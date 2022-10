MØTTE EU-TOPPENE: Olje- og energiminister Terje Aasland ble tatt imot av sin tsjekkiske kollega Jozef Sikela da han kom til energiministermøtet i Praha onsdag.

EU vil bruke innkjøpsmakt for å få billigere gass

BRUSSEL (VG) EU-landene ønsker å kjøpe gass gjennom en felles enhet for å presse prisen på gass ned. Norge er nå EUs største gass-leverandør. Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) tror det kommer en form for pristak - noe Norge ikke ønsker.

– Det kommer en eller annen form for innramming av prisen på gass, sa Aasland til nettstedet energiogklima.no etter et møte med EUs energiministere i Praha onsdag.

Etter møtet sa Tsjekkias energiminister Jozef Sikela at medlemslandene vil organisere en felles innkjøpsordning for gass. Den skal være klar før neste vinter.

– Vi vil raskt ha på plass felles innkjøp, slik at vi kan bruke innkjøpsmakt på tvers av EU, for å sikre forsyningssikkerhet for neste vinter. Den kan bli enda mer kritisk enn den kommende vinteren, sa Sikela ifølge Reuters.

EU-kommisjonen må nå raskt følge opp møtet. Allerede neste uke er det ventet at kommisjonen legge fram konkrete forslag til hvordan energikrisen skal håndteres videre.

– Det er to stemmer i rommet. Det er dem som vil har et mer generelt pristak, men min opplevelse av det er at det modererer seg litt. Flere innser at det er fornuftig å finne noen mer balanserte løsninger, sa den norske olje- og energiministeren Terje Aasland.

Et flertall av EU-landene ønsker et pristak på gass, men store importland som Tyskland holder igjen. Sikela bekreftet etter møtet at det er sprikende interesser mellom ulike medlemsland i EU.

EU-kontakt

Helt siden gassprisene begynte å stige og slå tungt inn på strømprisene, har den norske regjeringen fastholdt sin motstand mot pristak på gass. Ønsker fra EU-topper om rabatt på norsk gass har også blitt blankt avvist.

I forrige uke møttes statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i Praha.

I en felles uttalelse var de enige om at energiprisene er uakseptabelt høye, men varslet ingen felles forslag om hvordan prisene kan dempes.

– Jeg var i mitt innlegg tydelig på at inngripen i markedet ikke er noen god løsning, sa Aasland etter møtet.

Onsdag sa president Vladimir Putin at om Tyskland ønsker det, så er Russland igjen klar til å eksportere gass gjennom en uskadet del av Nord Stream 2, som ble delvis ødelagt etter sabotasje i september. Tyskland har avvist forslaget.