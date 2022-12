Hevder Putin var i annektert område

Russland hevder president Vladimir Putin besøkte hovedkvarteret til de russiske styrkene i annekterte Ukraina fredag.

Det sa Putins talsperson Dmitry Peskov til russiske Rossiskaya Gazeta, etter å ha fått spørsmål om hvorvidt Duma-medlem Andrej Gurulevs melding om besøket på Telegram stemmer.

– Vår øverste øverstkommanderende var i sonen for den spesielle militæroperasjonen, skrev Gurulev tirsdag.

Det er begrepet Russland har lovfestet at skal brukes om landets angrepskrig mot Ukraina. Det aktuelle området de hevder Putin skal ha besøkt, kalles for Novorossiya i Russland, og står for «Nye Russland».

Allerede har Ukraina vunnet tilbake områder som Russland annekterte etter at de avholdt «folkeavstemninger» tidligere i høst.

Gurulev skriver videre at samarbeidet med Belarus er givende, og at Putin snakket med alle befal.

– I dag jobber vår hær, sammen med de mobiliserte, på territoriet til Belarus og lærer militære ferdigheter og øker kampberedskapen i fellesskap, skriver Gurulev.

Beskyldes for løgn

Flere ukrainske medier beskylder den russiske presidenten for å lyve om hvilket område han besøkte den 16. desember.

Blant dem er også Anton Gerashchenko, tidligere viseminister i Ukrainas innenriksdepartement. På Telegram skriver han at stedet Putin besøkte var hovedkvarteret til det Sørlige Militærdistriktet, som befinner seg i den russiske byen Rostov-on-Don.

Rostov-on-Don ligger sør i Russland, langs elven Don, nær den østlige ukrianske grensen.

Utenlandsbesøk

Det belarusiske forsvaret meldte forrige uke at det er igangsatt en militærøvelse i landet. Blant oppdragene som skal gjennomføres, er flytting av tropper og øving på brobygging over elvene Nemana og Berezina.

– Det har vært flere ting som har skjedd langs grensen, og at de nå gjør dette er neppe et fortegn på invasjon. Hvis de skulle ønske å delta i invasjonen måtte de ha mobilisert, og det innebærer ikke dette, sa Tom Røseth, hovedlærer i etterretning på Forsvarets høgskole til VG da.

Mandag besøkte Putin sin belarusiske motpart Alexander Lukasjenko i Minsk.

SJELDENT BESØK: President Vladimir Putin har ikke vært ofte å se utenfor Russland etter starten av pandemien i 2020. Mandag besøkte han president Alexander Lukashenko i Belarus.

Under besøket ga Lukasjenko løfter til den russiske presidenten om et tett militært samarbeid, samtidig som han forsøkte å appellere til Vesten.

– Russland og Belarus er åpen for dialog med andre land, inkludert de europeiske. Jeg håper at de snart vil lytte til fornuftens stemme, sa Lukasjenko ifølge nyhetsbyrået.

Putins talsperson Dmitrij Peskov avviser at Putin presser Belarus med i Ukraina-krigen.

– Det er dumme og ufunderte fantasier, sier Peskov.

Hektiske dager

Tidligere i desember var Putin også å se på Krim-broen som eksploderte i høst. Se video i toppen av saken.

Brua, som knytter den russiskokkuperte Krim-halvøya til det russiske fastlandet, fikk store skader i en eksplosjon og påfølgende brann 8. oktober. Tre mennesker ble drept.

Russlands president Putin var raskt ute med å legge skylden på Ukraina.

Mandag kjørte han en Mercedes over broen og fikk en oppdatering på reparasjonsarbeidet av visestatsminister Marat Khusnullin.