Brexit-ekspert tror ikke det blir avtale

Det er innspurt i brexit-forhandlingene og uforsonlige fronter tyder på at EU og Storbritannia neppe blir enige om en avtale innen fristen, ifølge en brexit-ekspert.

Klokken tikker ubønnhørlig mot brexit-deadline. Men statsminister Boris Johnson er oppgitt fordi han mener EU krever at Storbritannia må stå for alle kompromissene og har avlyst videre samtaler.

Storbritannias brexit-forhandlinger med EU vakler igjen på kanten av avgrunnen etter at Johnson fredag igjen gikk ut og sa at hans regjering hadde fått nok og var forberedt på en ikke-avtale med Den europeiske union.

Hans forhandlingsleder David Frost har også avlyst neste ukes forhandlinger med sin motpart i EU, Michel Barnier, ifølge New York Times.

Dette er en fortsettelse av ordkrigen mellom EU og Storbritannia som for alvor skjøt fart da brexit-forhandlingene startet opp igjen etter sommeren.

Deadline for en exit-avtale er fortsatt 31. desember 2020, men det begynner for alvor å haste med å få til et forhandlingsresultat. Begge partene mener det bør foreligge forslag til en avtale innen utgangen av oktober fordi den skal ratifiseres i de politiske beslutningsorganene både i EU og Storbritannia og den prosessen vil trolig ta en del uker. Johnson har til og med sagt at en avtale måtte være klar innen 15. oktober, dagen før EU-landenes toppmøte denne uken.

SISTE MØTE: Storbritannias forhandlingsleder David Frost på vei inn for å møte sin forhandlingsmotstander i EU, Michel Barnier i Brussel tidligere denne uken. Foto: REUTERS

På toppmøtet gjorde EU-ledere det klart, ifølge Sky News, at det er britene som må foreta de nødvendige endringene for å få til en exit-avtale.

Boris Johnsons var oppgitt over EU-lederne.

– De ønsker å fortsatt kunne kontrollere vår lovgivende frihet og våre fiskeressurser på en måte som åpenbart er uakseptabelt for et uavhengig land, sa Johnson i etterkant av EU-møtet fredag, ifølge Reuters.

Lite tyder på at Storbritannia – under Johnson – vil etterkomme disse kravene.

– Med stort mot og full av selvtillit vil vi forberede oss på å omfavne alternativet, la Johnson til.

Og «alternativet» i denne forbindelse er en ikke-avtale med Den europeiske union.

Uenighet innad

Men Storbitannias brexit-minister Michael Gove sier søndag at han fortsatt håper på en frihandelsavtale, dersom EU er villig til å endre kravene sine.

– Jeg vil ha en avtale, og jeg ønsker å ferdigstille en. Men begge sider må inngå kompromiss for at vi skal kunne få til en avtale. EU gjør ikke dette nå, sa Gove til Sky News.

Uttalelsen kommer til tross for at Johnson fredag i realiteten sa at han var klar til å forlate EU uten en avtale.

– Det er ikke mitt foretrukne valg, skrev Gove om en ikke-avtale i et innlegg i Sunday Times.

– Ikke enige og ingen vil fire

– Er forhandlingene i realiteten over nå?

– Det er jo uttalt fra Downing Street at samtalene er over. Men om dette er nok en taktisk manøver eller om det faktisk ikke er noe mer å snakke om er fortsatt uvisst. Men skal man se på hva som sies så er det over. De blir ikke enige og ingen vil fire, sier Erik Mustad, redaktør for nettstedet britiskpolitikk.no og førstelektor i britiske og amerikanske studier ved Universitetet i Agder.

– Hva skal til for at partene skal møtes igjen og komme til enighet?

– Det handler om at EU må fire på kravene for Storbritannia er nå et uavhengig land og de vil ikke lenger forholde seg til EU og EUs regler som de måtte før de gikk ut, sier Mustad.

Og her ligger kjernen til de fastlåste forhandlingene.

– Men EU er steinharde på at Storbritannia må forholde seg til EUs indre marked slik de 27 andre medlemslandene gjør, sier han.

Fiskeressurser og tollunion

Boris Johnson holdt en uforsonlig og patosfylt tale til pressekorpset i Downing Street 10.

– Vi forlot EU 31. januar (...) og siden da har vi vært i en overgang hvor vi har adlydt EUs lover, betalt våre avgifter som et medlem uten stemmerett og jobbet for et fremtidig samarbeid, sa han.

Johnson sa videre at han, helt fra starten av forhandlingene startet, ikke ønsket noe mer komplisert enn en avtale som Canada har med EU, basert på vennskap og frihandel.

– Hva innebærer en «Canada-avtale»?

– Det innebærer at de får en avtale med EUs indre marked og en tollfri handel med EU. Problemet for britene er at det tok seks års forhandlinger å få til en slik avtale med Canada – og ikke noen få måneder som de har nå, sier Mustad.

Ifølge Mustad krever EU tilgang til fiskeressurser i britisk farvann og at Storbritannia må være en del av tollunionen for at de skal få tilgang til EUs indre marked.

Australia-løsning?

Nå er det bare ti uker igjen til 1. januar og den britiske statsministeren sa han følte et behov for å realitetsorientere folk for det som han mente ville bli det sannsynlige resultatet av prosessen.

– Siden de (EU, red.anm.) har nektet å forhandle seriøst de siste månedene og siden EU-toppmøtet har uttalt at de utelukker en avtale på linje med det Canada har, så har jeg konkludert med at vi fra 1. januar 2021 må forberede oss på et forhold til EU som er mer likt det Australia har, basert på enkel global frihandel, sa Johnson.

– Hva betyr dette?

– Det vil si at det i så fall er WTOs handelsregler som gjelder. Dette er regler som alle land forholder seg til når man ikke har en egen handelsavtale, sier Mustad.

For britene vil en Australia-løsning i realiteten være en ikke-avtale, mener han.

– Det spekuleres nå om Johnson har ønsket dette hele tiden og at han har ønsket en ikke-avtale helt fra starten av forhandlingene. Fordi dette er det brexiterne i utgangspunktet ønsket: Å bryte alle bånd med EU.

– Storbritannia taper mest

– Så Johnson er ikke fortvilet over forhandlingene?

– Nei, han høres ikke slik ut. Men den britiske forhandlingslederen David Frost har ved flere anledninger sagt at han ønsker en avtale fordi det er viktig for Storbritannia, sier førstelektoren.

– Tror du det blir noen avtale?

– Slik det ser ut nå, tror jeg ikke det, sier Mustad.

– Hvem taper mest på en ikke-avtale?

– Jeg tror Storbritannia taper mest, i hvert fall på kort sikt. Det er fordi det blir tollbarrierer, hard grense på den irske øya og et komplisert handelsbyråkrati som fører til at varer hoper seg opp på grensene og vanskeliggjør relasjonen mellom EU og Storbritannia.

Ifølge den norske Regjeringen søker vi et så tett og omfattende samarbeid som mulig med Storbritannia etter at landet har trådt ut av EU. Her er informasjon om hvordan Norge arbeider med brexit.

