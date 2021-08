VÅPEN: Håndvåpen fra produsenten Smith & Wesson, som er blant selskapene som nå blir saksøkt av den meksikanske regjeringen. Foto: John Locher / AP

Mexico saksøker amerikanske våpenprodusenter for 90 milliarder kroner

Den meksikanske regjeringen anklager amerikanske våpenprodusenter for med viten og vilje å markedsføre og selge våpen til narkotikakartellene.

Av Sindre Camilo Lode

Søksmålet er rettet mot ti våpenprodusenter og -selskaper, blant annet: Smith & Wesson, Colt’s Manufacturing Company, Glock, Ruger, Berretta og Barrett Firearms.

Den meksikanske regjeringen krever opptil ti milliarder amerikanske dollar, tilsvarende nesten 90 milliarder norske kroner i erstatning.

Årsaken er at Mexico mener disse selskapene aktivt har tilrettelagt for strømmen av våpen til de mektige narkotikakartellene i landet, skriver New York Times.

Det endelige målet til Mexico er imidlertid å få amerikanske våpenprodusenter å bli mer ansvarlige når det kommer til markedsføring og salg av våpnene sine.

SAKSØKT: Våpenprodusent Glock. Foto: David Goldman / AP

– Dødelig flom av våpen

Ifølge en undersøkelse fra det amerikanske justisdepartementet kommer 70 prosent av våpnene som ble sporet i Mexico mellom 2014 og 2018, fra USA.

– I flere tiår har regjeringen og innbyggerne blitt utsatt for en dødelig strøm av militæraktige og andre spesielt dødelige våpen som strømmer over grensen fra USA, heter det i søksmålet.

Dette er første gangen en nasjonal regjering har saksøkt amerikanske våpenprodusenter.

Den meksikanske utenriksministeren Marcelo Ebrard mener de har gode sjanser til å gå seirende ut av søksmålet, som har blitt levert inn til en domstol i delstaten Massachusetts.

– Vi kommer til å saksøke med fullt alvor, vi kommer til å vinne rettssaken, og vi kommer drastisk til å redusere den ulovlige våpentrafikken til Mexico, som ikke lenger kan forbli ustraffet, sa Ebrard under en pressekonferanse onsdag, skriver The Guardian.

UTENRIKSMINISTER: Marcelo Ebrard i Mexico. Foto: Luis Barron / IPA / IPA Milestone

Mener markedsføringen er målrettet mot Mexico

I søksmålet trekker den meksikanske regjeringen blant annet frem tre våpen laget av Colt – som tilsynelatende er målrettet mot et meksikansk publikum.

Våpnene har spanske kallenavn og en tematikk som resonnerer i Mexico.

Ett av våpnene, en spesialutgave av en Colt-pistol, har inngraveringer med ansiktet til den meksikanske revolusjonshelten Emiliano Zapata.

Pistolen har også inngravert et sitat som har blitt tilskrevet Zapata: «Det er bedre å dø stående enn å leve på kne.»

Reuters-journalist Tom Hals har lagt ut et bilde av det som skal være spesialutgaven søksmålet trekker frem.

I 2017 ble denne typen pistol brukt av personen som drepte den meksikanske gravejournalisten Miroslava Breach Velducea, ifølge regjeringen. I fjor ble et medlem som knyttes til det mektige Sinaloa-kartellet dømt for drapet på Velducea.

2,5 millioner ulovlige våpen

Så langt i år har flere enn 16.000 personer blitt drept i Mexico.

De siste tre årene, etter at president Andrés Manuel López Obrador gikk seirende ut av valget med en strategi han kalte «klemmer ikke kuler», har antall årlige drap bare gått ned med én prosent.

Mye av volden har blitt utført med våpen som originalt ble solgt i USA og smuglet inn i landet, ifølge analyser av våpen som har blitt funnet ved åsted.

En studie gjort på vegne av den meksikanske regjeringen, konkluderte med at 2,5 millioner våpen hadde blitt ulovlig smuglet inn i landet de siste ti årene.

Blant våpnene var militærgraderte våpen som 50-kaliber Barrett-rifler – som er i stand til å skyte ned helikoptre.

SAKSØKT: Våpenprodusent Beretta er blant selskapene som saksøkes av Mexico. Foto: AP

Tror ikke Mexcio vinner frem

Til tross for optimismen til den meksikanske utenriksministeren Ebrard, tviler amerikanske juseksperter på at landet vinner frem i søksmålet.

Det er fordi at amerikansk lov gir god beskyttelse til våpenprodusenter mot å bli saksøkt av ofre av våpenvold eller deres slektninger, skriver New York Times.

– Det er nok lite sannsynlig, sier jusprofessor Carl Tobias ved University of Richmond om Mexicos sjanser i søksmålet.

Samtidig påpeker han at søksmålet kan få politisk støtte for å stramme inn våpenreguleringen i USA.

– Det kan også være en måte å få oppmerksomheten til den føderale regjeringen, Biden og Det hvite hus, slik at de kan sette seg ned og inngå en avtale.

Mexicos regjering sier at de har fulgt nøye med på flere amerikanske rettssaker og søksmål rettet mot våpenprodusenter, som de mener kan styrke deres sak.

Blant annet har de fulgt søksmålet mot våpenprodusent Remington, som familier til barna som ble drept i Sandy Hook-massakren i 2012, står bak.

For øyeblikket vurderer familiene et forlik tilbudt av Remington på 33 millioner dollar, tilsvarende nesten 300 millioner norske kroner.