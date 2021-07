RUINER: Fortsatt er mange savnet. Foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Blokk-kollapsen: Har gitt opp håpet om å finne overlevende

86 er fortsatt ikke gjort rede for når redningsoperasjonen i Miami nå går inn i en ny fase.

Torsdag morgen, norsk tid, er det to uker siden den fatale kollapsen av et leilighetskompleks i Surfside ved Miami Beach.

Det var midt på natten at det skjedde. Mange hadde allerede gått å lagt seg, mens andre så på TV da katastrofen skjedde.

Ingen har blitt reddet ut av ruinene siden de første timene etter katastrofen, og til nå er hele 86 personer fortsatt ikke gjort rede for.

Dødstallet to uker etter tragedien er oppe i 54.

LETER: Søker har nå gått over i en ny fase. Foto: Lynne Sladky / AP

Håpet på et mirakel

AP skriver nå at redningsarbeidere har gitt opp håpet om å finne folk i live, og at de skal ha gitt beskjed til de pårørende at det «ikke er noe håp om liv».

– Vi har tatt den ekstremt vanskelige avgjørelsen om å gå over fra et søk- og redningsoppdrag til å bare lete, sa ordfører Daniella Levine Cava i Miami-Dade fylke onsdag kveld amerikansk tid.

Hun la også vekt på jobben som redningsmannskapet har gjort de siste to ukene – hvor hun påpeker at de har tatt i bruk alle mulige tilgjengelige i søket etter overlevende.

– Vi har alle bedt Gud om et mirakel, så beslutningen om å gå fra redning til gjenoppretting er ekstremt vanskelig, sa hun.

Under pressekonferansen kom det også frem at de pårørende er varslet om at søket nå går over i en ny fase, skriver ABC News.

Tidligere denne uken uttalte brannsjef i Miami-Dade County Raide Jadallah følgende:

– Vi finner ikke nødvendigvis omkomne. Vi finner levninger.

Ifølge AP var reaksjonen hørbare gisp og stønn fra pårørende.

borgermesteren opplyste natt til torsdag at det er flere grunner til at de har valgt å gå inn i en ny fase – og trakk frem både medisinske- og tekniske grunner.

Ifølge brannsjefen har også bygningen kollapset «som en pannekake», som «gir lavest sannsynlighet for overlevelse».

– Vanligvis har et menneske en bestemt tid med tanke på mangel på mat, vann og luft. Denne kollapsen gir ikke rom for slikt, sa han og henviste til at måten bygningen har rast på gjør det lite sannsynlig at de vil nå finne overlevende.