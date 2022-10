FUNN: Florida-kvinnen fant igjen gifteringen utenfor hjemmet etter at orkanen «Ian» hadde feid over området.

Florida: Fant gifteringen i buskas etter orkanen

Ashley Garner mistet gifteringen sin få dager før orkanen «Ian» rammet hjemstedet hennes i forrige uke.

Kvinnen trodde den var tapt for alltid da orkanen «Ian» feide over hjemmet hennes i Fort Myers i midten av forrige uke.

Ektemannen og deres tre barn hadde lett forgjeves etter gifteringen, som Garner mistet utenfor huset.

– Jeg måtte akseptere at den var borte for alltid, og sa til meg selv at det bare var en erstattelig ting. Jeg ga opp, for vi visste at orkanen var på vei, sier Garner til nyhetsbyrået AP.

Konsekvensene av orkanen i Florida er enorme. Registrerte dødsfall er nå oppe i 119 skriver NPR.

Garner-familien holdt seg innendørs mens det sto på som verst i deres område. Da orkanen hadde passert, gikk de ut for å rydde opp.

PÅ PLASS: Ashley Garner har fått ringen tilbake der den hører hjemme.

De hadde holdt på i om lag ti minutter da Garners ektemann gjorde et uventet funn i buskaset ved siden av garasjen.

– Der, i en haug med kvister og løv, lå ringen, forteller Ashley Garner.

Hun understreker at deres område ikke er blant de hardest rammede, men at vindstyrken på angivelig 160 km/t forårsaket en del skader.

– Jeg satte meg rett ned på fortauskanten og ba til Gud. Jeg takket ham for å gi oss et tegn på at det er håp for samfunnet, sier Garner.

Midt i alt det tragiske finnes det altså små lysglimt. VG har tidligere omtalt frivillige som bidrar til opprydning, redningsarbeid, samt av tobente og firbente som har overlevd de sterke naturkreftene.