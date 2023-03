MILLIONER: Sweet Anita er kallenavnet den britiske 32-åringen bruker på Twitch og TikTok, hvor hun har rundt to millioner følgere. Her er hun i gamingstolen sin.

Twitch-streamer misbrukt i «deepfake porno»: − Gjør meg så sint!

LOS ANGELES (VG) AI og revolusjonerende chatboter tar verden med storm. Samtidig brukes den samme teknologien til å skape en ny arena for seksuelle overgrep.

– Det kommer en stor bølge av dette, sier Sweet Anita (32) til VG.

Sweet Anita er navnet hennes på streamingplattformen Twitch, hvor gameren har 1,9 millioner følgere. Av hensyn til egen sikkerhet, bruker ikke briten sitt fulle navn.

I slutten av januar oppdaget Sweet Anita at hun hadde blitt misbrukt i deepfake porno deepfake pornoForfalsket eller syntetisk pornografi hvor en persons ansikt blir tilpasset på pornoskuespillerens kropp ved hjelp av et dataprogram. .

Hennes ansikt var plassert på en annen kvinne i en pornofilm ved hjelp av AI AIStår for "artificial intelligence", eller kunstig intelligens, og er en samlebetegnelse for dataprogrammer som kan utvikle bilder, video, tekst eller kode basert på gjennomgang av store mengder datainformasjon og er istand til å justere egen aktivitet etter å ha tatt inn ny informasjon. ChatGPT er et eksempel på et AI-program., i en skandale som har rystet en rekke toppstreamere på Twitch TwitchEn nettside hvor brukere sender direkte video. Brukes mest av personer som sender direktebilder av seg selv mens de spiller dataspill..

– En tilfeldig fyr jeg ikke kjenner hadde solgt kroppen min på nettet uten min tillatelse. Totalt uakseptabelt, sier hun.

Sweet Anita advarer:

– Det er mange som ikke er kjendiser, streamere, youtubere eller i offentligheten i det hele tatt, som kommer til å oppleve å bli behandlet som dette.

ADVOKAT: Ryan Morrison blir kalt «the video game attorney» og firmaet hans representerer en rekke gamere og influensere. De driver også et talentbyrå i de samme lokalene ikke langt fra Santa Monica i Los Angeles.

– Ekstremt ekte

Du kan ha sett deepfake-klipp av Hollywood-stjerner som Tom Cruise eller presidenter som Zelenskyj flimre forbi i mediene eller på TikTok – med uante konsekvenser for fremtidens filmindustri og demokratier.

Det er den samme teknologien som nå etablerer nye randsoner for seksuelt misbruk. Siden fenomenet først ble lagt merke til i 2017 på nettforumet Reddit, har det år for år blitt mer utbredt.

Nå sitter advokat Ryan Morrison på sitt kontoret i Los Angeles og representerer over 70 kvinner rammet av deepfake porno. De fleste er Twitch-streamere og Sweet Anita er én av dem.

– Men dette berører ikke bare internettkjendiser, men også de som noen er besatt av på arbeidsplassen. Dette blir lettere og lettere å gjøre. Du betaler en liten sum og laster opp et bilde – og nå har du porno av dem, sier Morrison.

Han tror folk flest i dag ikke er klar over fenomenet, og om de er det, så antar de at teknologien fungerer dårlig.

– Grunnen til at deepfake er så skummelt, er at det ser ekstremt ekte ut, sier Morrison.

Info Deepfake porno i Norge Datatilsynet har per i dag ingen tall som gir en oversikt over deepfake porno i norsk sammenheng. – Det kan i seg selv tyde på at det ikke er veldig utbredt i Norge i dag, skriver Tobias Judin, leder for internasjonal seksjon i Datatilsynet, til VG. Kripos opplyser at en ny paragraf i straffeloven, § 267a, innført 1. juli 2021 vil kunne tas i bruk for å straffeforfølge deepfake porno. – Den omhandler deling av krenkende bilder, video og lydopptak som blir publisert eller delt på nett uten samtykke. Denne bestemmelser rammer også animasjoner med bruk av ekte foto/video, opplyser Mari Lerdal, kommunikasjonsrådgiver i Kripos. Vis mer

OFFER: Streameren QTCinderella var den første til å snakke offentlig etter at en annen streamer, Atrioc, ved et uhell viste sine følgere at han så på manipulert deepfake porno av henne og andre kvinnelige bidragsytere på Twitch-plattformen.

Skandalen i Twitch-miljøet

30. januar i år hadde den mannlige Twitch-streameren Atrioc direktesending. Ved en glipp viste han hva som var på de ulike nettleserfanene sine: deepfake porno av kvinnelige gamingkolleger på plattformen.

Dagen etter delte QTCinderella, kjæresten til en nær venn av Atrioc, fortvilelsen over at hun var blitt misbrukt på denne måten i en sending til sine 800.000 følgere på Twitch.

– Dette er slik smerte ser ut, fortalte hun gråtende, mens Atrioc senere kom med en lang unnskyldning og kalte det et utslag av «morbid nysgjerrighet».

Det var slik Sweet Anita i England oppdaget at hun også var blitt misbrukt på samme nettside. «Jeg er ikke blant dem, eller?», tenkte hun, mens hjertet hoppet over et slag.

– Det var et sjokk å se, sier hun til VG om da hun fikk mistanken bekreftet.

DM’ENE EKSPLODERTE: Da deepfake porno-skandalen i Twitch-verdenen i slutten av januar ble advokat Ryan Morrison nedrent av henvendelser. Teamet hans gikk til verks og i løpet av kort tid hadde de fått produsenten av innholdet til å fjerne det.

– Ubrukelige lover

Twitch-skandalen treffer samtidig som bruken AI-teknologi sprer seg raskere enn noen gang, godt hjulpet av chatboten ChatGPT og AI-kunst.

Deepfake porno er en av teknologiens skyggesider. Mens det har kommet på plass lovgivning som kan stoppe såkalt hevnporno hevnpornoEkte videoer, som regel spilt inn privat, som spres på internett for å skade personer som vises på videoene., er deepfake porno – som enda enklere kan brukes til å skade andre – i praksis uten lovregulering.

England har en lov på vei, og en ny paragraf innført i Norge i 2021 vil også kunne ramme deepfake porno, opplyser Kripos til VG.

– Fordi vi har 50 ulike delstater i USA, har vi 50 ulike lover. 48 av disse lovene er ubrukelige. California og Virginia har lovgivning på vei, sier advokat Morrison.

Sweet Anita mener det er flere lover som beskytter bedrifter, enn mennesker, i Amerika.

– Det er skremmende å tenke på at dette er materiale som kunne blitt spredt til en mulig arbeidsgiver, som da tror jeg driver med sex-arbeid før jeg får muligheten til å forklare meg, sier hun.

PROFF: Sweet Anita begynte å strømme sin dataspilling på internett i 2018 og har siden blitt en av de mest profilerte kvinnene i miljøet. Klipp av drøye utsagn, forårsaket av Tourettes syndrom, har gått viralt.

– Interessant timing

Den store utfordringen er at deepfake porno er et globalt problem, mener Morrison, og at delstatlige lover i USA vanskelig vil få bukt problemet.

– Dette er ikke noe som kommer til å skje i California med folk som er fra California, sier advokaten.

Morrison frykter også at politikere som ikke forstår «sin egen e-post, langt mindre internett», vil lage lover som stopper teknologiens potensial.

– Timingen på dette er interessant på grunn av at så mange nå er oppslukt av AI. Siden deepfake-videoer ikke kan lages uten veldig god AI, så kommer AI og deepfake til å smelte sammen i én diskusjon. Jeg frykter at alt det gode AI kan gjøre vil bli tilslørt og ødelagt av de som bruker teknologien til fryktelige ting, sier han.

Sweet Anita har vært svært åpen om sitt Tourettes syndrom Tourettes syndromTourettes syndrom er en nevropsykiatrisk forstyrrelse kjennetegnet av motoriske og vokale tics, ifølge Store norske leksikon., som her:

– Ranet og ydmyket

Gjennom flere år som streamer har Sweet Anita opplevd svært mye uønsket seksuell oppmerksomhet.

Hun mener å ha avslått titalls millioner kroner hun kunne ha tjent på digitalt sex-arbeid.

– Jeg føler det som jeg er blitt ranet og ydmyket. Det overrasker meg at lovverket ikke henger med her, at det ikke finnes noe konkret for deepfake-videoer enda, sier hun.

Streameren forteller om hvordan henges ut og anklages for å bidra til seksualisering av seg selv fordi de tok en selfie.

– Du kunne kledd deg i en søppelbøtte og folk ville fortsatt gjort det mot deg. Det handler bare om å finne en måte å gi kvinner skylden for at de eksisterer på internett, sier hun.

– Og, Gud, det gjør meg så fuckings sint!

Info VGs USA-kontor Erlend Ofte Arntsen er VGs USA-korrespondent med base i Austin, Texas. Ta kontakt om du tips til historier fra Nord- og Sør-Amerika. E-post: erlend@vg.no

Instagram: @erlendofte

Twitter: @erlendofte

Signal/WhatsApp: Ta kontakt for nummer Vis mer

