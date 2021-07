STILLE: Svigerinnene Antionette og Maria ser utover autobahnen. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Søk etter savnede under press: − Stillheten er helt uvirkelig

ERFTSTAD-BLESSEM (VG) Redningsarbeidet i Blessem i Tyskland er under hardt press. 34 personer er ennå ikke gjort rede for.

Publisert: Nå nettopp

Fire dager etter ekstremværet førte til flom i Erftstadt-Blessem, er situasjonen fortsatt usikker.

Nærmest hele Blessem sto under vann og flere hus ble revet med av vannmassene og det påfølgende jordraset.

Talsperson for distriktet Marco Johnen sa søndag ettermiddag at det fortsatt ikke er gjort funn av omkomne. Men 34 personer er søndag formiddag ennå ikke gjort rede for, ifølge lokalavisen Kölner Stadt-Anzeiger.

Raskanten utgjør ennå en akutt fare for liv og helse, ifølge ordfører Carolin Weitzel.

– Søket etter savnede er under hardt press og alle nødvendige ressurser er tatt i bruk, sa hun mandag formiddag.

forrige





fullskjerm neste BLESSEM: Kraftig regn førte til oversvømmelse av elven Erft. Til venste i bildet ser man slotten Blessem Berg fra 1200-tallet. Flere hus ble slukt av vannmassene.

Roboter, droner, sonar-teknikk og redningshunder er satt inn i søket, i tillegg til redningsmannskaper på stedet. Området overvåkes kontinuerlig med droner.

Men:

– Det kan komme jordras når som helst, ifølge ordfører Weitzel.

Mandag konsentrerer redningsmannskapene seg i hovedsak om bygninger i Blessem og Bundesstraße 265.

– Så mange tårer

Alle veier inn til Erftstadt-Blessem i flomrammede Nordrhein-Westfalen er sperret. Flere hus er tatt av vannmassene eller det påfølgende jordskredet i det lille tettstedet med omkring 1800 innbyggere.

Erftstadt er oppkalt etter elven Erft, som renner gjennom distriktet. Elven som for inntil få dager siden ble forbundet med kajakkpadling og sykkelturer langs stiene, har nå ført til store ødeleggelser – og trolig også krevd menneskeliv.

PÅ INNSIDEN: Fredag 16. juli var ødeleggelsene etter flommen tydelige. Etter jordraset ble hele Blessem evakuert. Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP

Utenfor politisperringen ved en av veiene inn til Blessem står svigerinnene Antoniette P. og Maria P. og snakker med andre lokale innbyggere.

Antionette er på besøk hos Maria i Erftstadt-Lechenich, en kjøretur på fem minutter fra Blessem.

– Jeg har aldri i hele mitt liv sett regn på den måten – aldri, aldri, aldri. Se så høyt det er, sier hun og peker på et oversvømt jorde der vannet fortsatt står over en meter høyt.

Nå vil de inn til Blessem for å tilby hjelp til kjente og ukjente.

UFATTELIG: Antionette P. ser ut på sporene etter vannmassene. Foto: Naina Helén Jåma / VG

– Åh, jesus. Så mange tårer. Det har vært noen tøffe dager, sier Antionette.

Hun beskriver Blessem som et sted der alle kjenner alle.

– Hvis du trenger egg, kan du spørre naboen. De står hverandre nær her. Mange er eldre, de er oppvokst her og bodd her hele livet, forteller hun.

Begynte å be

Svigersøstrene tar VG med bak veisperringene av broen som krysser Autobahn, for å komme inn til Blessem.

Autobahn ser nærmest ut som en spøkelsesvei – uten raske biler, blålys og sirener. Vannet har dratt ned autovernet på den ene siden og lagt et brunt jordteppe over hele veien.

– Stillheten er helt uvirkelig, det er så spesielt, sier Antionette.

forrige









fullskjerm neste

På den andre siden av broen, i Blessem, står vannet fortsatt høyt flere steder.

– Tidlig torsdag morgen omkring klokken 03.30 ringte de på husene til folk, for å be dem evakuere. Men flere av de eldre ville ikke forlate hjemmene sine. Nå leter de etter folk som har druknet hjemme, forteller Antoniette.

På den siste broen over elven Erft, den som tar deg helt inn til Blessem, står politiet ved ny veisperring. Her stopper det helt opp.

forrige





fullskjerm neste

– Hele Blessem er evakuert. Vi jobber med å lete etter savnede og vi må være sikre på at det er trygt å ferdes her. Hvis alt det er greit, så kan vi slippe inn folk, sier politimannen på stedet til Antoniette og Maria.

Da får de komme inn og hjelpe med opprydningen og rengjøringen. Men når det skjer, er det ingen som kan si noe om.

– Først corona, og nå dette. Jeg har begynt å be. Jeg mistet moren min for tre år siden, og ba til moren min: «Ikke la regnet komme ned her». Du blir desperat og holder i hver eneste lille bit av håp, sier Antoniette.

Også kirkegården ligger under vann. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Kun to biler igjen

På den andre siden av Blessem, like før nabotettstedet Liblar, pågår redningsarbeidet for fullt. De enorme vannmengdene ble for mye for akvedukten som vanligvis fører elven Erft over Bundesstraße 265.

På få minutter ble veien oversvømt og 28 biler fanget under vannmassene.

Brannvesenet og politiet har satt opp en pressesone på broen og journalister fra alle kanter av verden har møtt opp for å rapportere om det pågående arbeidet. Politi, brannvesen, bilbergere og militæret jobber intenst i 24 grader og stekende sol.

forrige







fullskjerm neste

Vannet trekker seg fortsatt tilbake, men ikke fort nok. Søndag kveld sto kun to biler igjen under vann.

Det er ikke funnet omkomne i noen av bilene, har myndighetene i Erftstadt opplyst.

Lørdag var Steinbach-demningen, som truet med å briste under tyngden fra vannmassene, redningsarbeidet på Bundesstraße 265. Men mandag morgen opplyser tyske myndigheter at demningen er klarert av eksperter på stedet.

Innbyggerne i Erftstadt venter at det vil komme konkrete, offisielle tall på savnede og omkomne i løpet av denne uken. Inntil da venter og håper de på det beste.

Ikke bekymret

På torget i Erftstadt-Lechenich er uteserveringene åpne. Området slapp unna flommen.

Men da hus skulle tømmes for vann ikke langt unna torget, fant også flomvannet veien hit.

forrige









fullskjerm neste Wilder, i blå skjorte til venste, og kompisen Doubek er ikke spesielt bekymret.

Innbyggere har med hjelp fra sivilforsvaret tømt torget for jord og sand og samlet alt opp i en stor haug. Sandsekkene som skal hindre vannet å komme inn sprekker i vinduerer og dører, beskytter fortsatt forretningenen og husene i lechenich.

Kameratene Wilde og Doubeck nyter en øl i kveldssolen. De er ikke spesielt bekymret for om vannmassene kan nå til deres hjem.

– Hva kan man gjøre? Tyskland har tapt to verdenskriger, så vi skal klare oss gjennom dette også, sier Wilde.