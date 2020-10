Biden: − Jeg tror ikke Trump bryr seg

Valgresultatene i Florida kan bety vinn eller forsvinn for begge presidentkandidatene. Tirsdag frir Joe Biden (D) til den eldre garde i delstaten.

Det var en maskekledd presidentkandidat som talte til pensjonister i Florida tirsdag kveld.

– Mange er bekymret for om de har råd til resepter eller mat på bordet. Samtidig ser vi at de på toppen gjør det bedre enn noen gang. Mange av oss stiller seg derfor spørsmålet «hvem tenker på meg?»

Biden brukte taletiden under valgmøtet på Primrose Pines seniorsenter i Florida på å kritisere Trumps håndtering av pandemien.

– Donald Trump har ikke bare ikke vært villig til å ikke gjøre jobben, men jeg tror ikke han bryr seg. Mens dere har vært bekymret for familien har han vært på golfbanen, og når han først gjør noe, gjør han noe for milliardærene.

Den tidligere visepresidenten fortalte at han ba om at Trump skulle bli bra da han ble smittet med coronaviruset.

– Jeg håpet han ville komme ut av det endret. Så mange liv har gått tapt helt unødvendig fordi han bryr seg mer om aksjemarkedet enn eldre mennesker.

Ikke uventet var det president Trumps håndtering av pandemien som fikk gjennomgå av Biden under valgmøtet. Der karakteriserte han Trumps arbeid som uansvarlig.

– Hvor mange tomme stoler står rundt middagsbord i kveld på grunn av hans uforsiktighet? Hvor mange får ikke sove i kveld fordi de ikke kan snu seg over og føle, hvor mange kan ikke høre stemmene til barna sine på telefonen?

– Hvor mange av dere har ikke kunnet klemme barnebarna deres?

Biden var også innom sønnen sin Beau Biden, som tjenestegjorde i det amerikanske militæret og døde av en hjernesvulst i 2015. Trump skal tidligere ha kalt medlemmer av det amerikanske militæret for tapere, noe Biden mener er svært graverende.

– Min sønn var ikke en taper. Og alle de etterlatte er helter. De er patrioter. Det er en grunn til at generaler som pleide å jobbe for Trump støtter meg, fordi de vet hvor hjertet til Trump ikke er.

– Dette er den samme mannen som sa «det er hva det er» da vi mistet 1000 liv til coronaviruset om dagen. Så mye bekymring og empati. Det er hva det, sa Biden sarkastisk fra scenen.

Den store slagmarken

Dersom den demokratiske presidentkandidaten Joe Biden slår president Donald Trump (R) i Florida vil han trolig ligge godt an til å vinne presidentvalget i november.

Ved de siste seks presidentvalgene har nemlig vinneren i Florida også vunnet landet sammenlagt.

Med hele 29 valgmenn i spill har delstaten lenge blitt regnet som den viktigste vippestaten. Totalt deles det ut 538 valgmenn i USA. Den som greier å oppnå minst 270, vinner presidentvalget.

I 2016 vant Trump i Florida med 1,2 prosentpoeng, men det er ikke sikkert det går hans vei ved dette valget.

En meningsmåling utført av Ipsos for Reuters som ble publisert mandag viser at Biden leder over Trump, spesielt blant de eldre i delstaten.

Det var også Florida Trump valgte å ha sitt første valgmøte etter å ha blitt bekreftet smittet med coronavirus.

Under talen kastet han munnbind ut til publikum, som stort sett lot være å bruke de, ifølge Reuters.

– Jeg har vært gjennom det nå. De sier jeg er immun. Jeg føler meg så sterk, sa Trump.

– Jeg vil kysse alle i publikum, jeg vil kysse alle karene og de vakre kvinnene, jeg vil gi dere et stort, feit kyss, uttalte Trump fra scenen.

