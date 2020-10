«POLITISK RINGREV»: NATOs Jens Stoltenberg har vært taktisk lur når han har holdt en god tone med Trump, mener FFI-forsker. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

Forsvarsforsker mener Trumps kommentar er seier for Stoltenberg

Når Trump kaller Jens Stoltenberg sin «største fan» og skryter av å ha reformert NATO, burde generalsekretær Stoltenberg sprette champagnen, mener forsvarsforsker.

Nå nettopp

Foran en jublende samling av tilhengere på valgmøte i Iowa onsdag, hevdet Trump nok en gang at NATO-sjef Jens Stoltenberg er en stor tilhenger av han.

– NATOs generalsekretær er min aller største fan, sa en gestikulerende amerikansk president, og tok seg til hjertet.

Det er ikke første gang Trump har kommet med påstander om at Stoltenberg er «fan». Minst ved to tidligere anledninger, i 2017 og 2018, har presidenten hevdet dette.

Påstanden fra Trump, sann eller ikke, er faktisk noe Stoltenberg burde være stolt over, mener førsteamanuensis ved Forsvarets forskningsinstitutt, Paal Sigurd Hilde.

– En av generalsekretærens viktigste jobber er å sikre fortsatt støtte fra USA, alliansens viktigste medlem. Uttalelsene til Trump i Iowa gir oss all grunn til å tro at han gir den støtten. Hadde jeg vært Stoltenberg, hadde jeg sprettet champagnen nå!, sier førsteamanuensis Hilde til VG.

Regnet feil på «Trump-effekt»

Under valgtalen natt til torsdag norsk tid løftet president Donald Trump også frem det han mener er hans egne prestasjoner for å få medlemsland i NATO til å betale mer inn til forsvarsalliansen.

– De betaler 130 milliarder dollar i året mer nå, fordi jeg sa « dere må betale! Dere må betale!» De svindler oss på handel, og så skal vi liksom beskytte dem, EU? SÅ de betaler 130 milliarder dollar, på vei mot 410 milliarder dollar hvert eneste år! Sånn er det, så Trump til forsamlingen.

Trump hevdet altså at han har sikret at andre medlemsland i NATO har bidratt med «130 milliarder årlig» ekstra i militære bidrag til alliansen. Det stemmer ikke.

Det korrekte er at økningen i bidrag fra medlemsland utenom USA har vært på 130 milliarder dollar totalt i årene mellom 2016 og 2020, altså langt mindre, viser tall fra NATO.

KRITISK: Trump har flere ganger tidligere vært åpent kritisk til NATO, andre toner enn vi hører fra han nå. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Endring i tonen

At Trump skryter av sin egen rolle i NATOs fremgang, er andre toner enn vi har hørt fra presidenten om alliansen tidligere.

For bare tre år siden kalte han forsvarssamarbeidet utdatert. Han har også åpnet for at USA ikke nødvendigvis vil respektere alliansens grunnprinsipp om at et angrep på én er et angrep på alle.

Forsker Hilde ved FFI mener at Stoltenberg kan tillegges litt av æren for at vi nå hører andre toner fra Trump om NATO.

– Tenk på hvor negativt Trump snakket om NATO før. Så har den politiske ringreven Stoltenberg, gjennom å appellere til egoet til Trump, klart å snu det til at Trump føler at NATO er en politisk suksess for han, sier Hilde til VG.

VG har kontaktet NATO for en kommentar fra Jens Stoltenberg, men henvendelsen har ikke blitt besvart.

Bevisst taktikk

Selv om presidenten riktignok flere ganger har snakket om at andre medlemsland « ikke betaler regningene sine» og burde betale mer, så har forsvarsalliansen selv aldri gitt Trump æren for økningen i bidrag, skriver CNN.

Men Stoltenberg har likevel passet på å få Trump til å føle et «eierforhold» til den positive utviklingen, ved å vise takknemlighet i møter med han, mener forsvarsforsker Hilde.

– Stoltenberg har med positive omtaler fyrt opp under dette, flere ganger, og det er åpenbart en bevisst taktikk der han bruker Trumps ego til å hjelpe NATO, mener førsteamanuensis Hilde.

Han får støtte av NUPIs Ulf Sverdrup i at Stoltenberg har vært god i kommunikasjonen med Trump.

– Det virker som om Stoltenberg har spilt en viktig rolle i hvordan Trump snakker om NATO. Jeg tror han har gjort jobben sin som generalsekretær godt. Han har fungert i en mellomposisjon mellom Europa og USA, noe som må ha vært, og sikkert er, krevende, sier Sverdrup.

FØLGER TRUMP: NUPI-direktør Ulf Sverdrup jobber blant annet med å forske på USAs rolle i verden. Foto: Trond Solberg

Andre faktorer for økning

Alle medlemsland skal bruke to prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) på forsvar innen 2024, står det i NATOs vedtekter.

Selv om det ikke er snakk om like store summer årlig som Trump hevder, er det et faktum at medlemslandene i NATO har økt sine bidrag til alliansen de siste fire årene.

I 2015 sto USA for 72 prosent av Natos samlede forsvarsutgifter. I 2019, det siste året det finnes tall fra, var USAs andel sunket til 70 prosent.

Trump kan nok likevel ikke ta æren for økningen i bidrag fra andre land, mener Ulf Sverdrup ved NUPI.

– Det er riktig at under de siste årene har europeiske land økt sine forsvarsbudsjett, men diskusjonen om byrdefordeling innad i NATO startet jo før Trump. Økt press fra USA er én faktor i utviklingen, men endringen er også en respons på blant annet et endret risikobilde, et mer utfordrende forhold til Europas nærområder, og endring i teknologi, mener NUPI-forskeren.

les også Duell om USAs verdensrolle

Forsker: – Ikke «fan»

At det er rett å si, slik Trump gjør, at generalsekretær Stoltenberg er Trumps « største fan», er ikke Ulf Sverdrup ved NUPI helt overbevist om.

– Helt generelt synes jeg det er interessant det han sier. Jeg tror ikke Trump har så mange venner, men han har mange fans. Venner og fans er ulike. Venner lytter du til, du tar kritikk. Fans kjennetegnes av at de står ved din side last og brast, uansett, og de sier stort sett bare positive ting. Jeg tror kanskje ikke Stoltenberg ser på seg selv som en fan. Men han vil nok tenke på seg selv som en venn av Amerika, sier NUPI-direktøren

Publisert: 15.10.20 kl. 15:32

Les også