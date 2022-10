PUTINS NÆRMESTE? Nikolaj Patrusjev (t.v.) pekes av eksperter ut som den som Vladimir Putin lytter mest til og at han har styrket sin posisjon under krigen.

Nå regnes han som Putins nærmeste: − Kjent som en hauk

Vladimir Putin fylte 70 år fredag. En 71-årig, grå hauk pekes nå ut av eksperter som den nærmeste i presidentens krets.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Nikolaj Patrusjev var allerede da krigen startet regnet som blant de seks-syv som var i Putins innerste sirkel.

Nå trekkes han av eksperter frem som den som har økt sin makt mest i de snart åtte månedene som «spesialoperasjonen» i Ukraina har vart.

Valentyna Shapovalova, Ph.d.-stipendiat ved Københavns universitet, svarer slik når VG spør om hvem Putin stoler mest på:

– Nikolaj Patrusjev, sekretær for det nasjonale russiske sikkerhetsrådet og tidligere sjef for FSB.

– Hvorfor?

– Han deler Putins forståelse av verden samt hans ambisjoner, og er angivelig opphavsmannen bak flere av Kremls propaganda-narrativer. Og så er han meget tett på Putin, og strategisk slu.

Mark Kramer, direktør for studiene av den kalde krigen ved det prestisjefylte Harvard University, svarer det samme:

– Av de få menneskene som Putin har møtt under krigen, er den mest innflytelsesrike tydeligvis Nikolaj Patrusjev, sier Kramer til VG.

1999: Vladimir Putin (i midten) har nettopp blitt russisk statsminister – og Nikolaj Patrusjev (t.h.) har overtatt hans jobb som FSB-sjef. Noen måneder senere blir Putin president første gang. Til venstre daværende innenriksminister Vladimir Rusjailo.

Oscar Jonsson, forsker ved Institutionen för krigsvitenskap och militärhistoria i Stockholm, er også Russland-ekspert. Han sier:

– Putin holder seg først og fremst med de han kjenner fra KGB på 1970-tallet, som Nikolaj Patrusjev, Aleksandr Bortnikov og Sergej Ivanov. Forsvarsminister Sergej Sjojgu er blitt satt på sidelinjen av Putin. Han er ikke en del av den indre krets, mener Jonsson, som mener at Putin i stor grad har kontakt med offiserene i Ukraina selv.

Også Aage Borchgrevink, seniorrådgiver i Helsingforskomiteen i aktuell med boken «Krigsherren i Kreml» peker på Nikolaj Patrusjev:

– Det er tydelig at Putin snakker med sin gamle kompis Patrusjev – og han er kjent som en hauk. Det er fortsatt de gamle KGB-erne som har mest tillit hos Putin, sier Borchgrevink.

Etterfulgte Putin

Nikolaj Patrusjev kommer – i likhet med Putin – fra St. Petersburg og har kjent presidenten siden 1970-tallet. Patrusjev etterfulgte i 1999 Putin som sjef for sikkerhetstjenesten FSB.

Russland-kjenneren Mark Galeotti har uttalt at Patrusjev er en farligere mann enn Putin. Samtidig er han 100 prosent lojal til Putin.

– USA, Storbritannia og deres vestlige satellitter forsøker å overføre fiendtlighetene i Ukraina til russisk territorium, sa Patrusjev tidligere denne uken, gjengitt av Kreml-tro Komsomolskaja Pravda.

BURSDAGSGAVE: Kunstneren Aleksej Sergienkos maleri «Putin med kjæledyr» er malt i anledning presidentens 70 årsdag.

– Samtidig blir Ukraina selv brukt av angelsakserne som et verktøy for å kjempe mot landet vårt. Målet er å undertrykke Russland, opprettholde sin innbilte overlegenhet, bevare den unipolare verden, for å sikre seg selv muligheten til å leve på bekostning av andre, sa han ifølge avisen.

Politico skrev nylig Nikolaj Patrusjev er den mest sannsynlige etterfølger hvis Putin må gå av nå.

– Han har fordelen av å dele et verdensbilde med Putin – som er fiendtlighet mot Vesten generelt, og mot USA spesielt.

– I et møte i sikkerhetsrådet dager før Putin beordret styrkene inn i Ukraina i februar, anklaget Patrusjev Washington for å forfølge en skjult agenda med mål om «sammenbruddet av den russiske føderasjonen», fortsetter Politico, som samtidig fastslår at Patrusjev vil måtte være en overgangsfigur om han skulle bli president. På grunn av alderen. Både han og Putin er allerede eldre enn forventet levealder for en russisk mann.

Mektige sønner

Patrusjev har – som alle andre i den russiske eliten – sørget godt for sine to barn. Eldstesønnen Dmitrij er Russlands landbruksminister – etter å ha hatt viktige posisjoner innen banksektoren. Yngstesønnen Andrej gikk i farens fotspor og gjorde karriere i KGB – før han ble rådgiver for Rosneft-sjefen Igor Setsjin.

– Setsjin er en av Putins nærmeste innen den økonomiske sektoren, sier Oscar Jonsson.

Vladimir Putin har pekt på Vesten som skyldig for sabotasjen av gassrørledningene i Østersjøen, og Patrusjev hevdet tidligere denne uken at det minnet om de CIA-støttede angrepene på Nicaraguas oljeinstallasjoner i 1983.