GRUNN TIL Å SMILE: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener de siste tallene fra Norge viser at det er mulig å holde smittetrykket nede samtidig som samfunnet fungerer realtivt normalt.

Norge har lavest smittetrykk i EU og EØS: – Oppløftende

Ingen land i EU og EØS har så lavt corona-smittetrykk som Norge. Assisterende helsedirektør Espen Nakstad advarer likevel mot at vi kan få en ny smittebølge.

Det viser tirsdagens tall fra Det europeiske smittevernbyrået (ECDC).

Mandag lettet Norge på flere tiltak, blant annet i utelivet og i breddeidretten.

Samtidig opplever store deler av Europa nå en andre bølge av cornaviruset. En rekke tiltak er blitt innført i storbyene for å hindre smittespredning.

Antall smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dager er i Norge på 34,3, det laveste i EØS og EU.

Samtidig setter både Tsjekkia, Nederland og flere andre nye smitterekorder.

Det høyeste smittetrykket finner vi i Tsjekkia der det har vært 521,5 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. Videre følger Belgia med 429,5 og Nederland med 387,0.

Nest best i klassen er Kypros der tallet er 38,1.

– Viktig motivasjon

– Vi bør alle sammen ta dette som en viktig motivasjon for å holde ut de neste månedene. Vi har mye å vinne på å gjøre en egeninnsats alle sammen for å fortsatt ha kontroll på pandemien, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

Alle land i EU og EØS rapporterer selv inn sine tall til ECDC. Norge rapporterer daglig, mens for eksempel Sverige ikke rapporterer tall fra lørdag til mandag.

Det vil imidlertid ikke påvirke Norges tall.

– Tallene er oppløftende for Norges del fordi de viser at det er mulig å holde smitten nede samtidig som store deler av samfunnet fungerer relativt normalt, sier Nakstad.

Han understreker at tallene er mindre oppløftende for mange europeiske land fordi de viser en kraftig smitteøkning til tross for ganske inngripende tiltak i de fleste land.

– Det minner oss på at det samme kan skje hos oss dersom vi ikke fortsetter innsatsen i ukene fremover, sier han.

Nakstad mener at Norge klarer dette fordi folk fortsatt er flinke til å begrense smitte ved å holde seg hjemme når man er syk og holde avstand til andre. I tillegg gjør kommunene og laboratoriene i Norge en utrolig god og viktig jobb med prøvetaking av mange tusen mennesker hver dag som har nyoppståtte luftveissymptomer, påpeker han.

– Men det er ikke sikkert vi vil klare dette utover høsten. Det stadig økende antallet lokale smitteutbrudd gjør oss mer sårbare for at vi også i Norge kan få en ny smittebølge. Jo høyere smittepress, jo mer sannsynlig er det at vi etter hvert kan miste kontrollen, advarer Nakstad.

Sjekk smittetrykket i alle land i EU og EØS i tabellen under. Alle tall er per 100.000 innbyggere de siste to ukene:

