Jens Stoltenberg talte under EUs forsvarsministermøte i Stockholm.

Stoltenberg: Bakhmut kan falle om noen dager

Nato-sjef Jens Stoltenberg sier det ikke vil være et vendepunkt i Ukraina-krigen om Bakhmut faller. Han utelukker ikke at det kan skje om få dager.

På vei inn til et forsvarsministermøte i EU onsdag, påpeker Stoltenberg at det har pågått heftige kamper i og rundt Bakhmut de siste ukene og månedene, og at Russland setter inn flere styrker.

– Det Russland mangler i kvalitet, prøver de å gjøre opp for i kvantitet, sier Nato-sjefen i Stockholm.

– Russland har lidd store tap, men samtidig kan vi ikke utelukke at Bakhmut til slutt kan komme til å falle i de kommende dagene. Derfor er det viktig å fremheve at dette ikke nødvendigvis reflekterer et vendepunkt i krigen, og det understreker at vi ikke bør undervurdere Russland, legger han til.

Wagner-gruppen: Hevder inntog i øst

Den private militære organisasjonen Wagner-gruppen hevdet onsdag at de har full kontroll over den østlige delen av den ukrainske byen, som ligger øst i landet, i Donetsk-regionen.

Gruppens grunnlegger Jevgenij Prigozjin uttalte dette i et lydopptak publisert på den krypterte appen Telegram onsdag.

Opplysningene er ikke bekreftet av Ukraina eller uavhengige kilder.

Prigozjin har tidligere fremsatt påstander om framgang på slagmarken som har vist seg å ikke stemme.

Fredag i forrige uke hevdet han at styrkene hans praktisk talt har omringet Bakhmut. Wagner-gruppen har sine egne styrker på slagmarken i Ukraina, og er flere ganger blitt beskyldt for en svært brutal krigføring.

Spøkelsesby: Dronebilder tatt den 13. februar viser ødeleggelsene i byen Bakhmut i Ukraina.

Nøkkelby for Russland

Tirsdag denne uken utpekte Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu Bakhmut som en nøkkelby for Russland.

– Byen er et viktig forsvarssentrum for ukrainske styrker i Donbas. Å erobre den vil åpne for ytterligere offensive operasjoner dypt inn i forsvarslinjene til Ukrainas væpnede styrker, sa Sjojgu under et TV-sendt møte med militære offiserer.

Dagen før opplyste det russiske forsvarsdepartementet om at Sjojgu hadde besøkt den ukrainske byen Mariupol, som har vært under russisk kontroll siden i fjor, etter blodige kamper og luftangrep.

Dersom russerne sikrer kontrollen over Bakhmut, vil det bli deres første store seier på slagmarken på over et halvt år.

TITTER: Forsvarsminister Sergej Sjojgu under et besøk i Mariupol. Bildene er frigjort av det russiske forsvaret, og er datert til 6. mars i år. Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE HANDOUT / EPA

Ukraina: – Vil fortsette å forsvare Bakhmut

Mykhailo Podoljak, rådgiver for Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, uttalte mandag kveld at den ukrainske forsvarsledelsen har lovet at de vil fortsette å forsvare Bakhmut.

– Det er enighet i militæret om behovet for å fortsatt forsvare byen og svekke fiendens styrker, mens vi bygger nye forsvarslinjer i tilfelle situasjonen endrer seg, sa Podoljak til nyhetsbyrået AFP.

Iryna Vereshchuk, Ukrainas visestatsminister, uttalte tirsdag at færre enn 4000 sivile, inkludert 38 barn, fortsatt befinner seg i byen, melder nyhetsbyrået AFP.

Før krigen bodde det rundt 70.000 mennesker i Bakhmut, skriver The Guardian.

VG besøkte frontlinjen i utkanten av Bakhmut-området i februar: