøkning.

– Stå opp for svensk snus

Forslaget vekker sterke reaksjoner hos söta bror, skriver Aftonbladet.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) skriver på Twitter at forslaget er «urimelig».

– Vi har ikke sett kommisjonens forslag i sin helhet, men regjeringen vil selvsagt stå opp for svensk snus. Det som beskrives er et urimelig forslag.

Videre skriver Svantesson at hennes parti vil motsette seg prisøkningen. Moderaterna tilsvarer Høyre i Norge, og sitter i regjering i Sverige sammen med Kristdemokraterna og Liberalerna.

Professor emeritus, krimforfatter og mediepersonlighet Leif GW Persson raser mot forslaget – og varsler at han vil hamstre snus i forkant av en eventuell prisøkning.

– Jeg skal kjøpe et kjempelager, sier han til svensk TV4s Nyhetsmorgon.

SWEXIT: Innbyggerne i snusens hjemland setter ikke pris på det lekkede EU-forslaget.

«Swexit» trender på Twitter

Snus og tyggetobakk ble forbudt i EU i 1992. Da Sverige ble medlem i 1995, fikk de et unntak fra forbudet – mot å ikke selge snus til andre EU-land.

Men EU har ikke gitt opp snuskrigen mot snusens hjemland.

Etter avsløringen har emneknaggen «Swexit» begynte å «trende» på Twitter, skriver Aftonbladet. Swexit er en forkortelse av Sweden Exit, lik Storbritannias «Brexit».

Medlem av Europaparlamentet, Sara Skyttedal (KD), protesterer også på Twitter:

– Det er galskap å ikke strebe for skademinimering i tobakkspolitikken når snus og nikotinposer har betydelig mindre helseskadelige effekter enn sigaretter.