ADVARER: Krigen i Ukraina går inn i sitt andre år.

Advarer mot langvarig krig

Jo lengre krigen i Ukraina varer, jo større er risikoen for både bruk av atomvåpen og full krig mellom NATO og Russland, advarer en amerikansk tankesmie. Her er tre grep USA kan ta for å fremskynde freden, ifølge en ny forskningsrapport.

I stedet for å legge til rette for å la krigen dra ut i lengden, bør Vesten anstrenge seg for å få partene til å sette seg ved forhandlingsbordet, konkluderer en fersk rapport fra den anerkjente amerikanske tankesmien Rand Corporation.

Problemet er at hverken Russland eller Ukraina har mulighet til å oppnå en full seier, samtidig som begge land er optimistiske med tanke på deres egen evne til å vinne jo lengre krigen varer, slik forskerne ser det.

I bakgrunnen spøker risikoen både for en full krig mellom NATO og Russland, og risikoen for at Russland kan gjøre alvor av bruken av atomvåpen.

Rand Corp. er en av USAs fremste politiske tankesmier, som finansieres delvis av føderale midler, av universiteter og av donasjoner fra private og stiftelser. Navnet Rand er satt sammen av «research and development» (forskning og utvikling). Organisasjonen ble startet i 1948 for å bistå det amerikanske forsvaret. I dag arbeider Rand innenfor en rekke områder.

INGEN ENKEL UTVEI: Også for Russland har ett års krig i Ukraina kostet mye.

Store konsekvenser

Dette er de største risikoene en langvarig krig vil utgjøre for USA, slik forskerne ser det:

• En langvarig krig vil gi forhøyet risiko for bruk av russiske atomvåpen, og for en krig mellom NATO og Russland.

• Stadig økende behov for økonomisk og militær bistand til Ukraina under og etter krigen.

• Flere sivile ukrainere vil dø eller bli fordrevet, og det vil bli større lidelser for sivilbefolkningen.

• Økende globalt press på energi- og matpriser, som vil føre til menneskelige lidelser.

• Verdensøkonomien vil påvirkes negativt.

• Russlands avhengighet av Kina vil øke.

INTENST: Ukrainske styrker ved fronten i Donetsk 17. januar i år.

Feilgrep kan øke faren

«Å holde en krig mellom Russland og NATO under atomterskelen vil være ekstremt vanskelig, særlig med tanke på den svekkede tilstanden til Russlands konvensjonelle styrker», skriver forskerne, og fortsetter:

«Hvis Kreml konkluderer med at landets nasjonale sikkerhet er alvorlig truet, kan konflikten godt eskalere i mangel av bedre alternativer».

I tillegg vil det jo lengre krigen varer være en risiko for at feilberegninger og taktiske feilgrep i krigståken raskt kan dra NATO-land inn i en åpen konflikt med Russland, mener forskerne i Rand.

NORSK STØTTE: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram og Norge gir fire Leopard 2A4NO stridsvogner til Ukraina.

To faktorer

To faktorer forverrer dagens situasjon, mener forskerne:

• Støtten fra Vesten:

Ukrainerne forventer at bistanden vil vokse og fortsette å komme, slik at de kan ta tilbake hele landet. Russland forventer at Vestens interesse vil svikte, eller at våpenlagrene vil ta slutt, slik at Ukraina blir tvunget til å bøye seg.

Begge parter har rett og slett helt forskjellige bilder av hvor sterkt Ukraina vil stå i fremtiden.

• Pessimisme om fred:

En fred virker heller ikke tilstrekkelig attraktiv for noen av sidene.

Ukraina har en legitim bekymring for at en fred med et upålitelig Russland ikke vil vare. Russland har på sin side liten grunn til å slutte fred, siden de allerede har betalt en stor del av prisen for krig, gjennom vestlige økonomiske sanksjoner.

Derfor mener forfatterne bak Rand-rapporten at det er i alles interesse om partene kan møtes ved forhandlingsbordet.

«Siden ingen av sidene ser ut til å ha hverken intensjon eller kapasitet til å oppnå en absolutt seier, vil krigen høyst sannsynlig ende med en eller annen form for forhandlingsløsning», skriver forfatterne av Rand-rapporten.

MÅ SNAKKE SAMMEN: Forskerne ved tankesmien Rand anbefaler forhandlinger mellom presidentene Zelenskjy og Putin.

Det er særlig på tre områder USA kan bidra til å bygge ned barrierene mot krig, mener forskerne:

1. Avklare hvordan støtten til Ukraina skal se ut fremover

Støtten fra Vesten og USA har vært uforutsigbar. Mer avanserte våpen har blitt sendt jo lenger krigen har pågått, og leveransene har ikke kommet etter en forhåndsbestemt plan, men som svar på russisk aksjon.

