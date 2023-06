MIDT I KAMPENE: Lederen for Sudans hær viste seg blant soldater i Khartoum denne uken.

Desperasjon i Sudan: − Situasjonen er forferdelig

Her oppildner Sudans hærsjef sine soldater til kamp i hovedstaden Khartoum. Mens han og hans bitre fiende fortsetter å bryte nye våpenhviler øker de sivile lidelsene for hver dag som går.

Tirsdag publiserte Sudans hær en rekke bilder i sosiale medier.

De viste en selvsikker hærsjef, Abdel-Fattah Burhan, mens han besøkte sine soldater i det som nå er en av Sudans aller hardeste krigssoner – hovedstaden Khartoum.

Den brutale krigen i landet har vart i seks uker, og står mellom Sudans to mektigste menn: Hærsjefen Burhan og hans tidligere nestkommanderende, krigsherren Mohamed Hamdan Dagalo, som leder den paramilitære gruppen RSF.

Allerede dagen etter Burhan viste seg blant soldatene i hovedstaden, kom de dårlige nyhetene. Hans hær la den inngåtte våpenhvilen, fremforhandlet av Saudi-Arabia og USA, til side. De begynte å hamre løs på RSF-stillinger i byen.

Den menneskelige konsekvensen ble tydelig umiddelbart:

18 sivile ble drept da et marked i sentrum av Khartoum ble beskutt med artilleri og jagerfly.

BOMBET: 18 sivile ble drept at et marked i Khartoum ble bombet denne uken.

Over 1800 mennesker er drept i krigshandlinger siden kampene mellom deres styrker brøt ut 15. april. Omlagt én million mennesker har lagt på flukt inkludert 300.000 har flyktet til naboland.

VG snakket fredag med Dirk Hanekom, landdirektør for Kirkens Nødhjelp i Sudan.

Han befinner seg nå i havnebyen Port Sudan.

– Situasjonen er forferdelig. Det er et enormt behov for humanitær hjelp. Konflikten påvirker nå mennesker over hele landet, sier han over telefon.

INNE I LANDET: Dirk Hanekom, landdirektør for Sudan i Kirkens Nødhjelp.

Mens situasjonen er relativt stabil på stedet han befinner seg, er lidelsene i for eksempel Khartoum kritiske. Kampene har ført til brudd i vann- og elektrisitetsforsyningen, og mange i Khartoum er også i ferd med å gå tom for mat.

Prisene er skyhøye, og å bevege seg utendørs er forbundet med livsfare.

På flyplassen står utbombede fly, utenlandske ambassader er stengt og plyndret av militssoldater, og det samme er sykehus, fabrikker, banker, kirker, butikker, hjelpeorganisasjoner og kornlagre.

Kirkens Nødhjelp og andre hjelpeorganisasjoner får ikke tilgang til millionbyen. Hanekom beskriver det som livsfarlig å forsøke å ta seg inn i byen.

Han er bekymret for utviklingen.

– Etter at konflikten brøt ut har antallet mennesker som trenger hjelp økt til 25 millioner. Det er 75 prosent økning siden før konflikten, sier han og avslutter:

– Det er viktig at verdenssamfunnet nå forstår omfanget av denne katastrofen. Vi må stå sammen med folket i Sudan.

LIVSFARLIG: Siden kampene startet i april har det vært beskrevet som livsfarlig å bevege seg ute i gatene i Khartoum.

