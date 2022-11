Taliban har

tatt fra

dem alt. Men kvinnene

i Afghanistan

nekter å gi opp Det kan få

brutale

konsekvenser.

Kvinnekampen

Det er gått et drøyt år siden Taliban kom til makten i Afghanistan.

Siden da er kvinner blitt nektet utdanning, jobb og frihet. De må dekke seg til og blir utsatt for vold.

VG har møtt noen av kvinnene som fortsetter å kjempe for friheten.

Da jobben forsvant

Hun ante ikke at det ville bli hennes siste dag på jobb.

Om morgenen 15. august i fjor kom Shamayel Tawana Nassary (25) inn på kontoret sitt i oljedepartementet.

Mens datamaskinen skrudde seg på, scrollet hun og leste om kvinners rettigheter.

Så kom en kollega bort.

«Taliban er i den nordlige delen av Kabul. Du burde dra hjem, og ta ut penger på veien», fortalte han.

Ute på gaten ble hun møtt av panikken.

Kvinner, barn og menn som forsøkte å flykte. Bilene var stappfulle.

Hun ble redd for hva hun hadde på seg. Hva om Taliban-soldatene ville slå ned på at hun gikk med en mørkeblå buksedress?

– Det var en brutal dag. De fleste kvinner gråt den dagen, gjenforteller hun.

En stund etter at Taliban tok makten, forsøkte hun å dra tilbake til kontoret for å hente tingene sine. Der ble hun møtt av en Taliban-soldat med langt, svart hår.

– Han ville ikke snakke med meg engang. Han bare snudde seg unna og sa at jeg ikke fikk slippe inn, forteller hun når hun møter VG i Kabul.

Over hele landet er kvinner blitt nektet å jobbe etter at Taliban tok over.

I 2020 var 27 prosent av representantene i det afghanske parlamentet kvinner.

Nå er tallet null.

Disse hektiske dagene i fjor høst endret alt for Shamayel. Hun hadde vært forsørgeren i familien, og uten henne ville de slite med å få mat på bordet.

Hun begynte å diskutere med andre kvinner på Whatsapp, og sammen ble de enige om å demonstrere.

Hun måtte gjøre noe i hvert fall, tenkte hun.

Bildene av flere titalls kvinner som demonstrerte gikk verden rundt, der Shamayel og andre kvinner ropte «jobb, utdanning, frihet!»

Taliban møtte dem med vold, og slo både journalister og kvinner som dekket demonstrasjonene.

– Det siste året har vært det verste året for afghanere, og spesielt for oss kvinner. Vi er blitt fjernet fra samfunnet og vi har ingen frihet lenger.

Shamayel er nå i den harde kjernen av kvinnedemonstranter som har tatt til gatene.

– Vi vil fortsette å kjempe for våre rettigheter, sier hun.

Sensureres

Hun ønsket å opplyse folket.

Det var derfor 24 år gamle Rahila Yusufi ble journalist.

I tiden etter Talibans maktovertakelse er det blitt stadig vanskeligere.

– Det er så mye sensur. Det er begrensninger på hvilke ord, og hvilke bilder vi bruker forteller hun.

Menneskene hun intervjuer for Tolo News sensurerer ofte seg selv også i frykt for reprisalier fra Taliban.

– Jeg føler meg skyldig, og som en dårlig journalist. Jeg oppfyller ikke samfunnsansvaret vårt, forteller hun.

76 prosent av alle kvinnelige journalister i Afghanistan har mistet jobben siden Taliban overtok. I tillegg er 80 journalister er blitt fengslet det siste året, i følge tall fra organisasjonen Reporters Without Borders.

Nyhetsankere som Rahila blir fortalt av Talibans moralpoliti at de må dekke til ansiktet sitt når de er på TV.

Nå må hun bruke munnbind når hun er på skjermen.

– Vi er systematisk fjernet fra alle områder av samfunnet.

Men det er ikke aktuelt å flykte landet, eller å gi seg som journalist.

– Vi kan ikke la dem vinne.

Forsøkte å flykte

Hun solgte alt hun hadde.

Under de hektiske dagene i august i fjor endret alt for Arezoo Sultani (34), og de 12 ansatte som jobbet for henne.

Da Taliban rullet inn i hovedstaden, valgte hun å stenge ned klesbedriften hun drev, og hun forsøke å flykte ut av landet.

Hun nådde flyplassen i Kabul sammen med titusenvis av andre desperate kvinner og menn. Men hun klarte ikke å komme seg ut.

Info Afghanistan – kjapt oppdatert I 2001 invaderte militære styrker fra vestlige land, deriblant Norge, Afghanistan. Målet var å knuse al-Qaida som hadde stått bak terrorangrepet mot USA 11. september. Også Taliban, som da regjerte, skulle nedkjempes.

I 20 år forsøkte vestlige land på statsbygging, men klarte aldri å nedkjempe Taliban. Da USA og resten av de vestlige landene trakk sine militære styrker ut i august i fjor, kollapset det afghanske regjeringsapparatet og titusenvis av mennesker flyktet. Samtidig rykket Taliban inn og overtok makten.

Taliban har siden slått ned på kvinners rettigheter, ytringsfrihet og nektet jenter fra 7. klasse og oppover utdanning.

