FORSVINNER: Aralsjøen mellom Kasakhstan og Usbekistan blir mindre og mindre. Satellittbildet til venstre er tatt i august 2000, mens bildet til høyre er fra august 2018.

Ny studie: Verdens innsjøer krymper drastisk

Snart blir det tøff konkurranse om drikkevannet, advarer klimaforskere.

Kortversjonen Over halvparten av verdens innsjøer og reservoarer har krympet de siste 30 årene, ifølge en fersk studie.

Global oppvarming og menneskenes forbruk er hovedårsakene, mener forskerne. Vis mer

Mer enn halvparten av verdens innsjøer og vannreservoarer vannreservoarerEn naturlig innsjø eller et kunstig basseng der vann fra et vassdrag sanmles. Vannet kan brukes til å skape strøm, til å vanne landbruk, og som drikkevann. har krympet de siste 30 årene. Hvert år mister noen av verdens viktigste ferskvannskilder over 21 billioner liter vann.

Det viser en fersk studie publisert i det anerkjente forskningstidsskriftet Science.

Bak den står et internasjonalt forskningsteam fra USA, Frankrike og Saudi-Arabia.

Årsaken?

Menneskeskapte klimaendringer og menneskenes forbruk, slår de fast.

BÅTKIRKEGÅRD: FNs daværende generalsekretær Ban Ki-moon ser utover det som tidligere var en havn i Usbekistan ved Aralsjøen. Bildet er fra 2010.

Dette er grunnen

Forskerne har studert data og satellittbilder av de 2000 største innsjøene i verden fra 1972 og til i dag. Den største endringen startet på 1990-tallet, mener de.

Global oppvarming er hovedgrunnen til at dette skjer, ifølge studien. De høyere temperaturene gjør at vannet fordamper.

Verden er allerede 1,1 grader varmere enn den var på 1700-tallet (førindustriell tid). I løpet av de neste fem årene vil vi trolig overskride det mye omtalte 1,5-gradersmålet, ifølge Verdens meteorologiorganisasjon (WMO).

Info Eksempler på innsjøer som krymper: Aralsjøen i Sentral-Asia

Tsjadsjøen mellom Tsjad, Nigeria, Niger og Kamerun

Dødehavet i Midtøsten

Det kaspiske hav

Titicaca-sjøen i Sør-Amerika

Mono-sjøen i California

Mead-reservoaret utenfor Las Vegas har mistet to tredjedeler av vannet sitt mellom 1992 og 2000.

Great Salt lake Vis mer

VANNMANGEL: De mørkerøde og mørkeblå prikkene er naturlige innsjøer, mens de lyserøde og lyseblå viser reservoarer. Jo større prikk, desto mer har vannet krympet.

En annen viktig årsak til at innsjøene krymper er at verdens befolkning bruker mer vann enn før. Vannet brukes i hovedsak til:

Jordbruk

Kraftverk (avkjøling)

Drikkevann

«Vi anslår at en fjerdedel av verdens befolkning bor i et området der innsjøen tørker opp», konkluderer forskerne.

Dette gjelder overraskende nok også steder der det er mer regn og snø enn før, ifølge studien.

SALT LAKE: Vannstanden i Great Salt Lake har sunket mer enn fem meter siden 1987.

Ond sirkel

– Vi ser flere store innsjøer i varmere strøk som skrumper inn. Særlig de grunne innsjøene er sensitive for klimaendringer og overforbruk, sier Lena Tallaksen, professor i hydrologi ved institutt for geofag på Universitetet i Oslo.

– Det blir varmere og tørrere, og større behov for irrigasjon. Da brukes det mer vann fra innsjøene til vanning. Det er en ond sirkel.

– Vil drikkevann bli en mangelvare?

–Globalt sett, ja. I flere utviklingsland er vannkvaliteten så dårlig at det utgjør en helserisiko, svarer Tallaksen.

VANSKELIGE KÅR: Fiskeren ved Razzaza-sjøen, en av Iraks største innsjøer, får flere døde fisk enn levende. Vannet minker og blir stadig mer salt og forurenset.

– Vil bli tøffere

Hun mener vi står overfor flere problemer fremover:

– Vi blir flere mennesker, hvert menneske bruker mer vann, og vi har en veldig begrenset ressurs.

Det er ikke slik at byer plutselig vil gå tom for drikkevann, understreker de internasjonale forskerne bak studien. Men det blir flere om beinet, og beinet minker.

Det bekrefter Tallaksen:

– Konkurransen om vannet er tøff, og den vil bli tøffere, advarer professoren.

CALIFORNIA: Trinity-sjøen mistet 22 prosent av vannet sitt under en tørkeperiode høsten 2022.

