Kampen mot terrorisme er en av de to største truslene mot Nato, ifølge den tyrkiske presidenten.

Erdogan: − Sverige vil aktivt støtte våre EU-forhandlinger

OSLO/VILNIUS (VG) Kun to dager etter at han ga Sverige sitt Nato-ja – gjentok Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan fra talerstolen at han har tydelige krav og forventninger til landet.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier på Nato-toppmøtet at de ikke vil ratifisere Sveriges Nato-søknad før oktober.

Han legger til grunn at det tyrkiske parlamentet stenger 15. juli og at arbeidet gjenopptas 1. oktober.

Den regjeringsvennlige avisen Yeni Safak skriver at Sverige derfor har 2,5 måned på seg til å fullføre «sin hjemmelekse i kampen mot PKK og Fetö (Gülenbevegelsen), og EU og USA til å oppfylle sine løfter til Tyrkia»

– Vi har aldri gitt løfter vi ikke kunne holde, og vi har aldri glemt løftene som har blitt gitt til oss, sier Erdogan fra talerstolen.

– Dersom Sveriges forpliktelser ikke oppfylles innen da, kan de heller ikke forvente parlamentets godkjenning, sier han.

Ønsker EU-medlemskap

Mandag møttes Nato-leder Jens Stoltenberg, Sveriges statsminister Ulf Kristersson og Erdogan for å diskutere Sveriges Nato-medlemskap.

Ifølge Tyrkias president, ble han under møtet lovet at Sverige aktivt vil støtte Tyrkias medlemskapsforhandlinger med EU.

Stoltenberg: Forpliktelse

Nato-sjef Jens Stoltenberg ble forelagt Erdogans uttalelser på et nordisk pressemøte etter Nato-toppmøtet onsdag ettermiddag.

– Det er en helt klar forpliktelse fra tyrkisk side at de skal legge saken fram for parlamentet, og at de skal bidra til ratifisering, sa Stoltenberg.

Han presiserte at han ikke kjente Erdogans uttalelser i detalj, men ville ikke legge seg borti en eventuell tidsplan i Tyrkia.

– Det er avhengig av blant annet prosedyrer i det tyrkiske parlamentet. Men det kommer til å skje, og det er en historisk eniget, som jeg legger til grunn vil bli fulgt opp, la han til.

Erdogan trekker frem at Tyrkia har ønsket EU-medlemskap i fem tiår, og kaller behandlingen Tyrkia har mottatt dobbeltmoralsk.

Han viste også til at Sverige i henhold til avtalen har forpliktet seg til å støtte en oppdatering av tollavtalen med EU og støtte visumfri innreise for tyrkere til EU.

I tillegg skal Sverige komme med en klar plan som blant annet skal inneholde steg for å aktivt bekjempe terrorisme.

Erdogan har ved flere anledninger beskyldt Sverige for å beskytte medlemmer av organisasjonen PKK, som er terrorstemplet av Tyrkia.

– Vi har identifisert stegene vi skal ta i fremtiden, slik at Sverige kan tre inn i Nato.

– Sveriges tilgang til Nato avhenger av at disse forpliktelsene oppfylles, sier han.

Vil forby koranbrenninger

I tillegg trekker Erdogan frem koranbrenningene i Sverige, som har vekket reaksjoner, blant annet i Tyrkia. Ifølge ham, har menneskerettighetsrådet i Genève torsdag stemplet koranbrenning som religiøs hatkriminalitet.

– Vi vet at den svenske stat ikke har støttet brenningene. Samtidig vet vi at det er flere stater som ikke er enig i at koranbrenning er hatkriminalitet. Til dere, ber vi om at dere gjenopptar denne diskusjonen.

– Koranbrenning er en barbarisk handling som ydmyker og forarger to milliarder muslimer verden over. Å forby det, er et viktig steg i kampen mot islamofobi, sier han.

Erdogan understreker også et ønske om økt fokus på terrorbekjempelse. Han snakker da om PKK medlemmer utenfor Tyrkia.

– Alle tiltak som begrenser terrororganisasjonen PKK er en belønning for vårt land. Det er ikke akseptabelt å hylle eller la vær å kjempe mot terrorister.