Den økonomiske situasjonen er også blitt kraftig forverret, og 95 prosent av befolkningen lever nå i fattigdom. Det er en økning på 70 prosent siden i fjor.

En ny rapport fra FN tegner opp et bekmørkt bilde av den økonomiske situasjonen i landet. Bank- og finanssystemene har kollapset, og innen midten av 2022 hadde 700.000 jobber gått tapt, de fleste blant kvinner. Et av fem barn står i fare for alvorlig underernæring, særlig sør i Afghanistan.

Høsten 2022 setter VG fokus på Afghanistan gjennom en rekke artikler. Vis mer

Hun ble sittende hjemme i et halvt år, og var livredd for å bevege seg ut på gaten.

Men som familiens forsørger visste hun at det ikke ville gå i lengden.

Så hun tok opp et lån og kjøpte seg en symaskin. Så åpnet hun en butikk i sentrum av Kabul hvor hun syr drakter til afghanske kvinner.

– Familien min sier at jeg må slutte å jobbe fordi det setter oss i fare.

Plakatene i butikken har de måtte dekke til. Taliban tillater ikke plakater med kvinneansikter.

Talibans moralpoliti har allerede vært innom butikken hennes.

– De sa til oss at vi måtte dekke håret og ansiktet, og at vi ikke skulle gå med sminke.

– Lyttet du til dem?

– Vi er ikke så redde for dem som vi var i begynnelsen. Vi går med sminke og vi prøver å krangle med dem. Vi er redde, men vi gjør det fremdeles.

– Hvorfor?

– Vi kjemper for våre rettigheter. De fleste kvinnene her gjør det. Men det er vanskelig å få Taliban til å forstå hva kvinnerettigheter er.

Må behandle selvmordstanker

Psykologen Mazari (23) er blant de få som har hatt mulighet til å fortsette å jobbe, fordi hun jobber med kvinnelige pasienter.

Da Taliban tok over fikk hun flere pasienter, og spesielt yngre tenåringsjenter som nå nektes skolegang.

– Vi har sett en økning av ungdommer som har forsøkt å gjøre selvmord, forteller hun.

Andre pasienter kommer til henne med angst, søvnproblemer og panikkanfall.

Etter at Taliban tok makten i landet har landet gått inn i en dyp finansiell krise, og enda flere av innbyggerne er drevet ut i fattigdom.

For Mazari har det vært ekstra viktig å hjelpe kvinnene som nå er blitt nektet adgang i samfunnet.

Kvinner i Afghanistan må følges av et mannlig familiemedlem hvis de skal reise. Taliban sier de skal dekke til ansiktet i det offentlige rom, og de kan ikke drive med sport.

Det nye regimet tvinger landets kvinner til å etterleve verdens strengeste regler for kvinner.

– Jeg ble også deprimert da Taliban tok over.

Feminist i Talibans æra

Farzana Mohammadi (23) har vokst opp i et land i endring.

Da hun ble født var det ikke mange jenter som fikk utdanning.

I løpet av Vestens 20 år i Afghanistan fikk flere kvinner, spesielt de i Kabul, større muligheter til utdanning og jobb.

For henne var det en selvfølge.

Kvinner skal ha like rettigheter som menn, men de nye makthaverne er ikke enige i det.

– Kvinner nå har knapt noen rettigheter. Det jeg kjemper for er at mennene skal forstå hva kvinners rettigheter betyr.

Landet havner nå på sisteplassen på en indeks indeksIndeksen er utarbeidet av fredsforskningsinstituttet PRIO og Georgetown. som måler kvinners samfunnsdeltagelse, rettsikkerhet og trygghet i 170 land.

Hun er selv blitt stoppet av Talibans moralpoliti, som har kritisert henne for å gå med sminke og en fargerik hijab.

Hun beskriver seg selv som en feminist, og en aktivist, men at det ikke er enkelt i dagens samfunn.

– Drar jeg i en demonstrasjon kan jeg bli satt i fengsel, forteller hun.

Hun bruker heller tid i virket som psykolog på å også få hennes kvinnelige pasienter til å forstå deres rettigheter og å fortsette kampen.

Ute i provinsene er det mange kvinner som støtter Taliban. Farzana mener at de også bærer skylden for at Taliban kom til makten.

Men utdanning av kvinner kunne bidratt til å løse dette.

– De mente at den forrige regjeringen var vantro, og at livet bestod av å lage mat, sove og få barn. De kunne kjempet for rettighetene sine, men det gjorde de ikke.

Har et håp

Hun kjempet seg opp og frem.

Da Zahra Amiri (24) studerte var hun den eneste kvinnen blant 60 menn. Drømmen var å bli arkitekt, og hun nådde målet til slutt.

Men da Taliban tok makten, forsvant jobben.

– Jeg håper at jeg skal klare å komme meg tilbake på jobben igjen.

Når det skjer, aner hun ikke, forteller hun fra hagen sin i Kabul, der hun er omgitt av trær med granatepler.

– Jeg kan ikke akseptere at noen kontrollerer livet mitt, forteller hun om de nye makthaverne.

Derfor har hun sammen med sine søstre startet opp en hemmelig skole, hvor unge tenåringer kan komme for å få den utdannelsen som Taliban nekter dem.

– Å høre de unge kvinnenes stemme gir meg håp for fremtiden. Hvis jeg ikke gjør det, hvem skal da gjøre det?

