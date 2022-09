Rettet pistol mot Argentinas visepresident

En mann er pågrepet i Buenos Aires etter å ha rettet pistol mot visepresident Cristina Fernández de Kirchner.

NTB

Thea Rosef

Dramatiske scener utspilte seg idet visepresidenten gikk ut av bilen utenfor boligen sin natt til fredag norsk tid.

Hun var omringet av støttespillere idet en mann rettet ut armen, tilsynelatende bevæpnet med en pistol, som nesten er borti ansiktet til visepresidenten. En video viser at folkene rundt fremstår sjokkert.

– En mann rettet en pistol mot hodet hennes og trakk av, sier president Alberto Fernández.

Han sier at det ikke ble avfyrt skudd selv om mannen trykket på avtrekkeren, og kaller det et drapsforsøk. Ifølge Reuters sier presidenten at pistolen var ladet med fem kuler.

NTB skriver derimot at det ikke har blitt verken avkreftet eller bekreftet fra offisielt hold at det var snakk om en ekte pistol.

– Angrepet på visepresidenten er den mest alvorlige hendelsen vi har hatt siden Argentina gikk tilbake til demokrati, sier Fernández.

PISTOL MOT ANSIKTET: I flere videoer ser man hvordan pistolen sneier ansiktet til visepresidenten. Mannen skal ha trykket på utløseren, men pistolen gikk ikke av.

Myndighetene bekrefter at en mann, som ble utpekt av de rundt, ble pågrepet av visepresidentens sikkerhetsfolk.

– De tok ham til side og fant våpenet, og det sendes nå til undersøkelser, sier sikkerhetsminister Aníbal Fernández til kanalen C5N.

Han legger til at han ikke vil si mer før saken er etterforsket.

DRAMATISK: President Alberto Fernández sier det ikke ble avfyrt skudd under hendelsen.

Attentat

Regjeringen har vært raske med å betegne hendelsen som et mislykket attentat.

– Når hat og vold blir tvunget på den offentlige debatten, blir samfunn ødelagt, og det skapes situasjoner lik den vi så i dag: Et attentatforsøk, sier finansminister Sergio Massa.

Støttespillere av visepresidenten har samlet seg i gatene rundt boligen hennes siden forrige uke, da en aktor la ned påstand på tolv års fengsel for henne i en korrupsjonssak.

Kirchner anklages for ulovlige tildelinger av offentlige anbudskontrakter i Patagonia da hun var president mellom 2007 og 2015. Hun har vært visepresident siden 2019 under president Alberto Fernandez.