Hvis USA gjorde det klart hvordan støtteplanene så ut fremover, kan det gjøre Putin mindre optimistisk med tanke på sjansene for å vinne krigen, og dermed gjøre ham mer tilbøyelig til å søke fred.

Men for at Ukraina ikke skal bruke bistanden til å sabotere eventuelle fredsforhandlinger, må bistanden komme med et krav om at Ukraina faktisk forhandler, sier forskerne.

2. Forklare veien for å oppheve sanksjonene

I dag har Russland all grunn til å tro at sanksjonene mot landet vil bestå, selv om krigen tar slutt. Det gjør fred til et mindre attraktivt alternativ, sier forskerne.

Dersom det er en klar vei for Russland for å kvitte seg med sanksjonene, kan det øke landets forhandlingsvilje.

SANKSJONER: Siden våren 2022 har sanksjoner blant annet rammet russiske oligarker hardt.

3. Garantere Ukrainas sikkerhet og nøytralitet

Dette punktet krever en vanskelig balansegang.

Ukraina vil være mer tilbøyelig til å forhandle hvis USA kan love å garantere landets sikkerhet i fremtiden.

På den andre siden vil Russland være mer tilbøyelig til å forhandle hvis USA kan love at Ukraina vil bli nøytralt og ikke slutte seg til NATO.

Forskerne konstaterer med et understatement:

«Å gjøre Ukraina tryggere uten å undergrave landets nøytralitet vil være en vanskelig balanse å opprettholde.»

Kan øke sikkerhetstrusselen

Tom Røseth som leder Ukraina-programmet ved Forsvarets høgskole, minner om at selv om det er mange gode argumenter for ikke å delta i krig, så har det også kostnader.

– Hvis Vesten stanser sin støtte, så vil Russland vinne. De vil få et eksempel på at Vesten er svakt, at Vesten gir seg overfor et autoritært regime og overfor en aggressor. Hvis vi får et selvsikkert Russland som har en militær seier og som bygger seg opp igjen, så vil vi senere stå foran en mer alvorlig sikkerhetstrussel enn det vi gjør i dag, sier Røseth.

Han har ikke lest den aktuelle rapporten fra Rand, og uttaler seg på generelt grunnlag.

– Ikke snakk over hodet på ukrainerne

– En annen ting er hvilke lærdommer Kina vil ta av at Vesten gir seg. Vil det gi økt risiko for konflikter i andre steder av verden, hvor autoritære regimer ser på Vesten som svekket, eller ikke kapabel til å stoppe en autoritær aggressor, spør Røseth.

VIKTIGE VALG: Hva Vesten nå gjør er viktig både for Europas fremtid og for demokratiets fremtid globalt, mener Tom Røseth.

Begge disse faktorene vil være svært viktige både for Europas fremtid, og for demokratiets fremtid globalt, mener Røseth.

– Hvilke veier ut av krigen ser du?

– Jeg er tilhenger av at partene skal snakke sammen, men på kort sikt ser jeg kun militære handlinger, og håper at det gir mulighet for politiske samtaler. Hvis Russland for eksempel taper fremdrift og får flere tap på slagmarken, kan det kanskje være mer forhandlingsvilje.

– Men å snakke om fredsavtaler uten at ukrainerne selv bestemmer hvilken vei de går, det er litt å snakke over hodene på ukrainerne. At USA skal gå inn og diktere for Ukraina, tror jeg ikke det er interesse for sånn som situasjonen er nå. Det er krigens gang videre nå som vil bestemme forhandlingsviljen både i Moskva og i Kyiv – og for så vidt også i andre hovedsteder, tror Røseth.

Hva ønsker Putin?

Ulike forventninger til fremtiden kan være en viktig årsak til at konflikter blir langvarige, mener Isak Svensson, professor i freds- og konfliktforskning ved Uppsala universitet i Sverige.

PROFESSOR: Isak Svensson.

– Men jeg tenker også at det er andre faktorer som kan gjøre at man ikke opptrer helt rasjonelt. Revansjelyst eller ideologi kan også være viktig. Det trenger heller ikke å være slik at alle aktørers interesser er sammenfallende. Selv om det er i Russlands interesse å avslutte krigen, er det kanskje ikke i Putins interesse, sier Svensson.

Et dramatisk skifte over natten i den amerikanske politiske linjen er politisk umulig, og ville på alle måter være uklokt, mener forskerne bak Rand-rapporten. Likevel oppfordrer de til at USA bidrar til å ta grep på de nevnte områdene.

«Alternativet er en langvarig krig med store utfordringer for USA, Ukraina og resten av verden», avslutter Rand-forskerne.